Bocian: Overdreven ekspansiv finanspolitik er ikke vaccinen dansk økonomi har brug for nu

I mit nyhedsbrev i sidste uge forsøgte jeg at fokusere på de positive økonomiske nyheder. Det blev måske nok lidt unuanceret, men jeg synes faktisk fortsat, at der er grund til at fremhæve de positive økonomiske nyheder i øjeblikket. De er simpelthen i overvægt.

Flot vækst i tredje kvartal bekræftet

Mandag i denne uge fik vi bekræftet, at væksten i tredje kvartal var høj. Ifølge de nye nationalregnskabstal steg bnp med 4,9 pct. fra andet til tredje kvartal. Det ændrer selvsagt ikke ved, at 2020 er et ualmindeligt sløjt år rent økonomisk – men dansk økonomi er ikke faldet fra hinanden trods corona. Væksten var bredt baseret – der var således fremgang i både forbrug, eksport og investeringer.

Ledigheden fortsætter også med at falde. I oktober faldt ledigheden godt nok ikke så meget, men et fald på 3.100 personer er da bestemt også værd at tage med. Glædeligvis indikerer de daglige ledighedstal, at ledighedsfaldet er fortsat igennem november. Tempoet var heller ikke højt i november – men fortegnet var det rigtige.

Bruttoledigheden var i oktober på 131.200 personer. Det er betydeligt højere, end inden corona ramte dansk økonomi, men i en historisk sammenhæng kan man ikke længere tale om høj ledighed.

Man kan bestemt heller ikke tale om lav beskæftigelse. Beskæftigelsen steg ifølge nationalregnskabet for tredje kvartal med 49.000 personer fra 2. til tredje kvartal. Beskæftigelsen nåede derved op på 2.981.000 personer. Det er 31.000 personer under niveauet inden krisen – men da årene forinden bød på kraftig forbrugsvækst, er vi reelt kun sendt et par år tilbage i tid rent beskæftigelsesmæssigt. I slutningen af 2018 var beskæftigelsen lavere end nu.

Glædeligvis er der meget der tyder på, at den økonomiske fremgang er fortsat her i 4. kvartal. Detailsalgstallene satte en vild rekord i oktober – og mon ikke, at black friday har haft sin indvirkning på tallene for november. Jeg forsøgte mig med en leder, der hylder black friday – i en krisetid burde det jo nærmest være en helligdag.

Fjerde kvartal byder på yderligere fremgang

Der er dog også dårlige nyheder. De europæiske nøgletal for november ser ikke for opmuntrende ud. De europæiske PMI-tal er atter dykket under de magiske 50, hvilket indikerer faldende økonomisk aktivitet i Europa som gennemsnit.

Det kommer til at ramme vores eksport, men når vi summer op på alle nøgletallene, peger de altså fortsat på helt fin vækst i 4. kvartal. Nationalbankens nowcastmodel indikerer fortsat en vækst på 1,1 pct.

Og måske vigtigst af alt. Vi nærmer os en vaccine. En vaccine er ikke alle løsningers moder – men det er tæt på. Vores primære økonomiske problem i verdensøkonomien her i 2020 har været corona.

Når corona er væk, så får økonomien det markant bedre. Den globale økonomi er ikke tilbage ved fuld styrke allerede fra start – men der er grund til at forvente høj vækst og fin jobfremgang, når vaccinen er rullet ud. Det har jeg skrevet en lille analyse af her.

Finanspolitikken bør ikke lempes yderligere

Med udgangspunkt i de fornuftige økonomiske nøgletal og udsigten til en vaccine er det ikke lige nu, at vi skal træde yderligere på den finanspolitiske speeder. Der er allerede lagt op til ekspansiv finanspolitik i forbindelse med finanslovforslaget for 2021, men forhandlingerne bør ikke føre til yderligere finanspolitiske lempelser.

Hvis behovet opstår skal der fokuseres på hurtigtvirkende og sektorneutrale stimuli. Enhver tanke om fradrag for at gå på restaurant eller en check målrettet samme formål bør droppes til fordel for virkemidler, som stimulerer økonomien generelt, hvis behovet opstår. Første naturlige skridt vil være at frigive den sidste rest feriepenge.

Men det er altså ikke nu, at man bør gøre det.