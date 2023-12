“Dansk økonomi står stærkt rustet til det nye år”

Inden 2023 gik i gang, var udsigterne for dansk økonomi dystre. På ryggen af corona kom krigen i Ukraine og en voldsomt stigende inflation, efterfulgt af rentestigninger med voksende økonomisk usikkerhed til følge. Spådommene langt ind i foråret 2023 pegede således på økonomisk afmatning, nedtur på arbejdsmarkedet og en inflation, der var svær at få bekæmpet. Det var også på den baggrund, regeringsgrundlaget blev skrevet sidste år.

Det er heldigvis gået bedre end ventet. Væksten tegner en del bedre. Inflationen er langt hurtigere end ventet kommet ned igen. Arbejdsmarkedet er markant bedre, idet beskæftigelsen er blevet ved med at skyde i vejret og sætte nye danmarksrekorder. Ligeså med de offentlige finanser og ikke mindst det finanspolitiske råderum, der nok har stået for årets mest positive økonomiske overraskelse.

Fremrykningen af Nato-målet om forsvarsudgifter for 2 pct. af bnp i 2030 lagde stort set beslag på råderummet. Men både i foråret og i eftersommeren i år blev råderummet opjusteret. Samlet set med 20 mia. kr. – valuta af den hårde slags, der kan veksles til varige tiltag, hvad enten det er øget velfærd eller lavere skatter. Af de 20 mia. kr. kommer kun ca. 5 mia. kr. fra nye reformer og initiativer indført efter regeringsdannelsen. Resten dækker over, at de økonomiske ministerier har undervurderet den underliggende sundhedstilstand af de offentlige finanser – et forhold, der især må forklares med et langt stærkere strukturelt arbejdsmarked.

SVM’s 2030-plan fra november viste således, at der ud over de øgede forsvarsudgifter også var råd til flere skattelettelser, investeringer i den offentlige velfærd, flere midler til den grønne omstilling m.v., end der var lagt op til i regeringsgrundlaget. Og så er der stadig flere milliarder tilovers.

“ Vi har næppe set de sidste effekter fra de stærkt stigende renter, ej heller selvom de begynder at falde igen. Men helt overordnet set står dansk økonomi stærkt rustet

Om 2024 bringer lige så positive overraskelser med sig, kan kun tiden vise. Vi har næppe set de sidste effekter fra de stærkt stigende renter, ej heller selvom de begynder at falde igen. Men helt overordnet set står dansk økonomi stærkt rustet. Vi har ingen større negative ubalancer, men store overskud på betalingsbalancen og i de offentlige kasser. Vi har velpolstrede husholdninger og en generel stærk konkurrenceevne.

Hvad angår de offentlige finanser og råderummet, er vi næppe færdige med opjusteringerne. Således viste Økonomisk Redegørelse december 2023 en ny opjustering af den strukturelle beskæftigelse på ca. 15.000 personer i 2025. Det er ikke angivet, hvad det betyder, men med den normale “vekselkurs” svarer det til et nyt plus i råderummet på 4-6 mia. kr.

Hvis f.eks. de internationale konjunkturer giver en hårdere økonomisk opbremsning herhjemme, er der altså masser af penge i statskassen til krisehåndtering. Her gælder det især om at fastholde det høje beskæftigelsesniveau, så dem, der er kommet i beskæftigelse fra kanten de senere år, kan få en mere permanent tilknytning til arbejdsmarkedet. Sker det, er der endnu mere hård valuta på vej til statskassen. Godt nytår.