Bocian: Regeringen leverer fornuftigt finanspolitisk eksperiment, mens vi venter på at se coronakrisens dybde

Den seneste uge har været begivenhedsrig, når vi taler økonomiske nyheder. OECD har skruet op for pessimismen, den amerikanske centralbank har annonceret den største ændring af den amerikanske pengepolitik i knap ti år, vi har fået nye danske vækst- og ledighedstal, og så har regeringen offentliggjort deres syn på den økonomiske fremtid i form af en økonomisk prognose samt en vurdering af de offentlige finanser frem til 2025.

Og ja, så kom der også nye coronahjælpepakker, en ny arbejdsfordelingsordning og et spritnyt finanslovsforslag.

OECD har skruet op for bekymringerne

Hvis vi skal starte med OECD’s bekymring, så fremhævede OECD’s danske vicegeneralsekretær Ulrik Vestergaard i sidste uge, at Europa nu synes at bevæge sig ind i anden smittebølge. Det får OECD til at konkludere, at den globale krise ender med at blive så hård, som samhandelsorganisationen skitserede i det hårde af de to scenarier for den globale økonomi, de præsenterede i forbindelse med deres økonomiske prognose i juni.

Verdensøkonomien kan nu forventes at dykke med 7,6 pct. i år. Det vil i givet fald være det største fald i den økonomiske aktivitet i fredstid og endnu en understregning af krisens voldsomhed. Det er svært at vurdere, om OECD får ret, men min vurdering er nok, at både OECD’s og IMF’s økonomiske prognoser er lige lovligt pessimistiske.

Coronakrisen er hård – og smitten er desværre blusset op på ny i Europa, men anden smittebølge ser i mine øjne ud til at have mere afgrænsede økonomiske effekter end første smittebølge.

Når det er sagt, så er OECD’s dystre fremtidsudsigter en vigtig påmindelse om, at den økonomiske udvikling i vid udstrækning afhænger af pandemiens videre forløb. Blusser pandemien for alvor op igen, vil den økonomiske aktivitet ikke alene i år, men også næste år, være voldsomt påvirket.

Regeringen ser noget lysere på fremtiden

OECD’s dystre syn på fremtiden står i skærende kontrast til regeringens nye økonomiske prognose, der blev offentliggjort mandag, og som du kan læse her. Regeringens økonomer forventer, at den økonomiske aktivitet allerede ved udgangen af 2021 er tilbage på niveauet inden corona.

Regeringens prognose køber således ikke ind i fortællingen om, at vi skulle være på vej ind i anden smittebølge. Snarere er det regeringens vurdering, at vi har lagt den værste del af krisen bag os, og at andet halvår i år kommer til at byde på fin fremgang – en fremgang, som vurderes at fortsætte ind i 2021.

Kigger vi alene på den økonomiske aktivitet i år, så forventer regeringen et dyk i bnp på 4,5 pct. Det er på niveau med, hvad vi så under finanskrisen. Skulle jeg vende tilbage til min tidligere profession som økonomisk prognosemager, ville jeg nok ende med en prognose nogenlunde samme sted. Prognosen stemmer også rimeligt fornuftigt overens med de seneste danske nøgletal. Nye tal viste mandag, at bnp faldt med 6,9 pct. fra første til andet kvartal, mens ledigheden i juli faldt yderligere et nøk i takt med genåbningen af dansk økonomi.

Men den store forskel i forhold til OECD’s syn på fremtiden sætter en tyk streg under usikkerheden. Og man må heller ikke glemme, at al økonomisk statistik desværre er karakteriseret ved en ekstraordinært stor usikkerhed her i coronatiden, så præcis hvor meget bnp faldt med i andet kvartal, ved vi faktisk ikke med nogen grad af sikkerhed.

At regeringen trods alt ikke venter et større fald i bnp end 4,5 pct. for hele året, skal ses i lyset af, at økonomien allerede vurderes at være vendt til det bedre. Her i tredje kvartal kan endda forventes ganske fin fremgang, da økonomien hen over sommeren er blevet sluppet fri, i takt med at nedlukningen af økonomien er blevet reduceret, og bekymringerne for sygdommen er blevet mindsket.

Vurderingen af, at økonomien er vendt, deles også af Nationalbanken, som har udviklet en model til at forudsige den helt aktuelle vækst. Modellen giver ikke det endegyldige svar, men modellens bedste bud på væksten her i tredje kvartal er en fremgang på 4,4 pct. i forhold til andet kvartal. Hvis det holder stik, så ender vi med et fald i bnp for året som helhed på 4-4,5 pct.

Fornuftigt med coronareserve

Holder regeringens prognose, er der isoleret set tale om en rimeligt afgrænset krise. Men krisen er hård, og usikkerheden er stor – og der er derfor også grund til at rose regeringen for at lægge op til at gå til stregen i planlægningen af finanspolitikken for 2021. I forslaget til finanslov budgetteres med et strukturelt underskud på 0,5 pct. i 2021.

Det er det maksimalt tilladelige inden for budgetloven. Regeringen har i forslaget til finanslov ikke sat endelig adresse på de ekspansive tiltag. Man har i stedet afsat en coronareserve på 9,2 mia. kr., som dels kan anvendes til at styrke sundhedsvæsenet, dels kan anvendes til at understøtte vækst og jobskabelse.

Den store test kommer når finanspolitikken skal strammes

Selvom det giver fin mening at gå til kanten af, hvad de finanspolitiske spilleregler tillader i 2021, skal man dog også være opmærksom på, at det sætter store krav til den finanspolitiske vilje og mod til at styre økonomien på den anden side af corona.

Den økonomiske politik skal tilbage til balance inden 2025. Det forudsætter betydelige finanspolitiske stramninger i perioden 2022-2025. Finanspolitiske stramninger er pr. natur altid vanskelige at gennemføre – og de bliver ikke mindre udfordrende af, at de vil skulle gennemføres op til næste valg.

Der er ikke meget, der tyder på, at den nuværende regering vil lukke hullet på de offentlige finanser med vækst- og beskæftigelsesfremmende reformer – og så der er kun den sure vej til balance, nemlig færre offentlige udgifter eller højere skatter.

Ny amerikansk pengepolitisk linje

Selvom vi herhjemme synes, at dansk politik og økonomi er spændende, så må vi nok også erkende, at det er af lidt mindre betydning, end når den amerikanske centralbank ændrer pengepolitik.

Nu er det ikke sådan, at amerikanerne ændrer deres pengepolitik radikalt, men i stedet for sigte efter en inflation på 2 pct. på mellemlangt sigt, sigtes der nu efter, at inflationen i gennemsnit skal være på 2 pct. over en årrække. Helt konkret betyder det, at hvis inflationen i nogle år (krisetid) har været under 2 pct., så vil en inflation på 3 pct. i en periode ikke blive anset for problematisk i forhold til de pengepolitiske målsætninger.

Umiddelbart har de finansielle markeder taget imod den nye pengepolitiske linje med ophøjet ro. Det var i vid udstrækning forventet, at centralbanken ville gå i den retning, men det bliver interessant at følge, hvordan den klart mere ekspansive pengepolitiske linje omsættes til praksis. Som Carsten Valgreen understreger i dagens økonomiske kommentar, så kan kombinationen af en ekstremt lempelig pengepolitik og en bred accept af mindre finanspolitisk disciplin vise sig at have meget vidtrækkende økonomiske effekter. Det bliver interessant at følge udviklingen over den kommende tid.