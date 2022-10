Bocian: Valgkampen er spændende – men for økonomien foregår det mest afgørende uden for landet grænser

Der er nu under en uge til valgstederne åbner – så det er nu slutspurten sættes ind. Set fra et økonomisk perspektiv har det dog indtil videre været en lidt spøjs valgkamp. De økonomiske udfordringer har fyldt rigtigt meget i debatten, men da den grundlæggende udfordring er for høj inflation, har den økonomiske debat ikke været særligt interessant.

Det er ikke kun i Danmark, at vi bøvler med høj inflation – og den kan kun vanskeligt bekæmpes med den hjemlige økonomiske politik. Hvis politikerne opfører sig uansvarligt, kan de gøre ondt værre, men det har de danske politikere glædeligvis i store træk afholdt sig fra, og det har derfor ikke været den hjemlige valgkamp, der har fyldt mest i min hverdag de sidste par uger.

“ Jeg regner ikke med at skulle bruge alle mine vågne timer på at forholde mig til de økonomiske konsekvenser af det danske folketingsvalg. Der sker mere interessante ting globalt

Til gengæld har der været nok at forholde sig til på den globale scene. For det første har det politiske, økonomiske og ikke mindst finansielle uvejr i Storbritannien gjort stort indtryk på mig.

Den nu afgåede premierminister Liz Truss’ økonomiske plan var udtryk for uansvarlighed på et plan, som man sjældent ser i vestlige økonomier. Kombinationen af ufinansieret inflationshjælp og markante skattelettelser var helt åbenlyst ikke, det en inflationsramt økonomi som den britiske havde brug for, men det til trods holdt Truss stædigt fast – i hvert fald indtil hun ikke kunne holde fast længere.

I mine øjne endte udviklingen i Storbritannien med at være et fint bevis på, at man ikke kan ophæve de økonomiske tyngdelove – en lektie, der godt kan blive relevant i mange andre lande her i inflationskrisen.

Det globale betyder mere end lokale

Jeg er dog ikke specielt bekymret for dansk økonomi. Magtpartierne diskuterer alene beskedne justeringer i den økonomiske politik. Senest kom S i weekenden på banen med et forslag om inflationshjælp for 2 mia. kr.

Det lyder umiddelbart som mange penge – men målt i procent af dansk økonomis samlede størrelse skal man nærmest have lup frem for at kunne se en hjælpepakke af den størrelse. Vi taler om en hjælp på under 0,1 pct. af dansk bnp – og socialdemokraterne lægger endda op til at finansiere indsatsen – om end finansieringen ikke ser super solid ud.

I denne sidste valgkampsuge regner jeg heller ikke med at skulle bruge alle mine vågne timer på at forholde mig til de økonomiske konsekvenser af det danske folketingsvalg. Der sker mere interessante ting globalt.

Torsdag ventes Den Europæiske Centralbank at hæve renten, så den nu kommer op over 1 pct. Ja, det er næsten umuligt at tro, men den ledende rente i Europa er faktisk fortsat under 1 pct. Aktuelt er renten 0,75 pct., efter centralbankmødet torsdag ventes renten at være 1,5 pct. Det er i mine øjne et alt for lavt niveau, inflationen taget i betragtning, men det er da fornuftigt, at renten trods alt hæves.

Det betyder også, at de korte renter herhjemme får et nøk op. Men det er ikke sikkert, at en højere centralbankrente betyder højere lange renter herhjemme. De lange renter har allerede taget forskud på glæderne. Reaktionen for så vidt angår de lange renter kommer i stedet til at afhænge af de tiltag, som centralbanken måtte foretage i tillæg til at hæve renten – og ja, så betyder kommunikationen jo altid meget.

Amerikanerne hæver også

Det er ikke kun i Europa, at centralbanken snart ventes at sætte renten op. Det samme forventes at ske dagen efter det danske folketingsvalg – i USA. I USA har centralbanken allerede hæve renten meget markant, men mere er i vente i næste uge.

Den danske valgkamp er skam spændende nok, men som økonom er det faktisk mere interessant at følge de globale tendenser. Vi står i en økonomisk brydningstid, og risikoen for en egentlig økonomisk krise er stor – og når centralbankerne melder sig med markante renteforhøjelser, så betyder det i virkeligheden meget mere i kampen mod inflation, end hvem vi ender med at få valgt næste tirsdag.