Bocian: På trods af en presset økonomi deler regeringen dyre pensionsgaver ud

Sommerferien er nu også slut for mit vedkommende, og mit ugentligt nyhedsbrev er dermed tilbage i vant gænge. Der er selvsagt mange økonomiske nyheder, man kunne samle op på efter en pause på halvanden måned – men den nok vigtigste danske nyhed må være bnp-tallene for andet kvartal, der blev offentliggjort fredag i sidste uge.

Tallene viste et fald i bnp på 7,4 pct. sammenholdt med første kvartal. Dermed er bnp på blot to kvartaler faldet med 9,2 pct. Det er på alle måneder historisk – jeg tvivler på, at vi nogensinde tidligere har set et så stort fald i den økonomiske aktivitet i fredstid – i hvert fald har vi ikke set det i den periode, som vi har umiddelbart tilgængelig statistik for.

Faldet i den økonomiske aktivitet skyldes selvsagt coronapandemien, der allerede satte sit præg på dansk økonomi i slutningen af første kvartal – men som altså for alvor kunne ses i de økonomiske nøgletal i andet kvartal. Vi har endnu ikke detaljeret viden om, hvad der præcis trak dansk økonomi sydover, men det er i første række servicesektoren, som er under pres. Desværre bød andet kvartal dog også på et fald i industriaktiviteten.

“ Genåbningens fjerde fase er delvist udskudt, og det koster vækst og velstand. Selvom det bør bekymre, så er det dog også værd at bemærke, at størstedelen af vores samfund er genåbnet

Selvom der er grund til at se på et fald i bnp på 9,2 pct. på to kvartaler med stor bekymring, er det dog værd at hæfte sig ved, at udviklingen faktisk er forlængst vendt. Den gradvise genåbning af vores samfund har sikret fremgang i dansk økonomi siden maj – altså i midten af andet kvartal. Men da faldet i den økonomiske aktivitet var så voldsomt i marts og april, så forhindrede det altså ikke et historisk voldsomt fald i den økonomiske aktivitet i andet kvartal.

Det kommer til at tage tid før økonomien er tilbage på sporet

Med et så stort fald i den økonomiske aktivitet tager det tid før det aktivitetsmæssige hul er fyldt op. Vi skal i hvert fald ind i 2021 – og måske nok også 2022, før produktionen er tilbage på pre-corona niveauet.

Genopretningens styrke kommer i høj grad til at afhænge af udviklingen i pandemien. Her er det bekymrende at konstatere, at de globale smittetal fortsat er høje – og at vi i Europa i øjeblikket ser en genopblussen, der forventeligt vil holde den økonomiske aktivitet nede i tredje kvartal.

Herhjemme har corona desværre også atter fået så godt fat, at det har økonomiske konsekvenser. Genåbningens fjerde fase er delvist udskudt, og det koster vækst og velstand. Selvom det bør bekymre, så er det dog også værd at bemærke, at størstedelen af vores samfund er genåbnet. Men smitten og usikkerheden gør, at en del danskere nok holder sig en smule tilbage – og derfor kommer den økonomiske aktivitet næppe op i nærheden af niveauet fra før corona foreløbigt.

Selvom det bør bekymre, at det ikke har været muligt at gennemføre genåbningens fjerde fase fuldt ud, så er det dog først, hvis corona blusser så meget op, at vi er nødt til at lukke yderligere ned for den økonomiske aktivitet, at det for alvor vil kunne ses i de nationaløkonomiske nøgletal. Men virksomheder, brancher og regioner er påvirkede, og de må desværre forventes at være påvirket længe endnu medmindre, at der snart kommer en vaccine på banen.

For mig er et af de helt centrale spørgsmål i takt med, at krisen trækker ud, hvor store skader sker der undervejs? Indtil videre synes følgevirkningerne at have været afgrænset. Hjulpet godt på vej af de mange hjælpepakker er der styr på de fleste virksomheders likviditet, og medarbejdernes indkomster er bevaret via lønkompensationsordningen. Men lønkompensationsordningen udfases snart – og i 2021 forfalder de udskudte moms og skattebetalinger. Begynder vi da at se de fulde effekter af faldet i den økonomiske aktivitet? Vi har i hvert fald ikke set dem endnu.

Husk den statistiske usikkerhed

De nye bnp-tal fortjener stor opmærksomhed – men inden man går i gang med landesammenligninger og en detaljeret gennemgang af statistikkens krinkelkroge, skal man være opmærksom på, at den statistiske usikkerhed er ekstrem.

Danmarks Statistik har ikke haft adgang til de normale kilder som følge af coronanedlukningen og en række af hjælpepakkerne. Så det kan sagtens være, at bnp er faldet væsentligt mindre – eller væsentligt mere. Vi ved det ikke med nogen rimelig grad af sikkerhed.

Tilbagetrækning tilbage på dagsordenen

Ud over corona har diskussionen om indretningen af vores fremtidige pensionssystem fyldt rigtigt meget den seneste tid – og tirsdag fremlægger regeringen det længe ventede forslag til tidlig tilbagetrækning til udvalgte grupper på arbejdsmarkedet.

Der er ingen tvivl om, at det politiske momentum taler for, at regeringen får gennemført en model, hvor ikke-nedslidte med mange år på arbejdsmarkedet får mulighed for at gå på pension op til tre år før folkepensionsalderen.

Men det bliver en skrabet model sammenlignet med, hvad mange nok forestiller sig. Tidligere tilbagetrækning er dyrt – endda meget dyrt – og man er derfor nødt til at lave en model, hvor ordningen er tilpas uattraktiv til, at kun få kan benytte den, og at mange vil vælge den fra. Ellers springer man banken.

Der er kun finansiering til, at ca. 3000 fuldtidsbeskæftigede pr. årgang benytter sig af muligheden. Mange vil derfor nok ende med at blive skuffede over regeringens udspil, som reelt ikke er for de mange – det er for de få – og vel at mærke ikke med fokus på, om man er nedslidt – kriteriet er alene antallet af år på arbejdsmarkedet.

Selvom der bliver tale om en afgrænset ordning, bliver der dog tale om en ordning, som rammer arbejdsudbud og velstand.

Det bliver yderst interessant at følge, om regeringen får strikket en model sammen, der er så velafgrænset, at det ikke springer budgetterne. Det kunne man godt frygte ikke var tilfældet, og så står vi med en kæmpe finansieringsudfordring over de kommende år.

Husk pensionsalderen stiger uanset regeringens nye model

Trods udsigten til mulighed for tidligere tilbagetrækning for udvalgte grupper er det fortsat planen, at pensionsalderen skal stige de kommende mange år. En 20-årig vil uden muligheden for tidlig tilbagetrækning nok skulle vente til, at vedkommende er ca. 75 år, før der er adgang til folkepension. Med den nye ordning vil vedkommende dog måske kunne gå på pension som 72-årig – men regeringens forslag ændrer altså ikke ved, at unge uanset uddannelseslængde kan forvente at være på arbejdsmarkedet til, at de er over 70 år.

Den høje pensionsalder skyldes udsigten til fortsat stigende levetid. Hvis man ikke hæver pensionsalderen i takt med, at levealderen stiger, så passer pengene på de offentlige finanser ikke, medmindre skatten sættes op, eller den offentlige velfærd sættes ned.

Det vil næppe være hensigtsmæssigt at sætte skatten ret meget op i et land med et i forvejen ekstremt højt skattetryk – og omvendt er der heller ikke grund til at tro, at forventningerne til den offentlige service bliver lavere i fremtiden. Den højere pensionsalder er den frie variabel, der får regnestykket til at gå op.

Man kan dog godt vælge en anden indekseringsmetode, end den der blev valgt med velfærdsforliget i 2006 – men det ændrer ikke ved, at pensionsalderen kommer til at stige. Det er alene tempoet, der dermed står til diskussion. Jeg er derfor heller ikke sikker på, at en anden indekseringsregel vil fjerne det politiske pres i retningen af at suspendere levetidsindekseringen helt.

Gør man det, vil de offentlige finanser være klart uholdbare – men problemerne dukker først op efter 2040, og mon ikke at det frister nutidens politikere at fjerne en bekymring for mange her og nu, når regningen først skal betales om mange år. Jeg håber det ikke, men diskussionerne hen over sommeren gør mig en smule bekymret.