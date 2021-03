Bocian: I et år hærget af corona satte den offentlige nettoformue rekord - her er forklaringen

Et år inde i pandemien kan vi gøre status over krisens hidtidige effekter for de offentlige finanser.

Diskussionen omkring de offentlige finanser har været trukket skarpt op mellem de ubekymrede, der basalt set nok mente, og stadig mener, at coronahjælpepakkerne er for små – og de meget bekymrede, som mener, at coronakrisen ville efterlade en meget stor regning, som vil koste vækst og velstand over de kommende mange årtier.

Min egen holdning har hele tiden været, at hensynet til de offentlige finanser, i et land som Danmark, ikke bør holde os tilbage i kampen mod coronakrisen – en kamp som i sin natur er en midlertidig kamp.

Vi gik ind i coronakrisen med solide offentlige finanser. Faktisk havde vi, før krisen ramte, det der hedder overholdbare offentlige finanser, hvilket betyder, at vi med det nuværende skattetryk og med den nuværende størrelse af den offentlige sektor (korrigeret for demografi og velstand) over tid opkræver flere skatter, end det er nødvendigt for at finansiere de offentlige udgifter.

De overholdbare offentlige finanser sikrer, at vi over tid i udgangspunktet faktisk har rigelig finansiering til de mange hjælpepakker, der er blevet gennemført.

Da den lave rente samtidig sikrer, at der ikke er problemer med at finansiere renterne på gælden på den korte bane, så er der ikke de store problemer i, at stifte gæld i den aktuelle meget specielle situation.

Det er ikke det samme som at sige, at det ikke har konsekvenser at stifte gæld. Det har det selvsagt – pengene skal skam betales tilbage.

Men når man har godt styr på de offentlige finanser, kan man operere med en næsten uendelig lang tidshorisont for så vidt angår tilbagebetalingen. Det betyder også, at prisen for den del af krisen ikke vil være særligt mærkbar.

Underskuddet på de offentlige finanser blev mindre end frygtet

Da vi stod i starten af krisen sidste år, var der stor usikkerhed, om hvor stor kriseregningen ville blive. Der blev lavet milliarddyre hjælpepakker – men ingen vidste, hvor meget de ville blive brugt – og vi kendte heller ikke omfanget af det økonomiske dyk knyttet til pandemien. Det sidste har faktisk langt større betydning, end man måske lige skulle tro.

De såkaldte automatiske stabilisatorer er store i Danmark. Det betyder, at når aktiviteten går ned, så falder skatteindtægterne typisk voldsomt, og samtidig stiger de offentlige udgifter til eksempelvis dagpenge. I maj frygtede regeringens økonomer, at hullet i statskassen i 2020 ville blive på hele 160 mia. kr.

Men udgifterne til hjælpepakkerne blev mindre end frygtet, og samtidig overraskede skatteindtægterne positivt. Det viser sig derfor, at underskuddet på den offentlige saldo blev væsentligt mindre end frygtet – tallene kan endnu blev revideret, men bedste bud er et underskud på 26,7 mia. kr.

Nogen vil måske mene, at det er pinligt for økonomerne i Finansministeriet, at underskuddets størrelse blev så voldsomt fejlvurderet. Sådan ser jeg ikke på det.

Vi vidste ikke, hvor meget hjælpepakkerne ville blive brugt, og at coronakrisen eksempelvis ville få aktiekurserne til at stige voldsomt, hvorved skatteindtægterne fra beskatningen af vores pensionsopsparinger ville blive meget betydelige, ville jeg heller ikke have skudt på sidste forår.

Men hvad vigtigere er, så styrer vi ikke de offentlige finanser efter faktiske under- eller overskud. Vi har med budgetloven besluttet at styre de offentlige finanser efter strukturelle størrelser – dvs. renset for konjunkturudsving og tilfældigheder. Og her er der meget mindre udsving end i de faktiske størrelser.

Det betyder også, at det faktum, at det faktiske underskuddet sidste år blev mindre end frygtet, gør ikke rigtigt den store forskel i forhold til den økonomiske politik de kommende år. Og hvor de offentlige finanser sidste år overraskede positivt kan det modsatte være tilfældet i år, uden at vi behøver at reagere på det.

For det er vigtigt at holde sig i baghovedet er, at regningen for coronakrisen bliver betydelig i år. Vinterens nedlukning har været lang og dyr – og der er også en minkregning, der endnu ikke er håndteret.

Dertil kommer, at der næppe i år er udsigt til fest på de finansielle markeder, så pensionsafkastskatten kommer næppe til at give samme bidrag som sidste år. Endelig må vi ikke glemme, at en stor del af den økonomiske hjælp er givet i form af likviditet til virksomhederne.

Det koster ikke på de offentlige finanser, hvis virksomhederne betaler den udskudte skat næste år eller i 2023, det er alene et spørgsmål om timing af betalingen. Men der er jo en risiko for, at en del virksomheder går konkurs og dermed ender med aldrig at betale. Den regning kan godt vise sig at være ret stor.

Skulle hjælpepakkerne have været større?

Uanset hvad, blev underskuddet mindre end frygtet. Burde hjælpepakkerne så ikke have været større. Tjo det kan man måske godt argumentere for. Balancen er blot, at hjælpepakkerne også har bivirkninger. Hjælpepakkerne fastholder erhvervsstrukturen, som vi kendte den pr. 11. marts sidste år.

Dermed begunstiges de eksisterende virksomheder – mens nye virksomheder har fået væsentligt vanskeligere ved at få fodfæste, da de ikke har adgang til samme hjælp. 100 pct. kompensation er derfor nok ikke ønskværdigt rent makroøkonomisk – men man kan sagtens diskutere om 70 pct. kompensation på lønkompensationsordningen har været højt nok.

Det er under alle omstændigheder afgørende at forstå forskellen på engangsudgifter a la hjælpepakker og så permanente offentlige udgifter. At der er givet en engangshjælp til dansk erhvervsliv (grund tvangslukninger og pandemi) er budgetstyringsmæssigt meget nemmere at håndtere end at håndtere et løft i de offentlige udgifter på lad os sige 5 mia. kr.

Det sidste er nemlig en udgift, der gentages år efter år, og som derfor kræver løbende finansiering på samme størrelse. Til gengæld kan staten dele betalingen for selv meget store engangsudgifter op i så små portioner, at det ikke påvirker de årlige budgetter i noget videre omfang.

Den offentlige nettoformue satte rekord i 2020

Ikke nok med at underskuddet sidste år blev mindre end frygtet. Samtidig fik staten kursgevinster som sin finansielle formue – særligt ejerskabet af Ørsted. Kursgevinsterne var større end underskuddet – så slutresultatet blev faktisk, at den offentlige nettoformue – aktiver minus passiver – steg sidste år.

Den offentlige nettoformue udgjorde således ved udgangen af 2020 samlet set 253,3 mia. kr. Alene i fjerde kvartal sidste år steg nettoformuen med over 100 mia. kr.

Det er alligevel vildt nok. Som med de ekstraordinære indtægter for den løbende pensionsbeskatning kan vi dog ikke regne med, at kunststykket gentager sig i år. Eksempelvis toppede Ørsted-aktien ved årsskiftet – så der ligger desværre nok et kurstab og venter. Men at vi overhovedet har en offentlig nettoformue er unik, og det giver os heldigvis frihedsgrader i coronakrisens forhåbentligt afsluttende faser.

Fremadrettet er det afgørende, at vi holder fast i budgetlovens styringsprincipper, for det er grundlæggende dem, som har sikret, at vi stå i en så stærk position, som vi gør.