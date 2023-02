Bocian: Usikkerhed om udfald får store finansielle udsving til at fortsætte

Hold nu helt op en uge, vi var igennem i sidste uge. Markederne fløj op og ned – og nye økonomiske nøgletal satte sågar spørgsmålstegn ved, om amerikansk økonomi overhovedet er på vej ned i gear.

Ugen startede med spanske, franske og siden europæiske inflationstal. De spanske inflationstal var i grunden bekymrende høje, men da tallene for hele Europa syntes at indikere, at vi er forbi inflationstoppen, reagerede markedet med begejstring. Renterne faldt, og aktierne steg.

Begejstringen blev ikke mindre, da en række centralbanker, herunder den amerikanske og den europæiske, holdt møde midt på ugen. Selvom det måske ikke var intensionen, lykkedes det centralbankerne at bestyrke markedsaktørerne i, at inflationen er på vej ned, og at rentetoppen er nær.

Resultatet blev yderligere fald i renterne.

Usædvanlige udsving

Fredag blev det hele så vendt på hovedet. Først på eftermiddagen fik vi således tal for beskæftigelsen i USA i januar, og meget overraskende viste tallene et markant løft i den amerikanske beskæftigelse fra årets start.

Senere samme dag fik vi en aktivitetsmåling for den amerikanske servicesektor, som indikerede fuld tryk på kedlerne. Så hvor renterne frem til og med fredag middag var i noget, der lignede frit fald, så vendte det hele rundt.

Ved starten af sidste uge var den tiårige danske rente 2,5 pct. Inflationstallene og centralbankmøderne skar imidlertid lige et kvart procentpoint af renten frem mod fredag middag – men så vendte det, og selvom vi ikke er tilbage ved udgangspunktet fra starten af sidste uge, så er vi dog heller ikke milevidt fra.

Det er på ingen måde normalt med så store udsving i statsobligationsrenterne på så kort tid. Men de store udsving illustrerer med al ønskelig tydelighed, at det økonomiske og finansielle udfaldsrum er gigantisk.

Vi ved ikke, hvad der skal til for at få inflationen ned

Det er 40 år siden, at vi sidst bøvlede med høj inflation i den vestlige verden. Det er imidlertid svært at sammenligne den aktuelle økonomiske og finansielle situation med dengang – de økonomiske strukturer er markant forandret over de seneste 40 år. Vi skal derfor sandsynligvis ikke igennem samme finansielle og økonomiske hestekur som dengang for at få inflationen ned, men hvor meget skal der egentlig til?

Ret beset ved vi det ikke. Der er eksperter, der mener at vide, at de renteforhøjelser, der allerede er gennemført, er tilstrækkelige til at få inflationen under kontrol, og at centralbankerne snart kommer til at skulle sænke renten. Men der er også eksperter, der mener at vide, at renterne skal betydeligt højere op.

Tiden må vise, hvem der får ret, men så længe tvivlen raser, vil vi se store udsving i markederne. Sidste uge var et eksempel på det – det bliver næppe det sidste.

I stedet for at gætte på hvilke eksperter der får ret, gør man derfor klogt i at indstille sig på, at den økonomiske og finansielle usikkerhed er kommet for at blive.

Så man gør klogt i at operere med en solid sikkerhedsmargin, så man kan håndtere udsvingene. Samtidig skal man dog naturligvis heller ikke glemme, at der kan være penge at tjene, hvis man læser situationen rigtigt.