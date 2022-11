Bocian: Krisen lurer i kulissen - jobfesten kan hurtigt ende med tømmermænd

Kriser kommer, og kriser går. Økonomer, som jeg, er sjældent i stand til at forudsige krisers komme med nogen grad af præcision, men vi kan typisk godt se, at der er økonomiske eller finansielle spændinger, der kan udvikle sig til egentlige kriser.

Sådan var det op til finanskrisen. De fleste forbinder nok finanskrisen med Lehman Brothers kollaps i september 2008, men allerede i løbet af 2006 begyndte vi at kunne se sprækker i det globale finansielle og økonomiske system.

I USA var det de såkaldte subprime lån (lån til låntagere med svag privatøkonomi), der gav anledning til panderynker, i Danmark var det markedet for ejerlejligheder.

“ Den aktuelle situation minder ikke så lidt om venteperiode frem mod finanskrisen

Men selvom vi kunne se spændingerne, så gik der langt tid fra, at faresignaler meldte sig til, at det gav mening at tale om egentlig krise. I slutningen af 2006 var dansk økonomi ellers godt nok i teknisk recession med to kvartaler i træk med negativ vækst, men da beskæftigelsen steg frem til tredje kvartal 2008, blev det bestemt ikke italesat som en krise.

Analytikerne tog fejl

Spændingerne var der, og globalt blev særligt de finansielle spændinger større. Et par globale investeringsfonde kom i problemer i sommeren 2007 – siden kollapsede den britiske bank Northern Rock, i Danmark måtte Roskilde Bank opgive ævred, men selv da den store amerikanske investeringsbank Bear Sterns måtte reddes på målstregen i foråret 2008, var der ikke rigtigt tale om en realøkonomisk krise.

Den kom først da Lehman Brothers kollapsede i september 2008. Optakten var med andre ord lang – og der var jo ingen der dengang vidste, om de tydelige sprækker ville forsvinde af sig selv, eller om de ville udvikle sig til en krise.

Jeg var i New York i maj 2008, dér var det analytikernes klare forventning, at situationen var håndterbar – de fik ikke ret.

Den aktuelle situation minder ikke så lidt om venteperiode frem mod finanskrisen. De globale finansielle og økonomiske spændinger er meget tydelige. Inflationen er tårnhøj. Renterne er steget kraftigt, aktiemarkederne er under pres, og boligmarkederne er globalt gået i bakgear.

Men der er ikke tale om en klassisk realøkonomisk krise – hverken i USA, i Europa eller i Danmark. For virksomhederne er ikke stoppet med at ansætte nye medarbejdere. Snarere tværtimod, der ansættes fortsat med stor hast.

Jobfest kan nemt ende med tømmermænd

Tag bare det danske tilfælde. Mandag fik vi tal for beskæftigelsen frem til september. I september var der en klar krisestemning hos både forbrugere og erhvervsliv – men virksomhederne valgte det til trods at ansætte flere medarbejdere. Helt præcis steg den private beskæftigelse med 5.400 personer i september.

Dermed passerede den private lønmodtagerbeskæftigelse for første gang nogensinde 2,1 mio. personer. Det er 214.000 flere i privat beskæftigelse sammenlignet med for fem år siden. Sammenligner vi med niveauet lige inden corona ramte, er der tale om en fremgang på 135.000 personer. Det er på alle måder imponerende.

Men jeg må da også indrømme, at jeg synes sporene fra finanskrisen skræmmer en smule. Selvom den seneste tid har budt på en smule optimisme, så tror jeg desværre, at vi skal indstille os på, at vi kun er i optakten til krisen.

Jeg tror, at beskæftigelsen snart kommer til at falde, og med den meget kraftige ansættelsesvækst de seneste to år kan jeg godt være bekymret for, at det kan komme til at gå stærkt.

Jeg håber, at både husholdninger og virksomheder allerede nu forholder sig til den risiko – for lige nu har vi en realindkomstkrise, som mildnes af et historisk jobboom. Vendes jobboomet til jobdoom, så er der ikke meget til at holde efterspørgslen oppe – og modsat normale kriser, så vil den høje inflation hindre politikere og centralbanker i at mildne den eventuelle krise.

Jeg tror med andre ord, at der venter en krise i kulissen – men jeg håber, da jeg tager fejl. Det gjorde jeg eksempelvis i tiden inden finanskrisen, hvor jeg troede og håbede på en forholdsvis blød landing. Den kom som bekendt aldrig.