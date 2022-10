Kommentar | Imer Pedersen: Dansk økonomi er bomstærk – inflationen kommer udefra

Vi står aktuelt på toppen af en højkonjunktur og kigger ind i en økonomisk nedtur. Det er hovedoverskriften på den nye prognose fra Vismændene, der forudser et svagt faldende bnp og et fald i beskæftigelsen på mere end 100.000 de kommende år.

Forventningerne baserer sig i høj grad på det aktuelt opgjorte kapacitetspres og normaliseringen herfra. Der er rekordhøj beskæftigelse, få arbejdsløse, fortsat mange jobopslag og daglige meldinger om, at virksomhederne har problemer med at skaffe arbejdskraft.

Det eneste sted, vi ikke rigtigt har kunne se presset, er på lønudviklingen, hvor der ikke er sket meget det seneste år. Var manglen på arbejdskraft virkelig så stor, som vi får tudet ørerne fulde af, er det da underligt, at prisen på arbejdskraft (lønnen) ikke har reageret nævneværdigt.

“ Her har Danmark indtil videre været klassens duks med primært målrettede og fuldt finansierede initiativer. Præcis den opskrift, som Vismændene anbefaler i den nye rapport

Det er et oplagt tegn på, at arbejdsmarkedet reelt ikke er så presset, og at det “konjunkturnormale” niveau ligger højere, end Vismændene vurderer. En mulighed de også selv lufter i Vismandsrapporten, uden at det sættes ift. lønudviklingen.

Inflationen kommer udefra

Dansk økonomi er grundlæggende kernesund. Pengene fosser ind i statskassen og i landet. Det sidste så vi forleden, da overskuddet på betalingsbalancen lå på 324 mia. kr. svarende til, at “forretningen Danmark” det seneste år har tjent 10.270 kr. hvert eneste sekund på økonomisk samkvem med udlandet.

Men vi har – som de fleste andre lande – en udfordring med inflationen. Her viser Vismændenes analyse, at den i høj grad – eller næsten udelukkende – er kommet til os udefra.

I Tyskland, Storbritannien og andre europæiske lande tales der om at pumpe milliarder ud i økonomien for at afbøde konsekvenserne af de stigende priser – ikke mindst på energi. Sker det, er vi lige vidt.

Her har Danmark indtil videre været klassens duks med primært målrettede og fuldt finansierede initiativer. Præcis den opskrift, som Vismændene anbefaler i den nye rapport.

Konkurrenceevnen herhjemme er bomstærk, så der er plads til, at lønnen stiger mere – også uden at den frygtede løn- og prisspiral igangsættes. Hvad angår den samlede finanspolitik herhjemme, mener Vismændene, at den er afstemt med konjunktursituationen.

Her var Nationalbankens anbefaling for nogle uger siden, at der skulle stramme med yderligere 25 mia. kr. Det er i min optik en ekstrem farlig anbefaling i en situation, hvor stort set alle andre faktorer i forvejen trækker ned.

Som prognosen viser kan vi nemt stå i en situation, hvor antallet af personer, der mister jobbet, vokser markant. Får vi en større nedtur, risikerer vi også at miste de store gevinster, der ellers er høstet på arbejdsmarkedet de senere år: Det gælder svage grupper, indvandrere og udlændinge, der er kommet i beskæftigelse i stor stil.