Bocian: Vi tager hul på 2021 med et ualmindeligt dårligt udgangspunkt – liden må sættes til vaccineudrulningen

Timeglasset for 2020 rinder snart ud. Vi mangler kun de sidste halvtriste sandkorn og en jul og et nytår i coronaens og isolationens tegn, inden vi kan sige farvel til 2020, et år som næppe bliver savnet af ret mange.

“ Hvor der normalt er en form for intern økonomisk logik i, hvordan et år udvikler sig, har det i år alene været smittetrykket, der har svunget taktstokken

Desværre tegner det til, at vi kommer til at afslutte møgåret 2020 med nye skrappe coronarestriktioner. Smittetrykket er stigende, og det samme er antallet af indlæggelser. Det tror jeg ikke, at man kan ignorere politisk. Hvad restriktionerne kommer til at byde på, skal jeg ikke gøre mig klog på, men i en række lande med Tyskland i spidsen, har man lukket for al detailhandel, undtagen supermarkeder og apoteker.

Altså stort set samme nedlukning, som vi havde i marts og april (fraregnet skolerne dog). Om vi vælger at gå samme vej, er et politisk valg – men som jeg læser tallene (jeg er ved gud ikke virolog, så lad os håbe, jeg tager fejl), bliver man nok nødt til at gøre mere, end man allerede har haft gjort. Så møgåret 2020 tegner til at få en afslutning helt i sin ånd.

Et år i coronaens tegn

Økonomisk set har 2020 været et mildest talt tumultarisk år. Hvor der normalt er en form for intern økonomisk logik i, hvordan et år udvikler sig, har det i år alene været smittetrykket, der har svunget taktstokken.

Vi startede året fint. Der var bekymringer om brexit, handelskrig og Trump, men det meste så tilforladeligt ud i både januar og februar. Csr og klimakampen var nogle af de store temaer i den internationale økonomiske debat.

Men herefter gik det som bekendt galt. På blot to måneder, fra marts til maj, var vi vidner til det største dyk i den økonomiske aktivitet i fredstid i årtier. Mange virksomheder stoppede helt op, andre fortsatte for halv kraft – og rigtigt mange var nødt til at finde nye veje i en ukendt verden. Aktiekurserne styrtdykkede og rentespændene blev udvidet markant.

Der var krise – dyb krise – en krise som alene skyldtes coronapandemien ikke økonomiske ubalancer.

Men pengepolitiske lempelser fik lagt en dæmper på de finansielle spændinger, og finanspolitiske hjælpepakker forhindrede krisen i at vokse sig større, end det umiddelbare chok skulle tilsige. Da smitten samtidig faldt overraskende hurtigt, som følge af de mange restriktioner og vores ændrede adfærd, vendte den økonomiske udvikling forholdsvis hurtigt.

Allerede i løbet af maj blev det tydeligt, at økonomien atter var på vej frem – og sommeren blev på mange områder slet ikke så ringe endda. Vi kunne godt nok ikke rejse i samme omfang som normalt, men ellers var der forholdsvis få begrænsninger på vores liv, og smittetrykket var lavt.

Det ændrede dog ikke ved, at dansk bnp fra fjerde kvartal sidste år til andet kvartal i år dykkede med 8,5 pct. Jeg har aldrig nogensinde været vidne til noget tilsvarende i mine snart 25 år som uddannet økonom. Måske kan man finde et tilsvarende hurtigt økonomisk dyk under anden verdenskrig – ellers skal vi tilbage til krisen i 1930’erne.

Tager vi finanskrisen, så blegner den ved siden af, hvad vi oplevede i foråret. Under finanskrisen dykkede dansk bnp med 7 pct. fra top til bund. Men det tog meget længere tid. Faldet i bnp var delt ud over halvandet år.

Coronakrisen adskiller sig fra tidligere kriser ved at være drevet af en pandemi – ikke af økonomiske ubalancer. Tredje kvartal kunne derfor byde på rekordhøj positiv vækst. I 3. kvartal var væksten på 4,9 pct., så genopretningen havde fin fart på i den periode, hvor vi kunne tillade os af fjerne restriktioner uden at sætte folkesundheden under pres.

Desværre er coronasmitten steget kraftigt de seneste måneder – og vi har været nødt til at indføre nye restriktioner. De økonomiske nøgletal indikerer dog glædeligvis fortsat positiv vækst i fjerde kvartal.

Nationalbankens nowcast model indikerer en vækst på 0,9 pct. Det bud skal nok ikke tages for bogstaveligt, modellen er ikke opdateret med tal, som fanger den seneste tids mange nye restriktioner. Lav, men positiv vækst i fjerde kvartal er dog ikke usandsynlig – vi må ikke glemme, at fjerde kvartal startede med et brag, da den første portion feriepenge blev frigivet i oktober.

2021 bliver vaccinens år

2021 starter uanset hvad skævt. Tiden må vise, om smitten stiger hen over jul, men den frygt kan man godt have med efterårsferien og thanksgiving i USA i frisk erindring. Jeg tror desværre, at der kommer flere restriktioner over de kommende uger.

Om de kommer inden eller efter jul, tør jeg ikke gisne om, men de danske restriktioner er milde i forhold til, hvad vi ser i resten af Europa – og vores smittetryk er faktisk efterhånden ret højt. Det betyder ikke så meget for væksten her i 4. kvartal – det er stort set slut – men det har stor betydning for, hvordan vi starter 2021. Mit bud er, at vi tager hul på 2021 med et ualmindeligt dårligt udgangspunkt.

Ellers bliver den økonomiske udvikling næste år dikteret af vaccineudrulningen. Vi må krydse fingre for, at det går hurtigt og relativt problemfrit. Men det kommer selvsagt til at tage tid uanset hvad.

Dansk økonomi kommer som nævnt sandsynligvis til at starte året 2021 i en eller anden form for krise – men fra andet kvartal er der grund til at forvente fremgang. I andet halvår kan det endda sagtens ende med at gå ret stærkt rent økonomisk, hvis ellers vaccinen er blevet udbredt.

Men det er altså vaccinen, som kommer til at definere 2021 – ligesom det var coronapandemien, der definerede 2020. Alt andet vil sandsynligvis blegne.