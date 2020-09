Bocian: Nye restriktioner giver ikke fornyet økonomisk krise

Coronaepidemien er atter blusset op herhjemme. Det er selvsagt bekymrende. Men set fra et økonomisk perspektiv er der grund til at afdramatisere udviklingen en smule, i hvert fald hvis vi alene fokuserer på effekterne af de restriktioner, der er fulgt i kølvandet på smittestigningen.

Regeringen valgte i sidste uge ad to omgange at reducere forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 personer og indførte derudover tidligere lukketid på barer og restauranter samt krav om mundbind. Dertil kom en række mindre restriktioner blandt andet i forhold til superligakampe og andre større sportsarrangementer.

Det hele blev fulgt op af en opfordring til at arbejde hjemme og begrænse den sociale aktivitet. Disse ord er derfor skrevet fra hjemmeadressen, hvor jeg nok kommer til at opholde mig en del de kommende uger. Introverte økonomer, som undertegnede, har jo heldigvis en begrænset social snitflade, så den skulle der være styr på.

“ Jeg er bestemt i tvivl om genopretningen – men det skyldes smitten i sig selv og risikoen for et yderligere pres på eksporten

Milde restriktioner – næppe starten på ny krise

I sammenligning med restriktionerne i starten af året er der tale om meget milde restriktioner set fra et makroøkonomisk perspektiv. Liberale erhverv lukkes ikke ned, storcentre holder fortsat åbent, og jeg kan stadig gå ud og spise på restaurant eller drikke en hindbærbrus på en bar, hvis jeg skulle være forlystelsessyg.

Der er dog ingen tvivl om, at barer, restauranter og deres underleverandører rammes på pengepungen. Dels ryger de gode timer sidst på aftenen, dels kan det være svært med flere hold gæster til samme bord på en restaurant, hvis alle skal være ude af døren kl. 22.00, og dels vil en del kunder vælge at holde sig hjemme, fordi de ikke orker mundbind og måske forbinder middagen i byen med en efterfølgende bytur, som jo ikke er mulig med de nye restriktioner. Dertil kommer alle bryllupperne, de runde fødselsdage og lejrskolerne, som må forventes at blive aflyst.

Lobbyorganisationen Horesta har anslået branchens tab til at blive 1 mia. kr. Det er mange penge – men målt i procent af bnp er vi altså nede i småtingsafdelingen. Det svarer til 0,04 pct. af bnp. Men vigtigere, så taler al erfaring for, at vi vælger at øge vores forbrug af andre varer eller services, når en del af vores private forbrug begrænses. Hvis jeg skærer ned på barregningen, bliver der måske råd til lidt lego til ungerne i stedet. Det kompenserer ikke én til én, men det mindsker klart effekterne.

I mine øjne er det derfor ude af proportioner, at nogle økonomer sår tvivl om genopretningen med henvisning til de nye restriktioner. Jeg er bestemt i tvivl om genopretningen – men det skyldes smitten i sig selv og risikoen for et yderligere pres på eksporten. Det er klart, at det billede kan ændre sig, hvis restriktionernes omfang øges yderligere i løbet af efteråret, men som restriktionerne er formuleret nu, ser jeg ikke grund til, at de skulle stå i vejen for genopretningen.

Selvom der er tale om afgrænsede økonomiske effekter af de nye coronarestriktioner, så rammer det som nævnt udvalgte virksomheder hårdt. Det var derfor stærkt beklageligt, at regeringen ikke allerede ved annonceringen af restriktionerne havde forhandlet en hjælpepakke i hus.

Den kom først søndag aften – bedre sent end aldrig, men uhensigtsmæssigt, at der ikke fra start er en klar strategi, så virksomhederne ved, hvad de har at forholde sig til. Jeg har svært ved at gennemskue, om den nye hjælpepakke reelt kommer de ramte virksomheder til gavn uden for meget bøvl og for mange uhensigtsmæssige bivirkninger – hvis det ikke er tilfældet, bør politikerne stå klar til at reagere.

En svær diskussion om statsgæld

Den nye hjælpepakke er lille og gør derfor ikke den store forskel i forhold til de offentlige finanser, men coronakrisen har helt generelt givet anledning til et markant underskud på statsfinanserne – og dermed et markant hop op i statsgælden. Når man kombinerer det med en forventet regning knyttet til den grønne omstilling af bilparken, er den såkaldte hængekøjeproblematik, for så vidt angår statsfinanserne, atter dukket op som udfordring. Min kollega Kenneth Praefke skrev mandag en grundig analyserende artikel om emnet.

Hængekøjeproblematikken knytter sig til det faktum, at selvom vi har overholdbare offentlige finanser på det meget lange sigt, vil der forventeligt være en lang årrække med betydelige offentlige underskud, der vil bevirke, at vi bryder med de finanspolitiske styringsregler i perioden fra 2030 og 25 år frem.

Et det et problem? Tja, måske bliver det. Det er dog værd at understrege, at det beregnede hængekøjeproblem hviler på en antagelse om, at renten kommer til at stige over de kommende årtier. Det er bestemt tænkeligt frem mod 2050, læs eventuelt Finansministeriets økonomers afsnit om renteforventningerne – det er fra side 105 og frem i denne rapport.

Stiger renten, er der en rentebetaling knyttet til coronaregningen. Aktuelt kan vi låne til negative renter. Det sikrer, at coronaregningen ikke belaster statsfinanserne her og nu. Stiger renten ikke, kommer vi til at holde os inden for rammerne af de finanspolitiske styringsregler.

Spørger man de økonomiske eksperter i form af en række tidligere økonomiske vismænd, får man et noget skizofrent svar, med hensyn til hvor bekymrede vi bør være over risikoen for en så lang periode med underskud på de offentlige finanser – og potentielle brud på budgetloven og EU’s finanspolitiske styringsregler.

Personligt har jeg det sådan, at jeg ikke på nogen måde er bekymret over coronaregningen. Den her krise bør vi reagere på med ekspansiv økonomisk politik, men til gengæld er jeg ret bekymret over, at den generelle økonomiske styring synes at glide. Det gør sig både gældende i forhold til budgetstyringen, hvor budgetloven er under pres – og det gør sig gældende i relation til de økonomiske strukturer, hvor den stigende tilbagetrækningsalder er sat til debat.