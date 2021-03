Bocian: Midt i genåbningsglæden skygger tredje bølge, som i øjeblikket skyller ind over vores naboer

Så kom der en genåbningsplan. Måske åbner planen ikke helt så hurtigt op for det danske samfund, som mange havde håbet – og måske er kravene til coronapas også blevet skærpet i en grad, som dele af dansk erhvervsliv vil finde hæmmende, men det er trods alt positivt, at der nu er en plan for den gradvise genåbning af samfundet ovenpå den voldsomme vinternedlukning.

Der er ingen tvivl om, at det er godt nyt for dansk økonomi, at vi nu gradvist kan fjerne nogle af restriktionerne. Nedlukningen lokalt og globalt har været en dyr omgang.

Nationalbanken vurderede i en prognose i sidste uge, at bnp i første kvartal faldt med 3,5-4 pct. fra fjerde kvartal sidste år til første kvartal i år. Tilsvarende vurderer finansministeriet, at den hidtidige nedlukning har haft kostet 10 mia. kr. om måneden.

Tal for beskæftigelse i januar viste da også et voldsomt beskæftigelsesfald på 25.000 personer fra november sidste år til januar i år.

Men i takt med, at vi langsomt kan fjerne restriktionerne, vil væksten og arbejdspladserne forventeligt vende tilbage til. Der er derfor også grund til allerede i andet kvartal at vente solid økonomisk fremgang, og fremgangen må forventes at fortsætte i andet halvår med mindre, at pandemien blusser op igen.

Tredje bølge spøger

Særligt på den helt korte bane kan vi desværre ikke ignorere risikoen for en tredje smittebølge. Coronasmitten er stigende i mange af vores nabolande – som derfor, modsat os, har været nødsaget til at skærpe coronarestriktionerne. Vi må håbe, at det ikke bliver tilfældet i Danmark – for så kommer genåbningsplanen til at blive udskudt.

Personligt tror og håber jeg, at vi kan undgå en tredje voldsom smittebølge her i foråret trods den gradvise genåbning. Corona er en sæsonsygdom, og vi nærmer os for alvor foråret.

Det gør en stor forskel. Ud over at foråret nærmer sig, så må man heller ikke glemme, at en eventuelt tredje smittebølge sandsynligvis og glædeligvis ikke vil føre til lige så mange døde, som vi så i de to første smittebølger. Mange af de sårbare har fået det første afgørende vaccinestik – og vaccinerne virker glædeligvis rigtigt godt.

Så selvom man altid kan ønske sig mere, så vælger jeg at tage ja-hatten på. MinSundhed er allerede downloaded på telefonen – og jeg er så klar til conapasset, når det kommer i slutningen af maj - i den første tid vil det være test, som gør, at jeg kan vende tilbage til en mere normal hverdag, men mon ikke, at jeg får mine stik hen over sommeren, og så bliver det hele lidt nemmere.

Vi går mod lysere tider også for dansk erhvervsliv.