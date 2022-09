Kommentar | Carsten Valgreen: Vi gentager 1970ernes tåbelige politikker og risikerer at begå samme fejl igen

I sidste uge annoncerede den nye britiske finansminister Kwasi Kwarteng et “minibudget”, der var alt andet end mini. Det indeholdt en kæmpe satsning på “dynamiske effekter” af ufinansierede skattelettelser. Det er næppe første eller sidste gang, en regering satser på, at skattelettelser vil betale for sig selv i form af større vækst i fremtiden. Det plejer sjældent at gå særligt godt. Det er næsten altid en symptom på urealistisk politisk opportunisme.

Men denne gang er det bemærkelsesværdigt af to årsager. For det første, at den nye konservative britiske regering er villig til at lave så store skattelettelser trods allerede elendige offentlige finanser. Og for det andet, at de gør det midt i de største inflationsproblemer siden 1970'erne.

Der er ildevarslende paralleller til 1972, hvor en anden konservativ britisk finansminister – Anthony Barber – “satsede stort på vækst” og endte med at bidrage til UKs katastrofale inflationsproblemer i 1970'erne – og til betalingsbalanceproblemer og nedtur i pundet.

“ Gratis penge var en midlertidig fornøjelse. Lige så skidt det er lige nu for pensionsdepoter og friværdi, lige så godt er det på længere sigt for den vestlige verden

Det nyannoncerede budget er på samme tid tonedøv politik og et symptom på historieløshed.

Det er som om, at vi er ved at få genafspillet i hvert fald dele af 1970'ernes tåbelige politiker. Som om alting er glemt, og vi skal lave de samme fejl igen og igen.

Nu hvor regeringer i nogle år har set renten være nul, har det forekommet nemt bare at køre større underskud. Fristet af nogle løse, opportune ”modern monetary theory”-idéer om, at offentlig gæld var “gratis” eller i hvert fald kun havde langsigtede konsekvenser, som ankom efter denne valgperiode.

I disse uger lærer vestlige regeringer på den hårde måde, at det ikke holder. Ikke når arbejdsmarkederne er overophedede, og inflationen er stukket af fra centralbankerne. Markedet sendte britiske tiårige renter med 1,5 procentpoint over den seneste måned. Britiske husejere kommer til at betale en høj pris for Truss-regeringens finanspolitiske fest – endda længe før festen er afholdt. Det er den omvendte verden, hvor den politiske pris kommer med det samme – før man har brugt pengene og smurt sine kernevælgere.

Men skal vi være ærlige, er det jo ikke kun politikerne, der har glemt, at gæld koster og penge har værdi. Vi er alle blevet vant til, at det var næsten gratis at låne til bolig. Og boligmarkedet har reageret derefter. Og vi skal alle til at lære, at festen er forbi. Gratis penge var en midlertidig fornøjelse.

Og lige så skidt som det måske er lige nu for pensionsdepoter og friværdi, lige så godt er det på længere sigt for den vestlige verden. Når lønningerne stiger – og aktiekurserne falder – er det en relativ stigning i værdien af arbejde nu og her. Det er en overførsel af ressourcer fra gamle opsparere til unge mennesker.

Til dem, der er ambitiøse og arbejdsomme. De, som ultimativt kommer til at gøre vores fremtid bedre. Og det er en lærestreg til det politiske system om, at fremtidige ressourcer alligevel ikke kan lånes politisk og økonomisk gratis.