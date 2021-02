Bocian: Næste skridt i coronakampen bør være lokale genåbninger og dele af detailhandlen

Mandag kunne vi glædeligvis atter åbne for, at de små klasser kunne komme tilbage i skole. Smittetrykket har over de seneste uger været moderat. Den seneste uge har der i gennemsnit været ca. 450, der har testet positiv for corona på pcr test – og dertil kommer 60 i lyntest. Positivprocenten har haft ligget på 0,3-0,4 pct. – og antallet af indlæggelser er faldet. Det ser grundlæggende fornuftigt ud.

Det store endnu ubesvarede spørgsmål er dog, hvor bekymrede vi skal være over de mange virusmutationer. Særligt den engelske mutation b117 er ganske udbredt herhjemme – og den er i vækst. Fra at udgøre 12,7 pct. af de smittede i uge 3 – udgjorde den i uge 4, 19,9 pct. En kraftig vækst i andelen. Inden bekymringerne tager overhånd, er det dog værd at bemærke, at stigningen i andelen stort set blev opvejet af, at der bare var færre coronasmittede i uge 4 end i uge 3.

Når man korrigerer for denne udvikling, ser det knap så dramatisk ud. I uge 3 var der i gennemsnit 96 om dagen, der blev testet positiv med b117. I uge 4 var antallet steget til 103 i snit om dagen. Så bestemt ikke en antalsmæssig eksplosion. Ugen før gik det noget stærkere. Fra uge 2 til 3 steg det daglige antal, der testede positive med b117 fra 75 til 96 personer. Vi har endnu ikke tal for uge 5.

Genåbningsbeslutningen er politisk

Selvom nogle måske mener, at det alene bør være en sundhedsfaglig vurdering at tage stilling til genåbningsstrategien, så må man ikke ignorere det politiske aspekt i coronakrisen.

Der findes ikke objektivt sande svar – der er i høj grad tale om afvejninger, som bør besluttes af de folkevalgte – det er det, vi har dem til. Politikerne skal naturligvis basere beslutningerne på input fra virologer, men selv hvis vi alene fokuserer på sundhedsvæsenet, er der vanskelige afvejninger. Hvor meget kan vi neddrosle på anden aktivitet i sundhedsvæsenet i forsøget på at holde smitten med corona nede og i jagten på at have tilstrækkelig kapacitet til at kunne håndtere stigende smitte. Svaret er ikke givet på forhånd.

Coronakrisen har da i høj grad også været skueplads for politiske beslutninger, som ikke altid har været i tråd med eksperternes anbefalinger. I starten af krisen var det nok godt, at politikerne ikke kun lyttede til den sundhedsfaglige ekspertise herhjemme – men i takt med at krisen trækker ud, så er vi også nødt til at tage stilling til, om omkostningerne ved nedlukningen står mål med gevinsterne.

Mange eksperter taler nu om, at vi først kan tage næste skridt i genåbningen, når kontakttallet for den engelske mutation med sikkerhed er under 1. Det er en meget forsigtig tilgang.

Den engelske mutation er i vækst – men væksten i den engelske mutation modgås af faldende smitte med den “almindelige” coronavariant, så det samlede smittetal har været faldende, og kontakttallet er samlet set under 1. Der kan meget vel gå lang tid, før vi kommer til en situation, hvor kontakttallet for den engelske mutation isoleret set er under en. Vi må ikke glemme, at den delvise genåbning af skolerne isoleret set får kontakttallet til at stige.

Tid til at lempe yderligere en smule, hvor smitten er lav

Som jeg ser det med de aktuelle smittetal og et samlet kontakttal under 1, er det tid til at overveje, om man ikke kan åbne yderligere en smule for samfundet. Det kunne være udvalgte dele af detailhandlen – der hvor der er mulighed for god afstand. Det kunne også med fordel være mere lokale genåbninger.

Jeg bor i københavnsområdet, her er smitten fortsat forholdsvis høj, hvorfor at det i mine øjne giver mening at have flere restriktioner her end i de områder, hvor smitten er lav. Det kan vi godt håndtere som nation.

Mutationerne gør, at krisen trækker ud, men vi bør ikke lade alt gå i stå i den lange periode, der går før foråret har bidt sig så meget fat, at smitten af vejrmæssige årsager trænges på retur. Tilsvarende er der lang vej til immunitet via vacciner. Men det er en vanskelig afvejning. Sidst vi havde så lavt smittetryk, som nu havde vi dog slet ikke så omfattende restriktioner. I både september og oktober var det samlede kontakttal over 1, og dengang var restriktionerne på et helt andet niveau.

Aktuelt ligger kontakttallet sandsynligvis omkring 0,9 – vi får nye tal senere i dag. Læs i øvrigt også Bjarne Corydons leder om proportionalitet i coronaindsatsen.