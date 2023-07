Kommentar | Lise Nytoft Bergmann: Boligejere snyder sig selv for vigtigt fradrag

Det er altid en god idé at tjekke sin forskudsopgørelse løbende, men i år er det ekstra vigtigt for boligejerne.

Det seneste halvandet år er renten nemlig steget kraftigt, og derfor betaler mange boligejere højere renteudgifter, end de plejer. Det gælder både boligejere, der har fået rentetilpasset eller refinansieret deres variabelt forrentede realkreditlån, men også boligejere med fast rente, der har valgt at skære en bid af restgælden ved at lægge om til en højere rente.

Den højere rente får nemlig rentefradraget til at stige, og da Skat ikke har de nye oplysninger, får man som boligejer kun det fulde fradrag, hvis man selv noterer ændringen på sin forskudsopgørelse. For selvom store dele af skatteopgørelsen er automatiseret, kan Skat trods alt ikke forudsige renteudviklingen eller boligejernes konverteringsmønstre.

I stedet fortrykker Skat de senest reviderede renteudgifter på forskudsopgørelsen, og da forskudsopgørelsen for 2023 blev sendt ud i november 2022, stammer tallene fra årsopgørelsen fra 2021. Men da både 2022 og 2023 har budt på kraftigt stigende renter og attraktive konverteringsmuligheder, bør man som boligejer klikke ind på Skat.dk og opdatere sine tal.

Hvor mange penge, der er tale om, afhænger af lånets størrelse, og hvor meget renten har ændret sig i forhold til de fortrykte oplysninger på forskudsopgørelsen.

Men for de fleste boligejere drejer det sig om et beløb på mellem 8000 og 12.000 kr. pr. lånt million, hvis renteændringen fandt sted ved årets indgang. Har lånet først fået ny rente i løbet af året, kan beløbet være mindre, mens beløbet er større, hvis boligejeren f.eks. skylder 2 eller 3 mio. kr.

Mange boligejere har altså mulighed for at få udbetalt op til 1000 kr. mere hver måned pr. lånt million ved at sikre sig, at rentefradraget er opgjort korrekt, og er privatøkonomien trykket af de høje renter, kan det være en kærkommen håndsrækning.

Foretager man først ændringen i løbet af året, bliver ekstrafradraget fordelt på færre måneder, og derfor vil man opleve en større stigning i det udbetalte beløb, end hvis rentefradraget var fordelt ligeligt på alle 12 måneder.

Man kan notere renteudgiften på forskudsopgørelsen ved at gå ind på Skat.dk og vælge forskudsopgørelsen for 2023. Her skal man finde rubrik 483 under afsnittet “Fradrag for kapitalindkomst” og notere den forventede udgift til både renter og bidrag i 2023, da bidraget i skattemæssig henseende betragtes som en rente.

Man skal lægge alle betalinger for renter og bidrag i 2023 sammen, når man skal opgøre den samlede renteudgift, og hvis man er to ejere af ejendommen, skal man desuden huske at dividere beløbet med to.

Der er ingen deadline for at ændre i forskudsopgørelsen, og man går selvfølgelig heller ikke glip af pengene, hvis man ikke foretager nogen rettelser. I det tilfælde udbetales den for meget betalte skat automatisk, når årsopgørelsen for 2023 offentliggøres i marts 2024.