Bocian: Ny rentetop og mere er på vej – udfaldsrummet for aktiemarkedet er usædvanligt stort

Dette nyhedsbrev er skrevet tirsdag formiddag. Hele mandagen sad mine fantastiske kolleger Ulrik Horn og Jeppe Karlsson og fulgte det danske statsobligationsmarked med et halvt øje (ja, vi er temmelig nørdede her på Børsen).

Ville renten på den tiårige danske statsobligation nå op over niveauet fra efteråret sidste år – og derved nå det højeste niveau siden 2011? Svaret mandag var “nej”, men vi kom tæt på, men her til morgen tirsdag skete det, den tiårige danske rente passerede toppen fra efteråret sidste år – og vi har nu den højeste rente i mere end ti år.

Det er gået stærkt på de finansielle markeder gennem de seneste uger. Bare fra starten af februar til i dag er den danske statsobligationsrente steget med over et halvt procentpoint. Det er bestemt ikke småting i statsobligationsmarkedet.

Men de økonomiske nøgletal har virkelig også udviklet sig forskelligt fra, hvad de økonomiske og finansielle eksperter forventede.

Krisen lader vente på sig

Går vi blot få uger tilbage var der en klar forventning, om at både USA og Europa var på vej i recession. Recessionen ville fjerne behovet for yderligere pengepolitiske stramninger – og ville måske endda åbne muligheden for, at centralbankerne om nogle kvartaler ville sænke renterne for at skubbe gang i økonomierne igen. Men recessionen er indtil videre udeblevet.

Faktisk er de økonomiske nøgletal så stærke, at den danske topøkonom Torsten Sløk nu taler om en situation, hvor særligt den amerikanske økonomi ikke lægger an til landing – der er måske nok brændstof på tanken til, at den kan flyve videre et godt stykke tid endnu.

Hvis økonomien ikke lander, så vil renterne skulle endnu højere op for at få inflationen under kontrol.

Torsten Sløk er værd at lytte til

Torsten Sløk er i mine øjne en af de skarpeste danske finansielle økonomer, og jeg lytter altid koncentreret, når han udlægger teksten. Det havde vi fornøjelsen af, at han gjorde forleden, da han var i Danmark og slog vejen forbi Børsen. Det skrev føromtalte Jeppe dette fine interview på baggrund af.

Om Torsten Sløks syn på den økonomiske og finansielle fremtid holder, må tiden vise. Han er jo ikke en profet – så hans vurdering kan sagtens være skæv. Men Torstens store styrke er hans dybe indsigt den amerikanske statistiks krinkelkroge – og den viden, som han kan trække ud af tallene, deler han glædeligvis på en måde, som er forståelig. Man skal dog lige kunne følge med, han taler hurtigt.

At han ikke er et orakel oplevede jeg dog ved selvsyn, da jeg i maj 2008 sammen med et lille hold af økonomer fra Danske Bank mødtes med ham i New York. I dag ved vi, at det kun var måneder før den værste finansielle krise i mands minde, men hverken Torsten eller de mange dygtige amerikanske økonomer vi mødte, var voldsomt bekymrede. Det var jeg heller ikke selv. Vi tog fejl.

Pas på at lægge for stor vægt på profetier

I det hele taget skal man altid tag profetierne fra de finansielle eksperter med at betydeligt gran salt. Vi havde i Børsen mandag samlet fire af landets førende aktieeksperter – og de tre, der gerne ville komme med et konkret bud på udviklingen over de kommende år, talte alle om svagt stigende aktiekurser. De kan sagtens have ret – men selvom de er enige, kan de virkelig også tage voldsomt fejl.

Vi er økonomisk og finansielt i et farvand, vi har svært ved at læse. Den høje inflation kom bag på alt og alle – det samme galt de højere renter – og når vi måske ikke helt forstår, hvad der bragte os derhen, hvor vi er, er der god grund til en pæn portion ydmyghed med hensyn til skråsikkert at konkludere, hvordan vi kommer væk derfra.

Det er bestemt tænkeligt, at aktierne stiger moderat over det kommende år. Men det ville heller ikke være mit livs største chok, hvis de faldt med 15-20 pct. – og kan jeg afvise, at de kan stige med over 10-15-20 pct. – nej ikke rigtigt! Udfaldsrummet er usædvanligt stort.

Det samme gælder renteudviklingen. Torsten Sløks vurdering er, at den amerikanske rente skal yderligere et godt stykke op – da inflationen bliver sværere at få under kontrol, når økonomien bare flyver derudaf. Jeg hælder til at have samme vurdering – men vi kan nemt tage fejl.

Selv hvis vi ikke tager fejl, så ved vi uendeligt lidt om, hvad der gemmer sig et eller to år ude i tid. Sidst inflationen var høj var i 1970'erne. Meget er ændret siden da, men erfaringen dengang var, at det var svært at få inflationen ned, da den først var kommet højt op.

Men lad os håbe, at kuren mod den høje inflation er mildere end dengang – for dengang skulle der en dyb krise til før inflationen kom ned.