Bocian: Jobmarkedet trodser nye restriktioner og økonomisk bekymring

Coronakrisen adskiller sig fra tidligere økonomiske kriser ved ikke at være drevet af økonomiske ubalancer, men af en pandemi. Pandemien er i sin natur lunefuld og med betydelige udsving. Hvor vi hen over sommeren måske begyndte at håbe, at vi via den hurtige nedlukning i foråret havde taget i hvert fald toppen af smittetrykket og de økonomiske konsekvenser af pandemien, så har de seneste måneder desværre budt på en bekymrende stigning i smittetrykket – og derfor også til stigende økonomiske bekymringer.

I et håb om at dæmpe smitten valgte regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen at sætte begrænsninger på barer og restauranters åbningstid – samt sænke forsamlingsforbundet fra 100 til 50 personer på et pressemøde fredag den 18. september. Begrænsningerne havde selvsagt til formål at mindske smittetrykket – men sådanne begrænsninger har desværre også økonomiske konsekvenser.

Vi har nu de første indikationer på, hvor stor effekt de nye restriktioner har på dansk økonomi med særlig fokus på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeriet kunne mandag offentliggøre ledighedsstatistik, som viser, at ledigheden trods de nye begrænsninger fortsatte med at falde i sidste uge. Men ledighedsfaldet var meget beskedent. Ledighedsfaldet var på 357 personer – hvilket er et markant mindre fald i ledigheden end de foregående uger.

Selvom det isoleret set kan siges at indikere, at bedringen på arbejdsmarkedet er stoppet op, og selvom det er nærliggende at knytte et muligt temposkift i genopretningen til de nye restriktioner, skal man dog være opmærksom på den betydelige statistiske usikkerhed, der knytter sig til de ugentlige ledighedstal.

Dansk Arbejdsgiverforening har tidligere vist, at sæsonudsving kan have spillet en meget stor rolle i de foregående ugers ledighedsfald. Kigger man på sæsonfaktorerne, så bør ledighedsfaldet statistisk set faktisk tage af nu – så meget af opbremsningen i ledighedsfaldet skyldes måske bare de normale sæsonmæssige udsving.

Dansk Jobindex indikerer fortsat jobfremgang

En hurtig og normalt træfsikker indikator på den helt aktuelle udvikling på jobmarkedet er antallet af nye jobannoncer lagt på nettet. Børsen udarbejder sammen med jobportalen Jobindex.dk den månedlige økonomiske indikator Dansk Jobindex. Dansk Jobindex har vist en klar tendens til bedring på jobmarkedet hen over sommeren. Senest lå jobtallene for august måned på samme niveau som sidste år.

Men det er også muligt at følge tallene på dags- og ugeniveau. Her er det dog alene betalingsannoncer på Jobindex.dk, vi kan følge – men tallene giver et indblik i arbejdsmarkedets helt aktuelle sundhedstilstand. Tallene viser, at der mandagen efter de nye restriktioner, det vil sige mandag den 21. september, var et klart fald i antallet af nye jobannoncer lagt på nettet, sammenholdt med hvad der skulle forventes. Faldet skyldtes nok ikke alene de nye restriktioner og bekymringen over det stigende smittetryk herhjemme. En del af faldet skal også ses i lyset af stigende globale bekymringer og faldende aktiekurser, men faldet var dog tydeligt.

Men nok så interessant vendte udviklingen allerede om tirsdagen – og resten af ugen var antallet af nye jobannoncer lagt på nettet faktisk på et højere niveau, end hvad man skulle forvente.

Der er med andre ord ikke noget i udviklingen i antallet af nye jobannoncer, der indikerer, at den økonomiske genopretning er sat i stå. Det er selvsagt positivt. Men det er ingen garanti for, at det ikke sker. Allerede fredagen efter – altså fredag i sidste uge – blev restriktionerne som bekendt skærpet – og der er en betydelig risiko for, at efteråret kommer til at byde på betydelige udfordringer med at holde smitten nede på et acceptabelt niveau.

Så hvor genopretningen hen over sommeren havde god fart på, skal vi nok indstille os på, at de økonomiske nyheder den kommende tid vil komme til at bære præg af, at der desværre fortsat er en pandemi blandt os – og den vil være en økonomisk modvindsfaktor længe endnu.