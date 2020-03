Hold da op! Vi har lige bevidnet det, der ifølge storbanken UBS var det hurtigste “bearmarked” nogensinde. Splat!

Et bearmarked defineres som kursfald på over 20 pct., og i denne omgang kom vi fra all time high til bear-markedsterritorie på kun 16 handelsdage, hvorefter kurserne i øvrigt fortsatte ufortrødent nedad.

Var det hysterisk? Eller var det kun begyndelsen? Eller var det nogenlunde rimeligt i betragtning af coronaproblemet?

Jeg hælder mest til det sidste, dvs. at det var en rationel afspejling af corona-problemet.​

Nej, corona er ikke så slem som Den Sorte Død eller Den Spanske Syge, men det er så sandelig heller ikke så mildt som en normal influenza. For det første spredes corona to til tre gange så let som influenza, blandt andet fordi folk kan smitte, før de selv har symptomer. Faktisk er der en del omvandrende bioreaktorer – især børn og unge – der render rundt og smitter en masse uden nogensinde at finde ud af det. Og for det andet udmeldte WHO 3. marts, at dødeligheden for corona var 3,4 pct.

Hvor slemt er 3,4 pct.

Ret slemt. Eksempelvis er det ca. 35 gange så meget som for influenza. Vi kan nu ikke regne med 3,4 pct. som det magiske tal. Sandheden afhænger nemlig dels af, i hvor høj grad man får talt alle smittede med (det er Sydkorea en af de bedste til) og dels af, om sundhedssystemet bliver overvældet eller ej (det blev det i Norditalien, hvor den registrerede dødelighed var 7 pct. og i Wuhan provinsen, hvor man berettede om 6 pct. dødelighed). I Sydkorea testede man virkeligt mange og fik ikke sundhedssystemet overbelastet, og derved endte man med en dødelighed på ca. 1 pct.

“ Er det her så at sammenligne med 2008, som jo var begyndelsen på en enormt dyb, mangeårig krise? Det tror jeg bestemt ikke. Men et par kvartaler med recession i mange lande skal vi nok få

En dødelighed på 1 pct. er ti gange så meget som ved influenza, men det er vores mål. Det kræver imidlertid, at vi forsinker virussens udbredelse så meget, at sundhedssystemet kan følge med. Nu ved vi, at for at gøre dette, skal vi radikalt reducere tæt socialt samvær. Vi skal lukke skoler og andre uddannelsesinstitutioner (for at få færre unge bioreaktorer) tømme kontorer, aflyse store sociale sammenkomster osv. Og så klarer vi det måske med nød og næppe. Men kun måske.

Recessionerne kommer nu

Dette har stort set alle regeringer i berørte lande nu erkendt, og vi er derfor meget fornuftigt på vej ind i temmelig stærke lock-downs.

Det betyder recession. I nogle lande eller regioner er recessioner allerede startet, og mange andre steder er de lige rundt om hjørnet.

Er det her så at sammenligne med 2008, som jo var begyndelsen på en enormt dyb, mangeårig krise? Det tror jeg bestemt ikke. Men et par kvartaler med recession i mange lande skal vi nok få.

Hvorfor tror jeg i øvrigt ikke, at dette er en gentagelse af 2008?

Årsagen er, at der efter min mening ikke op til coronakrisen var store faretruende nationaløkonomiske balancer, der kunne begrunde international recession.

Nej, dette er efter min opfattelse en coronakrise – og kun det. I øvrigt starter den med en hamstringsbølge – ikke kun fra forbrugere, som åbenbart har paranoia med toiletpapir (jeg hører, at Ekstrabladet overvejede at udkomme med to tomme sider til det formål), men også fra virksomheder, som febrilsk bestiller varer og specielt underleverancer fra coronaramte områder, inden fabrikkerne der måske lukker. Hamstringsbølgen vil imidlertid være kort, og derefter kommer modreaktionen, dvs. ekstremt lavt salg. Det rammer om få dage eller uger.

Flere bliver arbejdsløse

Hvad med arbejdsløshed?

Det vil vi få, men måske ikke så meget som man ellers kunne forvente. Når folk bliver sendt hjem i forbindelse med lock-downs, kan det nemlig isoleret set give lokal arbejdskraftsmangel. Kun hvis krisen varer længe, vil arbejdsløsheden for alvor skyde i vejret.

Men lad os lige vende tilbage til virussens udbredelse. Når man laver en effektiv lockdown, viser de foreløbige erfaringer, at man de efterfølgende ca. 12 dage vil se fortsat stigende corona-udbredelse. Dette skydes imidlertid forsinkelser i, hvad der måles, som forklares med inkubationstid m.m., og erfaringerne viser, at en effektiv lockdown har effekt fra første dag.

Hvordan bliver forløbet

OK, så hvordan vil udbredelsen af corona forløbe herfra?

Uden lock-downs ville den have kulmineret i midten af maj, hvor en meget betydelig del af verdens befolkning – langt over en milliard mennesker – ville være smittet. Lock-downs kan ændre dette, men der er også indikationer for, at sommervarme kan hæmme udbredelsen en del. De fleste mennesker bor på den nordlige halvkugle, og når der er sommer her, er de mere udendørs, har mindre tørre slimhinder og er sundere. De tre ting kan give dem mindre smitte og større resistens.

“ Overordnet tror jeg nu, som før nævnt, at aktiemarkederne har reageret nogenlunde logisk på coronakrisen. Ikke alt for meget og heller ikke alt for lidt

Dertil kommer imidlertid, at denne virus måske som influenza ikke kan lide varme. Det er der undersøgelser, der indikerer, men vi er ikke sikre på det.

På baggrund af disse tanker er et ikke usandsynligt scenarie, at udbredelsen faktisk topper i maj, så ligger og ulmer over sommeren og derefter atter topper til efteråret, hvor sundhedssystemet forhåbentlig er bedre forberedt. Samtidig vil det forhold, at stadigt flere med tiden allerede har været smittede og derfor har udviklet immunitet, selvsagt over tid dæmpe dens mulighed for at udbrede sig. PS: Glem håb om vaccine i 2020. Der kommer formentlig adskillige, men først i 2021.

Effekter på verdensøkonomien

Hvad skal vi så mene rent nationaløkonomisk?

Her vil jeg gerne gentage, at verdensøkonomien var sund før corona, og når coronaepidemien blæser over, vil den på nogen måder være endnu sundere. For det første har krisen blæst renterne i bund, hvilket er godt for investorer og forbrugslyst. For det andet har den fået oliepriserne ned (et slagsmål mellem Rusland og Saudi bidrog dog også til det). For det tredje har finansministre rundt omkring i verden åbnet tegnebøgerne. Og for det fjerde vil der være et ophobet ønske om forbrug, som vil sætte hjulene i gang.

Børsmarkederne

Lad mig slutte med børsmarkederne. Jeg opdagede alvoren i coronatruslen ud fra nogle analyser, jeg læste 21. februar om morgenen. Derefter solgte jeg alle mine aktier og skrev om dette på Facebook, hvor jeg også advarede andre investorer. Senere solgte jeg endda futures, hvilket gjorde, at jeg tjente en del på nedturen. Torsdag aften og fredag morgen i denne uge lukkede jeg imidlertid disse positioner, da jeg på disse kursniveauer ikke længere var negativ på markederne.

Overordnet tror jeg nu, som før nævnt, at aktiemarkederne har reageret nogenlunde logisk på coronakrisen. Ikke alt for meget og heller ikke alt for lidt.

Investorer tænker imidlertid meget forskelligt. Eksempelvis er der daytraders og folk med seks måneders investeringshorisont, men der er også andre, der tænker langt og ser en aktie som en rettighed til udbytter over mange år fremover. De sidstnævnte vil kigge ind i coronakrisen og bekymre sig over, at økonomi og profitter vil være meget dårlige for en tid.

Men de kigger også ind i, hvad der kommer bagefter – altså hvad de forventer over de næste 2,5 og ti år. Og når man tager dette med i sine overvejelser, er de nuværende kurser ret attraktive. Dette specielt, hvis man tænker på den såkaldte risikopræmie. Denne vedrører earnings yield, dvs. profit i forhold til aktiekurs – på aktier sammenlignet med afkastet på statsobligationer og bankindskud. Ser man nogle år frem, ser denne risikopræmie nu ekstremt attraktiv ud, og det taler for at købe aktier omkring de nuværende niveauer eller billigere.

Derfor tror jeg, vi over de næste dage og uger vil se store institutionelle investorer købe aktier op. Samtidig vil nyhedsstrømmen imidlertid også være horribel i takt med at corona breder sig i USA og andre steder.

Markederne vil derfor afspejle en udveksling mellem pessimistiske katastrofister og optimistiske langsigtede investorer, og det kan godt give voldsomme zigzag bevægelser. Om vi undervejs i dette ryger længere ned, end vi var i denne uge, inden vi også hopper længere op, skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil ikke sælge short (for at forsøge at tjene på kursfald) under torsdagens og fredagens kurser, og fra nu af er min interesse at fiske efter gode køb, snarere end at komme ud af porten.

Som sagt; til næste år har vi med overvejende sandsynlighed vacciner, og desuden vil mange da være immune.