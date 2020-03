Bocian: Langsom genåbning for økonomien vil kræve bedre kompensationsordninger

I løbet af en så uoverskuelig samfundsmæssig og økonomisk krise som den nuværende, er der heldigvis også tidspunkter, hvor man føler, at man bliver markant klogere på, hvad der foregår. Jeg er sikker på, at du, læser, har været hurtigere i opfattelsen end mig, men jeg forstod nok først for alvor den danske strategi i kampen med corona, da jeg læste Politikens glimrende interview med Kåre Mølbak, faglig direktør for infektionsberedskabet i Statens Serum Institut.

Først dér gik det helt op for, at vores valg i kampen mod corona er foretaget med udgangspunkt i en forholdsvis stringent bagvedliggende strategi. Vi sigter efter kontrolleret at opbygge flokimmunitet – inddæmning giver efter sundhedsmyndighederne vurdering ikke mening, der hvor vi er i epidemiens forløb. Om det er den rette strategi, ved jeg intet om, men med den viden falder meget andet i hak.

Mange af os skal smittes over de kommende måneder. Vi har ikke lukket Danmark ned for at undgå smitte, men for at sikre, at sundhedsvæsenet kan følge med den første hektiske bølge. Derudover giver nedlukningen os tid til at styrke sundhedsvæsenet. Vi får opbygget særafsnit til at håndtere corona-smittede, og der arbejdes intensivt med at sikre tilstrækkeligt med værnemidler, så sundhedspersonalet ikke bliver for udsat.

Udsigt til langsom genåbning

Vi er nu kommet så langt i nedlukningen, at regeringen føler sig klar til at starte en diskussion om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan slække en smule på kravene til nedlukningen startende på den anden side af påske.

Den forsigtige optimisme er dog betinget af, at vi også over de kommende to uger får tal, der bekræfter, at sygdommen ikke udvikler sig ukontrollabelt. Der er dermed udsigt til en udviklingsbetinget genåbning. Uden at jeg er ekspert, lyder det i mine ører fornuftigt - men det betyder også, at det kan blive en to skridt frem og et tilbage strategi. Det skal vi danskere indstille os på. Vi er nødt til at være tålmodige - og vi er også nødt til at indstille os på, at mange af os før eller siden bliver syge. Kunsten er at sikre, at det ikke rammer de svage i for stor udstrækning.

Vi kommer over de kommende mange måneder til at skulle følge smittespredningen tæt – dels via test, som kan sikre, at smittespredningen ikke løber løbsk – dels via immunitetstest, der kan gøre os klogere på, hvor mange danskere der rent faktisk har udviklet immunitet. Den nye testtype bliver mere afgørende fremadrettet.

Da genåbningen bliver gradvis - og da corona fortsat vil lure derude, skal vi efter min vurdering indstille os på, at den økonomiske genopretning bliver meget langsom. Det har jeg skrevet en lille analyse af her.

Kompensationsordningerne er fortsat ikke gode nok

Vi har i krisen indtil videre haft fokus på en økonomisk politik, der sikrer, at det økonomiske hul ikke bliver for stort. Det er den rigtige strategi. Vi skal holde skibet i søen. Der er dog efter min vurdering tale om hjælpeforanstaltninger, der fokuserer for meget på statsfinanserne og for lidt på at mindske krisen. Det gælder også selvom regeringen og arbejdsmarkedets parter mandag indgik en aftale om at udvide lønkompensationsordningen ved at rykke loftet for lønkompensation op til 30.000 kr.

I mine øjne giver et loft eksempelvis ingen mening. Corona-ramte virksomheder med mange specialister ansat står dermed med et valg mellem tre onder. Enten fyrer man de dyre specialister med et stort tab af produktivitet for hele samfundet til følge.

Det kan dog vise sig dyrt for virksomhederne, da specialister typisk har lange opsigelsesvarsler – men med den langsomme genåbningsstrategi regeringen lægger op til, vil krisen trække ud – og så er det måske bedre for virksomhederne at afskedige medarbejdere. Alternativet er at bruge kompensationsordningen – men så står virksomhederne med en stor regning, da kompensationsordningerne altså ikke dækker højere lønnede specialisters indkomst i et særligt stort omfang.

Hvorfor der skal være en særlig straf til virksomheder med mange specialister ansat, står ikke lysende klart for mig. En sidste mulighed er at forhandle midlertidig lønnedgang, det kan selvfølgelig give mening i nogle virksomheder, men det vil så koste på efterspørgslen i samfundet.

Med udsigt til en meget langsom genopretning oven på den mest akutte del af coronakrise, tror jeg, at politikerne skal belave sig på at forlænge kompensationsordningerne, så de kommer til at gælde hele året. Det bliver dyrt. Man kan målrette ordningerne i takt med, at økonomien forhåbentligt begynder genopretningen, men at fjerne dem, tror jeg desværre, er urealistisk.

Mere traditionel finanspolitik skal køres i stilling

Men genopretningen skal også skubbes frem via mere traditionel ekspansiv finanspolitik. Ellers kommer vi til at hænge fast i krisen unødigt længe. Modsat finanskrisen skal den her krise ikke rydde op i en underliggende ubalance. Under finanskrisen var der gode argumenter for at holde igen med den ekspansive økonomiske politik, da opsvinget inden finanskrisen havde ført til store økonomiske ubalancer. Det er ikke tilfældet denne gang.

Men traditionel finanspolitik er ikke nødvendigvis en nem øvelse. Det er afgørende, at den er veltimet og ikke skævvrider økonomien for voldsomt. Grønne investeringer har været nævnt som en oplagt vej at betræde – det er en fin pointe, men vi skal bare huske, at sigtet er hurtig stimulans til dansk økonomi.

Langt fra alle grønne investeringer kan iværksættes hurtigt – og sigtet med grønne investeringer er ikke at skabe økonomisk aktivitet, målet med de grønne investeringer er at nå vores klimamål. Hvis man vælger den grønne vej, er det med andre ord ikke ligegyldigt, hvilke projekter der udvælges. Professor Peter Birch Sørensen peger i et indlæg i Politiken på en række tiltag, som han mener både kan iværksættes hurtigt og stimulere økonomien, det kan du læse her, det handler blandt andet om nogle afgiftslettelser og forskning.

Alternativet kan være skattelettelser, spørgsmålet er blot, om det hæver aktiviteten i noget videre omfang. Erfaringerne er blandede. Men udbetalingen af den særlige pensionsordning under finanskrisen, løftede dog det private forbrug, så det er bestemt ikke virkningsløst at give folk flere penge mellem hænderne.