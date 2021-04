Bocian: Usædvanlig udvikling på boligmarkedet – har coronakrisen skabt en boligboble?

Onsdag tager vi endnu et skridt ud af coronakrisen, når blandt andet restauranter, barer og store storcentre åbner, samtidig med at flere elever igen får mulighed for at modtage fysisk undervisning. Alt bliver ikke normalt endnu, men vi nærmer os samme situation, som vi havde hen over sommeren sidste år, hvor der godt nok fortsat var en del begrænsninger, men hvor meget trods alt var nogenlunde som normalt.

Det betyder også, at vi må forvente et løft i både økonomisk aktivitet og beskæftigelsen over de kommende uger. Det betyder også, at når vi kigger på den økonomiske aktivitet her i første halvår, så bliver den ikke nødvendigvis så ringe, som man kunne have frygtet med udgangspunkt i de mange restriktioner.

Det gør også, at det økonomiske arvæv fra coronakrisen sandsynligvis bliver mindre end frygtet. Faktisk kan en af coronakrisens mere bizarre bivirkninger ende med at blive, at den har været med til at skubbe bag på en boble på boligmarkedet.

Har coronakrisen skabt en boligboble?

Bare for at opridse historien, som den har haft udfoldet sig: Vi gik ind i coronakrisen med et boligmarked i nogenlunde balance. Priserne steg – men prisvæksten var afdæmpet. Fra januar 2019 til januar 2020 steg huspriserne med knap 5 pct. – rimeligt i tråd med den nominelle økonomiske vækst.

Lejlighedspriserne steg med knap 3 pct. i samme periode. Ikke en voldsom prisvækst, i lyset af at realkreditrenterne i efteråret 2019 nåede ned på det laveste niveau nogensinde – et niveau, som vi ikke har haft set siden.

Selvom renterne under hele coronakrisen – og også i dag – er højere end i efteråret 2019, så er tempoet på boligmarkedet steget meget markant. Fra januar 2020 til januar i år er huspriserne steget med 12 pct. – mens priserne på ejerlejligheder er steget med 13 pct. Det er vel at mærke i en periode, hvor de nominelle indkomster har været under pres – og hvor den økonomiske usikkerhed har været udtalt.

Gældsvæksten er fortsat lav

Så det er svært at forklare udviklingen – og det er derfor også relevant at være bekymret for, om det er en boble. Men det er en anderledes boble end i perioden op til finanskrisen. Gældsvæksten er fortsat meget lav. Der er med andre ord ikke tale om en gældsdrevet boble. Over det seneste år er udlånet til lønmodtagere og pensionister steget med godt 1 pct.

Kigger vi tilbage til tiden op til finanskrisen, så var gældsvæksten tocifret flere år i træk. Andelen af afdragsfrie lån stiger godt nok, men en del af denne vækst er knyttet til de 30-årige afdragsfrie lån – hvor gældsgraden er lav, hvilket gør, at risikoen for insolvens er ret begrænset.

Dermed er de potentielle følgevirkninger af boblen, hvis den er der, også betydeligt mindre. Der er således ikke umiddelbart samme risiko for den finansielle stabilitet.

Derudover må man ikke glemme, at udviklingen på boligmarkedet som altid er præget af meget store regionale forskelle.

Selvom priserne stiger i hele landet, så er der trods alt forskel på en prisvækst på ca. 5 pct. i Vestjylland og en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 9500 kr. – og så en prisvækst på 22,8 pct. i København og en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 43.000 kr.

I Vestjylland er priserne kun lige ved at nå op på niveauet fra før finanskrisen – mens priserne i København er hele 40 pct. højere end dengang i 2006/07, hvor vi alle – i hvert fald nu – er enige om, at der var tale om en boble.

Politiske indgreb på boligmarkedet er ikke præcisionsværktøjer

Politisk kan man godt forsøge at tage luften ud af markedet. Man kan eksempelvis skærpe lånereguleringen eller øge boligskatterne. Udfordringen er imidlertid, at de potentielle politiske indgreb bestemt ikke er præcisionsværktøjer. Det er meget svært at dosere et eventuelt indgreb, så den er perfekt afstemt med, hvad markedet har brug for.

En del foreslår, at man fjerner eller mindsker rentefradragsretten i forsøget på at tøjle markedet. Det er bestemt en mulighed – men det har bare ikke specielt stor effekt, når renterne er lave.

Det vil derudover friste flere til at tage variabelt forrentede lån, hvor rentefradragsretten nærmest er ligegyldig, da renten er nul – frem for fastforrentede lån, hvor renten trods alt er noget højere. Så det er ikke oplagt, at det er løsningen – i hvert fald ikke, hvis man er bekymret for den finansielle stabilitet.

I mine øjne er det mere oplagt, at finanstilsynet skruer en smule på reglerne for gældsfaktoren i storbyområderne, eller tilsvarende tekniske indgreb målrettet de områder, hvor priserne for alvor er steget meget. Men også her er der en risiko for, at man fejldoserer indgrebet.

Spørgsmålet er derfor i mine øjne, om man ikke er bedre tjent med at se tiden lidt an. Hvis det er corona, der har haft skubbet efterspørgslen op, så falder den måske igen, når corona ebber ud og forsvinder.

Problemet med den tilgang er blot, at boligmarkedet reagerer meget trægt på ændringer i de underliggende økonomiske forhold. Så der er en risiko for, at en eventuel boble blot vokser sig endnu større.