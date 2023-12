“I den ene af to kommuner med udsigt til markant højere boligskatter er der uro”

Gentofte er et af steder i landet, hvorfra jeg gennem årene altid har fået mange spørgsmål, men her på det seneste fylder bekymrede boligejere fra Gentofte mere end nogensinde før. Og bekymringerne har rod i stort set én ting: nemlig de nye ejendomsvurderinger og boligskatter.

“Hvad sker der med værdien af mit hus efter årsskiftet?”, “Vil det være bedre at sælge nu eller senere?”, “Skal jeg vente med at købe? “Hvad sker der med priserne, når skatterabatten bortfalder efter årsskiftet?”

Det er nogle af de typiske spørgsmål, jeg har fået fra velinformerede boligejere, som både kender de nuværende og de nye boligskatteregler særdeles godt.

“ Fortsætter udbuddet af boliger op med den fart, vi ser i øjeblikket, så er der altså grundlag for store prisfald i netop deres område

For i Gentofte sætter man sig ind i sagerne, og mange boligejere dér kender til de finere detaljer i de nye boligskatteregler og ejendomsværdier. Jeg har talt med boligejere, som meget detaljeret har lavet forskellige scenarier for, hvorvidt de skulle sælge eller ej, og om et eventuelt salg skulle være før eller efter årsskiftet. Det er vel også kun naturligt, når man bor i et område, hvor millioner og atter millioner i boligformue år efter år er rullet ind i murstenene de sidste mange år.

Vi ved jo ikke med 100 pct. sikkerhed, hvad der kommer til at ske på boligmarkedet i hverken Gentofte eller andre steder, når 2024 ringes ind. Men det er rimeligt at antage, at Gentofte formentlig står over for et boligprisfald som følge af de nye boligskatteregler. Som én af blot to kommuner har boligkøbere generelt i Gentofte udsigt til markant højere boligskatter på både huse og ejerlejligheder efter nytår.

Når en bolig bliver dyrere at bo i, så har prisen det med at falde. Når vi regner på det, så er det ikke urealistisk med et prisfald på op mod 15 pct. på nogle boliger, alene på grund af skattestigningen. Et andet pres på prisen kommer fra udbuddet af boliger til salg i Gentofte. De seneste måneder er det braget op.

Der er lige nu mange i Gentofte, som sætter huset til salg – måske i håb om at få afsluttet et salg inden årsskiftet og dermed formentlig sælge til en højere pris, før prisfaldet slår igennem. Trods det store udbud af boliger, der er på det højeste siden 2011, så ligger antallet af hushandler i kommunen ret lavt. Det tyder på, at køberne ikke uden videre bider på de nuværende høje priser. Der skal – som vi ved – to til tango.

At kalde det panik før lukketid er for strengt, men det er tydeligt, at de nye ejendomsvurderinger har sat gang i noget på boligmarkedet i Gentofte, som ikke ses andre steder. Rigtig mange vil gerne sælge inden årsskiftet, og folk virker nervøse for, hvad der kommer til at ske med priserne.

For nogle vil det sikkert både være klogt og passe ind i familielivet at købe eller sælge nu, men de bør samtidig have øje for risikoen. For fortsætter udbuddet af boliger op med den fart, vi ser i øjeblikket, så er der altså grundlag for store prisfald i netop deres område.

Måske kommer de mange oplyste boligejere og købere i netop Gentofte i fællesskab til at medvirke til et endnu større prisfald, end skatteeffekten isoleret set betyder.