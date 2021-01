Bocian: Smittetallene taler for, at vi kan begynde at lette lidt på restriktionerne

De klart vigtigste økonomiske nøgletal er i øjeblikket de daglige smitte- og vaccinationstal. Smittetallene kan give os en indikation på, om vi kan forvente ændringer i coronarestriktionerne – og vaccinationstallene gør os klogere på, hvornår krisen endegyldigt kan forventes at være lagt i graven.

Diskussionen om langsom genåbning trænger sig på

Kigger man på de daglige smittetal, så har de stabiliseret sig på et niveau, der er betydeligt lavere end i dagene frem til jul – men som dog er højt sammenlignet med smittetallene hen over sommeren sidste år.

Selvom der fortsat er grund til bekymring over de mange nye mutationer, ser udviklingen ud til at være under kontrol – og antallet af indlagte er da også faldet med 79 personer over den seneste uge. Antallet af indlagte steg godt nok mandag – men sådan er det altid i mandagens opgørelse, som reelt dækker over indlæggelse søndag.

Det begynder derfor også at være relevant at diskutere, om og hvordan man kan begynde at slække lidt på coronarestriktionerne. At slække på restriktionerne er politisk set sværere end at skærpe dem.

Hvis antallet af døde efterfølgende stiger, stiller det politikerne i en sårbar situation, hvis de har haft lempet. Men selvom det er svært, kan det godt snart være det rigtige at gøre – i det små. Vi må ikke glemme, at det også har meget store menneskelige konsekvenser at lukke ned for et samfund gennem længere tid.

Hvor skal man så starte? Her synes det at være ret oplagt at starte med at sende de mindre børn tilbage i skole. Det er også det, regeringens økonomiske rådgivere anbefaler – læs eventuelt dette fine indspark fra Torben M. Andersen, Michael Svarer og Jes Søgaard. Dels er mindre børn, trods visse bekymringer om den britiske mutation, ikke helt så modtagelige for coronavirus som os andre – dels er det meget svært at fjernundervise små børn.

Den manglende undervisning koster i forhold til børnenes indlæring – og det lægger derudover også beslag på forældrenes mulighed for at passe deres job, hvilket rammer vores velstand. Ud over at få børnene tilbage i skole kan man måske også begynde at overveje, om man kan lempe på nogle af restriktionerne i forhold til detailhandlen.

Om smittetrykket er kommet helt langt nok ned, til at regeringen tør lempe, tør jeg ikke kloge mig på – men man skal passe på med at misbruge udtrykket “vi skal gå med livrem og seler”. For det har som sagt også økonomiske og menneskelige konsekvenser at have for skrappe restriktioner for længe.

Så det er en svær afvejning, men sidst smittetallene var så lave som nu, havde vi ikke den type restriktioner, som vi har i øjeblikket. Vi skal faktisk tilbage til oktober sidste år for at finde lavere daglige smittetal – og dengang var restriktionerne rimeligt begrænsede. Den store forskel er naturligvis mutationerne, men lige nu ser det ikke eksplosivt ud.

Det er klart, at skulle man vælge at åbne op for dele af skolerne, vil man skulle overvåge smittetrykket tæt. Ved tendenser til stigende smittetryk vil man jo desværre kunne blive tvunget til at lukke ned igen. Det vil være træls, og det vil føre til øget usikkerhed til skade for den økonomiske aktivitet, men alternativet – at holde alt lukket indtil slutningen af marts, hvor vejret forhåbentligt kommer til at hjælpe – er bestemt heller ikke tillokkende.

Basalt set skal vores aktuelle valg bygge bro, frem mod at vaccinerne kan udbredes i et tilstrækkeligt stort omfang. Præcis hvor hurtigt det kan ske, er der en betydelig usikkerhed omkring, men vi skal i hvert fald et godt stykke ind i foråret, før der er givet tilstrækkeligt mange vacciner, til at det for alvor får smittetallet til at falde.

Vaccinerne kan snart ses i form af færre døde

Et godt stykke tid inden da vil antallet af dødsfald og indlæggelser dog forventeligt falde. Vi vaccinerer de sårbare først – og selvom der også er raske og rørige danskere under 60 år, der indlægges – og selvom der også er dødsfald – så er de ældre og de i forvejen svage kraftigt overrepræsenteret i statistikkerne.

Så umiddelbart burde vi se et faldende antal dødsfald ganske snart. Vi har snart vaccineret alle plejehjemsbeboere – mandag havde 91 pct. af plejehjemsbeboerne fået første stik, og 29 pct. var fuldt vaccineret – og lige nu prioriterer vi at give stik nr. to til blandt andet plejehjemsbeboerne. Vi mangler jo desværre fortsat vacciner, så det hele går langsomt.