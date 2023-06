Kommentar | Jeppe Juul Borre: De nye boligskatter er på vej – udnyt det

Efter adskillige års ventetid er de nye boligskatteregler nu på vej. Det sker 1. januar 2024, og vi skal derfor kun sove 185 gange, før de er en realitet. Det er nu ikke fordi, de har udfordret min søvn på noget tidspunkt, men sikke en forløsning det alligevel bliver.

Der er imidlertid mange boligejere, som endnu ikke er opmærksomme på, hvornår de nye boligskatteregler egentlig træder i kraft. I en junirundspørge af Voxmeter, foretaget på vegne af Arbejdernes Landsbank, er alene 44 pct. af boligejerne klar over, at de nye boligskatter overhovedet træder i kraft i 2024. Hele 42 pct. svarer, at de ganske enkelt ikke ved det, og yderligere 14 pct. svarer andet end 2024.

Jeg kan udmærket godt forstå, hvorfor de fleste boligejere ikke er helt klar over, hvornår de nye boligskatter træder i kraft. Boligskatter er en kompleks størrelse, og flere års forsinkelser og udskydelser er ikke ligefrem noget, der giver appetit på at sætte sig ind i et nyt boligskattesystem.

Men nu kommer det altså, og det efterlader en gylden mulighed for at øge danskernes kendskabsgrad til boligskatterne. Det bør udnyttes.

Man kan som boligejer ikke ændre på boligskatten eller reglerne som sådan. Overgangen kommer til at ske uanset hvad. Så man kan jo overveje at læne sig tilbage og lade ske, hvad skal ske. Men selvom de nye boligskatter er ufravigelige, så er der alligevel noget, man aktivt kan og bør forholde sig til.

Det er hammervigtigt, at man er klar over, at der kommer til at ske noget 1. januar 2024. Foruden en opfordrende interesse i at blive klogere på sin boligskat, så vil de fleste boligejere over den kommende tid blandt andet modtage en deklaration om, hvilke oplysninger der ligger til grund for ejendomsvurderingen. Er man uenig i data på boligen, skal man sende indsigelse indenfor fire uger. Herudover kan træffes valg om indefrysning, og endelig kan det påvirke boligpriserne.

Enestående mulighed

Vi kan nok godt forberede os på, at det kommer til at skylle ind over os med materiale om boligskatterne. Det er allerede i gang, og godt for os. Selvom kun 44 pct. af boligejerne kender ikrafttrædelsestidspunktet, så er det næsten en fordobling end for mindre end et år siden. I en tilsvarende rundspørge i september sidste år svarede alene 25 pct., at det er i 2024. Så det går i den rigtige retning, og tallet kommer – forhåbentligt og forventeligt – til at eksplodere det næste halve år.

Vi skal som tidligere nævnt kun sove 185 gange, før de nye boligskatter træder i kraft. Men mere relevant er det, at der er et tilsvarende antal vågne dage. Det giver danskerne mere end et halvt år til at øge kendskabet til boligskatterne. Opfordringen om at øge kendskabet og udnytte bare noget af de kommende 185 døgn er ment til både myndigheder og boligejerne selv.

Muligheder opstår og forsvinder igen. Og vi får ikke en mere oplagt og gylden mulighed for at øge vores kendskab til boligskatterne i Danmark.