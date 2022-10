Bocian: Inflationen er nok snart på vej ned – det er priserne ikke

Mandag viste nye tal fra Danmarks Statistik, at inflationen i september for første gang siden 1982 var tocifret. Over det seneste år er forbrugerpriserne således steget med 10 pct. Det er voldsomt – og da lønvæksten på ingen måde er fulgt med op, giver det anledning til det største reallønstilbageslag siden 1941.

Inflationen topper snart

De fleste økonomer vurderer, at inflationen er ved at have toppet. Men inden du kaster dig ud i en ekstatisk fejring af de gode privatøkonomiske nyheder, skal du desværre huske, at lavere inflation ikke betyder lavere priser. Økonomerne forventer desværre blot, at prisernes stigningstakt vil falde.

Men selvom priserne måske ikke stiger i samme tempo som indtil videre, så skal de fremtidige prisstigninger jo lægges oven i den prisvækst, vi allerede har set. Fra september sidste år til september i år steg priserne med 10 pct. Det vil sige, at en vare, der kostede 100 kr. sidste år, nu koster 110 kr. Hvis inflationen falder fra 10 pct. over det seneste år til 5 pct. over det kommende år, så vil den vare, som kostede 100 kr. i september 2021, koste 115,5 kr. i september næste år.

Det kan du selvfølgelig godt vælge at fejre, det er jo trods alt lavere inflation end nu, men din privatøkonomi kommer næppe til sprudle.

Økonomerne har helt generelt undervurderet det inflationære pres – og der er heller ingen garanti for, at de denne gang rammer plet, når de siger, at vi er ved at have nået en inflationstop. Men der er trods alt bedring at spore i mange råvaremarkeder – og fragtraterne er faldet som en sten over de seneste måneder.

“ Hvis inflationen falder fra 10 pct. over det seneste år til 5 pct. over det kommende år, så vil den vare, som kostede 100 kr. i september 2021, koste 115,5 kr. i september næste år

Dertil kommer, at inflationen hele tiden sammenligner med priserne samme tid året før. Og da mange råvarepriser begyndte deres himmelflugt sidste efterår, så falder den målte inflation teknisk set. Men igen så er det ikke udtryk for, at de priser vi står overfor i butikkerne bliver lavere.

Følger lønnen med op?

Selvom inflationen falder, er det også for tidligt at konkludere, hvilket niveau for den underliggende inflation, vi når ned på. Det vil i høj grad afhænge af lønudviklingen. Hvis lønmodtagerne bare i et vist omfang skal kompenseres for det fald i reallønnen, de indtil videre har været udsat for, vil det kræve højere nominel lønvækst.

En fortsat lav ledighed kombineret med et massivt reallønstab kunne tale for et sådant løft i lønnen. Mange af os vil mene, at det vil være på tide og velfortjent, men hvis lønvæksten stiger, skal vi desværre nok også indstille os på, at inflationen bider sig mere fast. For højere lønudgifter vil ikke usandsynligt føre til højere priser.

Det er det, som økonomer kalder en lønprisspiral. Det er vigtigt at sige, at vi ikke på nuværende tidspunkt har set ansatser til en sådan lønprisspiral i dansk økonomi – men i USA, hvor arbejdsmarkedet også er meget stramt, er lønvæksten steget markant. Det taler for, at inflationen på nuværende tidspunkt er mere vedholdende i USA end i Danmark, men det billede kan nemt ændre sig.

Valgkamp præget af ansvarlighed

Lige nu er vi knap en uge inde i valgkampen. Politikerne kan potentielt også spille en betydelig rolle i forhold til at mindske eller øge risikoen for, at inflationen bider sig fast. I både Tyskland og Storbritannien synes politikerne at have glemt den politiske børnelærdom, at ekspansiv finanspolitik i en inflationskrise er en ualmindelig skidt idé.

Glædeligvis tyder meget på, at de store danske partier har fundet den økonomiske ansvarlighed frem. De mange forslag om inflationshjælp har således indtil videre været nogenlunde finansieret.

Jeg vil være overrasket, hvis politikerne ikke kommer til at gradbøje ansvarligheden i takt med, at valgdatoen nærmer sig, men det ser trods alt indtil videre ud til, at ansvarlighed spiller en positiv rolle i den igangværende valgkamp. Det skal vi være glade for – ellers kunne vi meget vel stå over for en længere periode med høj inflation.

Sker det, så skal vi sandsynligvis igennem en periode med betydeligt højere renter end nu for at få inflationen ned, så det skal vi ikke ønske os.