Bocian: Trumps trumf forsvandt med corona – han går til valg med en svækket økonomi

Så blev det endelig valgdag i USA. Efter en lang og til tider bizar valgkamp i skyggen af coronapandemien går amerikanerne nu til valgurnerne. Som altid bliver valget udskreget som det mest skelsættende i nyere tid – om det er sandt, er svært at vurdere, men der er ingen tvivl om, at et amerikansk præsidentvalg er vigtigt. USA er på alle parametre den eneste reelle globale supermagt.

Den siddende præsident, republikanske Donald Trump, er paradoksalt nok outsideren – mens udfordreren, Demokraternes Joe Biden, må tage favoritværdigheden på sine skuldre. Jeg skal afholde mig fra at prøve at gætte vinderen af valget – men jeg kan blot som de fleste andre konkludere, at de fleste meningsmålinger peger på Biden som sejrherre, men vi er før blevet overrasket.

At Biden står så stærkt, skal ikke mindst ses, i lyset af at coronakrisen har frataget præsident Trump hans stærkeste kort i valgkampen – den stærke økonomi. Uden en stærk økonomi står Trumps kampagne væsentligt svækket – om han evner at blive genvalgt trods det, må de kommende dage vise.

Amerikansk økonomi i topform inden corona

Amerikansk økonomi satte ellers på mange måder positive rekorder, indtil corona ramte i marts. Ledigheden var rekordlav – og aldrig havde der været flere arbejdspladser i verdens vigtigste økonomi. Væksten var fin, boligpriserne steg, aktiekurserne satte rekord – og selvom der var lommer af økonomiske ubalancer, så det var svært for alvor at finde de store dybe panderynker frem.

Der er da heller ingen tvivl om, at Donald Trump sigtede efter en valgkamp med fokus på økonomi. Da Trump holdt tale på erhvervslivets globale topmøde i Davos i slutningen af januar, var opremsningen af økonomiske succeser nærmest uendelig. Trump forsømte selvsagt ikke at tage æren, selvom det økonomiske opsving inden corona langt fra var præsidentens fortjeneste alene. Faktisk vil de fleste økonomer nok argumentere for, at Trumps politik svækkede økonomien.

Corona ramte under alle omstændigheder amerikansk økonomi hårdt. Selvom man kan bebrejde præsidenten meget i relation til håndteringen af pandemien, så ser USA dog ud til at komme rimeligt fornuftigt igennem pandemien rent økonomisk. Samlet er der grund til at forvente et dyk i amerikansk økonomi på 3,5-4 pct. i år. Det er et noget mindre dyk, end hvad det tegner til, at vi står over for i Europa.

Stigende bnp

I Europa har man via hjælpepakker sikret, at ledigheden ikke er steget så kraftigt, som den økonomiske nedgang isoleret set tilsiger. I USA har man valgt en anden strategi, hvor man i stedet for lønkompensationsordninger og forskellige former for arbejdsdelingsordninger har haft øget dagpengeniveauet i en periode. Det gav et ekstraordinært stort løft i ledigheden.

Hvis man alene kigger på arbejdsmarkedet, ser det ud til, at amerikansk økonomi er kommet væsentligt værre gennem coronakrisen end europæisk – men det er ikke et retvisende billede.

Men coronapandemien har forrykket valgkampens dynamik i en grad, der gør, at Biden står som favorit på valgdagen. Det ændrer de seneste dages positive økonomiske nøgletal næppe på. Men tallene kan måske have skubbet nogle tvivlere i Trumps retning – og hvem ved, hvad der så kan ske.

Amerikansk bnp steg i tredje kvartal med 7,4 pct. i forhold til kvartalet før. Den højeste vækst nogensinde. Og mandag fik vi det vigtige ISM-tal, som måler industriaktiviteten i USA i oktober – også her var der klar fremgang at spore.

Uanset hvordan man vender og drejer det, så er amerikansk økonomi svækket. Måske afgør det i sidste ende valget.

Hvis du vil læse lidt mere om mit syn på det amerikanske valg, så læs min leder i tirsdagens avis. Vi har i avisen valgt at have fire ledere med fokus på det amerikanske valg. Synes bestemt også, at du bør læse mine kollegers syn – de publiceres på borsen.dk i løbet af tirsdagen. Her er Niels Lundes kloge indsigt om tech-industriens betydning.