Debat | Søren Pape: Flere af pengene skal blive hos danskerne – derfor skal skatten på arbejde og selskaber sænkes

Staten skal skære ind til benet og fokusere på kernevelfærden. Derudover skal vi sikre, at så mange penge som muligt bliver ude hos danskerne

I lang tid er det gået godt. Meget godt. Beskæftigelsen har været tårnhøj. Arbejdsløsheden er rekordlav. Og virksomhederne har haft travlt som aldrig før. Kampen for flere hænder og hoveder, så virksomhederne har kunnet producere og tjene endnu mere, har umiddelbart været vores største bekymring. Imens har aktiemarkedet været godt kørende, og vores lands bnp-vækst været god, hvis man ser bort fra årene med corona. Nu er det slut.

Inflationen er voldsom, vores varme- og energipriser er skudt i vejret, og vi har nu udsigt til flere år med lav vækst, stigende ledighed og et usikkert boligmarked. Ifølge Finansministeriet bliver den økonomiske vækst blot 0,9 pct. om året i gennemsnit frem til 2030, hvis vi ikke gør noget for at styrke økonomien. Det er langt lavere end en årlig vækst på 1,8 pct., som vi har været vant til fra 2010 til 2019.

Lad os bare være ærlige. Det bliver svært. Hver eneste familie spørger sig selv i øjeblikket, hvordan de kan spare og passe bedre på pengene den kommende tid, og derfor bør staten gøre det samme. Vi skal passe på Danmarks økonomi nu. Det skulle vi også før.

Men nu skal vi skære helt ind til kernevelfærden og skrabe alt det unødvendige fra. Den kommende tid er hverken til politiske eksperimenter eller prestigeprojekter. Og dem har regeringen ellers nok af. Deres tvangsfordeling på gymnasieområdet kræver djøfere og it-systemer, som koster knap 200 mio. kr. frem imod 2027. De har planer om at tilføre godt en kvart milliard ekstra til DR. Hertil kommer højere dagpenge og højere kontanthjælp, som koster knap en milliard tilsammen om året. Den slags tiltag burde vi ikke bruge penge på.

Stop for tåbelige afgifter

Dansk politik skal have fokus tilbage på at løse de grundlæggende økonomiske udfordringer på både kort og langt sigt. Da vi udarbejdede vores økonomiske 2030-plan, havde vi fire pejlemærker: Danmark skal være mærkbart rigere, der skal leveres markant mere arbejdskraft, danskerne skal beholde flere af deres egne penge, og erhvervslivets skal styrkes i den globale konkurrence. Selvom økonomien går ind i en ny fase, så er det stadig disse mål, vi skal levere på. Manglen på hænder vil bestå på sigt – uanset de økonomiske konjunkturer.

“ Staten er ikke perfekt. Langt fra. Og vi kan sagtens gøre tingene smartere, end vi gør i dag. Derfor vil vi indføre et realistisk produktivitetskrav på 0,4 pct. om året i det offentlige forbrug

Alt sammen skal ske, uden at vi går på kompromis med, at der skal være midler nok til velfærd. Derfor har vi sat 27 mia. kr. af til mere velfærd i vores 2030-plan. Penge målrettet vores sundhedsområde og vores ældreområde. Så altså ikke penge til nye, vilde projekter. Og heller ej til en stor og dyr Arne-pension, som trækker raske mennesker ud af arbejdsmarkedet.

Forskellen på en borgerlig og en socialdemokratisk økonomisk plan er, at vi ikke finder finansieringen igennem nye skatter og afgifter, men igennem effektiviseringer og omprioriteringer. Staten er nemlig ikke perfekt. Langt fra. Og vi kan sagtens gøre tingene smartere, end vi gør i dag. Derfor vil vi også indføre et realistisk produktivitetskrav på 0,4 pct. om året i det offentlige forbrug. Og vi vil nedsætte en ny kommission, der skal komme med anbefalinger til, hvordan kravet bedst muligt indfries. Jeg kan garantere jer, at jeg kan drive staten bedre og mere effektivt, end den bliver i dag.

Og så skal vi lade jer beholde nogle flere af jeres egne penge. Det gør vi ved at sænke skatten på arbejde og selskaber. Danskernes privatøkonomi og virksomhedernes regninger bliver kolossalt presset den kommende tid. Derfor vil jeg sænke skatten både i bunden og i toppen, og jeg vil sænke selskabsskatten med 4 mia. kr. frem mod 2030. Og så skal vi skabe tryghed og ro i maven for boligejerne i nogle meget usikre år med stigende renter og et nyt ejendomsvurderingssystem. Jeg har derfor også afsat 3 mia. kr. i min 2030-plan til at fastfryse grundskylden. Derudover er der de stigende elpriser, som bekymrer os alle. En politisk aftale har givet en smule sikkerhed for det kommende halvår. Men jeg mener, at der skal mere til.

Jeg mener, at elprisen skal sænkes permanent til EU’s lovpligtige mindstesats. Jeg vil med andre ord sætte en stopper for alle de tåbelige skatter og afgifter. Det er nu, at vi skal have afskaffet arveafgiften og generationsskiftebeskatningen for vores virksomheder.

Jeg kan hjælpe flere

Jeg kommer aldrig til at kunne love, at vi økonomisk kan redde alle familier og virksomheder igennem den kommende tid. Hvis nogle politikere gør det, så er de useriøse. Men jeg tør godt love, at jeg kan hjælpe flere end regeringen, hvis jeg får muligheden.

Jeg vil sikre mig, at vi bruger pengene så fornuftigt som overhovedet muligt. At vi sørger for, at alle får noget ud af at gå på arbejde hver dag. Og at vi sikrer, at så mange penge som muligt bliver ude hos danskerne i den næste valgperiode. Det er mit økonomiske løfte til jer. Jeg vil passe på jeres og Danmarks økonomi.