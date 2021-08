Bocian: Jeg er oprigtig bekymret for, at rekorderne på aktie- og boligmarkedet ikke afspejler økonomiens reelle styrke

Den økonomiske genopretning har været kraftig siden foråret – og mange lande står nu på kanten af en form for økonomisk overophedning med flaskehalse på arbejdsmarkedet, pres på forsyningskæderne og stigende inflation.

Pengepolitikken har været et centralt element i genopretningen. Særligt den amerikanske centralbank satte hurtigt renten ned, da det i foråret sidste år blev tydeligt, at corona ville få markante økonomiske effekter – og den lavere rente har fået følgeskab af såkaldte kvantitative lempelser, hvor centralbanken har støtteopkøbt obligationer for at skubbe markedsrenterne ned. Resultatet har været rekordlave renteniveauer.

I Europa har centralbanken ikke i samme udstrækning sat renten ned – renten var allerede negativ ved indgangen til coronakrisen – men Den Europæiske Centralbank har bestemt heller ikke holdt sig tilbage. I Europa har centralbanken også gennemført kvantitative lettelser i et omfang, som kun få havde troet muligt.

Selvom økonomierne nu igen er i fremdrift, og selvom mange lange flirter med overophedning, så er centralbankerne endnu ikke begyndt at stramme pengepolitikken. Centralbankerne er bekymrede for, hvorvidt de får slået opsvinget ud af kurs, inden det for alvor har fået fat. Retorikken er blevet strammet en smule – men egentlige stramninger af pengepolitikken er det altså endnu ikke blevet til.

I takt med at opsvinget bider sig mere og mere fast samtidig med, at den økonomiske politik vedbliver at være så lempelig som nu, stiger risikoen for, at særligt de finansielle markeder og boligmarkedet skævvrides, hvilket kan lægge kimen til en fremtidig krise.

Er udviklingen udtryk for bobledannelse?

Når aktiekurserne og boligmarkedet sætter rekord måned for måned er der derfor grund til en vis bekymring for, om udviklingen afspejler realøkonomisk styrke, eller om der er tale om en ubalanceret udvikling, som kan være drevet af en økonomisk politik, der ikke er afstemt efter økonomiens behov.

Jeg må tilstå, at jeg i stigende grad er bekymret. Mine bekymringer er steget her hen over sommeren, hvor markedsrenterne er faldet, selvom inflationen er på vej op, og til trods for at mange økonomier, herunder den danske, sådan set ville være godt tjent med en højere rente.

Krav til øget polstring i bankerne

Det er derfor også fornuftigt, at vi i Danmark læner os lidt imod den ekspansive pengepolitik ved at genaktivere den kontracykliske buffer i banker og realkreditinstitutter. Bufferen blev suspenderet under krisen – men nu er det atter tid til at styrke den finansielle polstring.

Vi kan ikke selv sætte renten – men vi kan sikre, at nogle af konsekvenserne af en for lav rente mindskes. Der er derfor grund til at rose erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at følge indstillingen fra Det Systemiske Risikoråd.

Formelt set træder den højere kontracykliske kapitalbuffer først i kraft næste sommer, men signalet påvirker allerede nu bankernes og realkreditinstitutternes adfærd. Der skal lægges mere kapital til side ikke mindst fordi, at der meget vel kan være udsigt til endnu højere krav til den kontracykliske buffer, når vi kigger ind i andet halvår 2022.

Den polstring kan komme den finansielle stabilitet til god gavn – særligt, hvis jeg har ret i mine boblebekymringer.