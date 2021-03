Bocian: Vi er vidne til den værste krise siden finanskrisen – men den slutter i år

For et år siden – nærmere bestemt den 3. marts 2020 – skrev jeg følgende ord i mit nyhedsbrev: “Min bekymring med hensyn til den kortsigtede markedsreaktion ændrer dog ikke ved, at jeg grundlæggende er optimist. Økonomiske kriser igangsættes kun meget sjældent af sygdomsudbrud – selv den spanske syge kom verdensøkonomien igennem, selvom den spanske syge havde en langt højere dødelighed.”

Ordene faldt som en reaktion på den markedsuro, vi så, inden coronapandemien for alvor bed sig fast. Jeg tror hurtigt, at vi kan blive enige om, at den vurdering ikke er ældet med ynde.

Corona igangsatte en krise, og krisen har været og er stadig hård. Nye tal viser, at bnp sidste år faldt med 3,3 pct. sammenlignet med året før. Dermed nåede krisen ikke helt op på siden af det værste år under finanskrisen, men det skal i høj grad ses i lyset af de mange økonomiske hjælpepakker, der på kort tid blev stablet på benene – både globalt og lokalt. Uden ekspansiv penge- og finanspolitik havde vi været ilde stedt.

2020 stod i coronaens tegn – men til trods for den dybe økonomiske krise, der fulgte i kølvandet på pandemien, var der også lyspunkter. Både i tredje og fjerde kvartal var der fremgang i økonomien, og selvom selve pandemien ikke kom under kontrol, lykkedes det på under et år at udvikle og godkende de første vacciner.

“ Konsekvenser af den igangværende nedlukning synes at være betydeligt mildere end effekterne af nedlukningen sidste år

Den nuværende krise er mildere end krisen sidste år

Coronakrisen er som bekendt ikke lagt i graven. Store dele af samfundet er fortsat lukket ned – og de nye mutationer skræmmer både herhjemme og i udlandet. Det er dog værd at bemærke, at de økonomiske konsekvenser af den igangværende nedlukning synes at være betydeligt mildere end effekterne af nedlukningen sidste år.

Kigger vi på industrien, ser den både i resten af Europa og herhjemme ud til at være i ganske fin form trods delvise nedlukninger af samfundene i mange lande gennem de seneste måneder. Sådan var det ikke i foråret sidste år. I foråret sidste år gik også industrien helt i stå. Det gør en markant positiv forskel, at det ikke er tilfældet denne gang. Vi har lært bedre at leve med corona i vores samfund.

Store dele af servicesektoren lider dog desværre, men den samlede negative økonomiske effekt bliver mindre, når det er afgrænset til en del af økonomien, frem for som i foråret sidste år, hvor alt gik i stå.

Nationalbanken har gennem de seneste år udviklet modeller til at vurdere den helt kortsigtede økonomiske udvikling. Modellernes helt aktuelle vurdering er, at bnp stort set var uændret fra fjerde kvartal sidste år til første kvartal i år.

Når modellerne kan fodres med mere information, i takt med at statistikkerne indsamles, kan det bud sagtens blive ændret markant, men der er i de nuværende økonomiske nøgletal glædeligvis ikke noget, der indikerer frit fald. Fra første til andet kvartal sidste år faldt bnp med knap 7 pct. – så galt kommer det ikke til at gå her i første kvartal.

Jeg tror at krisen ebber ud i år

Allerede i andet kvartal vender væksten med stor sandsynlighed tilbage. Forårets komme og et fortsat stigende antal vacciner vil sikre, at flere restriktioner gradvist vil kunne blive fjernet i løbet af kvartalet – og når restriktionerne fjernes, vender væksten tilbage.

Sidste år var jeg klart for optimistisk med hensyn til at vurdere de økonomiske effekter af corona. Måske falder jeg i samme grøft denne gang, men jeg tror, at økonomien mod slutningen af året vil nærme sig noget mere normalt.

Vi vil nok fortsat bøvle med mutationer, og der kan også meget vel være enkelte restriktioner tilbage, særligt for så vidt angår rejserestriktioner og store forsamlinger, men vaccinerne kommer til at gøre en markant forskel. Vaccinerne er ikke perfekte, men de ser alle ud til at være ganske effektive i forhold til at forhindre alvorlige sygdomsforløb, også når vi kigger på de kendte mutationer, og vaccinerne kan løbende tilpasses.