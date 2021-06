Bocian: Skru ned for musikken, Wammen, ellers risikerer genstartsfesten at give dansk økonomi alvorlige tømmermænd

I sidste uge fik jeg frejdigt lagt krisen i graven i starten af juli – og den konklusion underbygges stadig ualmindeligt fint af de økonomiske nøgletal. Dansk og international økonomi er på vej frem.

Hovedårsagen til den økonomiske fremgang er det faktum, at vi vender tilbage til økonomiens normaltilstand, når pandemien slipper taget – og det gør den aktuelt. Både i Danmark og i den vestlige verden.

Kigger vi på de danske tal, så har vi et stabilt antal indlagte, og samtidig bliver flere og flere vaccineret. Selvom det nok er lidt tidligt at konkludere, at pandemien er slut, så nærmer vi os en langt mere normal tilstand – der er da stort set heller ingen, der dør af corona længere.

Tirsdag runder vi 2,4 mio. førstegangsvaccinerede – hvilket er langt over halvvejs med første stik. Formelt er vi 4.827.796 indbyggere på eller over 16 år. Men ikke alle kommer til at takke ja til vaccinen. Nogle ønsker ikke vaccinen – andre kan eksempelvis pga. graviditet eller amning være tvunget til at takke nej i første omgang.

Så vi ender næppe med, at mere end 90 pct. takker ja til vaccinen, straks de får den tilbudt. Det er dermed nok snarere 4.345.000 danskere, der skal stikkes – og vi er dermed noget, der ligner 55 pct. i mål med første stik. Og det går stærkt i øjeblikket.

Første stik er efter et par uger et effektivt værn mod alvorlige coronasygdomsforløb – og det er først og fremmest det, der er målet med en vaccine. I mine øjne kan vi derfor også tillade os at fjerne flere af de tilbageværende restriktioner. Jeg har svært ved at se, hvorfor der skal være flere restriktioner end i sommeren sidste år – hvor langt det meste trods alt var ret normalt. Sidste år var ingen vaccineret.

Det er tid til en håndbajer

At pandemien er på retur, gør også, at den økonomiske politik skal gentænkes. Festen er godt i gang, og hvis vi skal undgå alvorlige genstartstømmermænd, er det nu, at der skal skrues ned for musikken, og måske skal de skarpe drinks erstattes af en håndbajer. Men det bliver uden tvivl en vanskelig øvelse rent politisk at stoppe festen, nu hvor den endelig er ved at blive rigtig sjov.

Politikerne på Christiansborg har det seneste år omhyggeligt udvalgt lige netop de sektorer og virksomheder, som de har syntes fortjente en særligt hjælpende hånd – og finansministerens kasse har stået åben, så ingen har sagt nej. Nu skal økonomien have lov til at stå på egne ben – og finansminister Nicolai Wammen (S) skal sige nej til stort set alle udgiftskrævende forslag.

Men man bliver sjældent populær på at sige nej og være kedelig og ansvarlig, så det bliver interessant at følge, om regeringen og oppositionen har viljestyrken. Det er nemlig super fristende at forsætte gavelegen.

Tag bare sommerpakken, der blev indgået forlig om i sidste uge – en pakke, som det er meget svært at begrunde økonomisk, men som både interesseorganisationer og politikere i både rød og blå blok argumenterede ivrigt for. Resultatet blev en økonomisk hjælpepakke, som skævvrider økonomien, og som der reelt ikke er brug for. Og der kommer givetvis flere af den slags initiativer.

En del ekspansive tiltag skrumper – eksempelvis testindsatsen

En del af den ekspansive finanspolitik forsvinder dog automatisk – blandt andet kommer der til at blive skruet gevaldigt ned for testindsatsen de kommende uger. Antallet af pcr-test er allerede faldet markant – og selvom antallet af kviktest ikke er faldet i samme tempo, så går det stærkt nedad i øjeblikket.

I takt med at flere og flere får grønt coronapas via vaccinen, bliver behovet for hyppige test et helt andet. Om to måneder har alle forventeligt fået tilbudt første stik – og så skal vi alene teste de få, der har valgt at takke nej, og de, som måtte have symptomer på corona.

Flaskehalsproblemer er blivende udfordring

Testcentrene har mange ansatte, som dermed bliver frigjort. Det er godt – for der er fuldt tryk på arbejdsmarkedet. Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet har bortset fra en kort periode op til finanskrisen aldrig været højere end lige nu.

Når så mange virksomheder på en og samme tid har behov for nye medarbejdere, er flaskehalsproblemer uundgåelige. En del af flaskehalsproblemerne forsvinder, i takt med at virksomhederne får stillingerne besat eller finder andre løsninger – men strukturelt skal vi nu igen til at forholde os til, at manglen på arbejdskraft atter er et tema i dansk økonomi.

Det bør den økonomiske politik indrettes efter – både strukturelt og konjunkturelt.