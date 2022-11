Bocian: Højtryk på arbejdsmarkedet bør få ny regering til at besinde sig

Valgkampen er slut. Jeg skal ikke kloge mig på valgets udfald – men én af den nye regerings vigtigste opgaver bliver at tilpasse den økonomiske politik til de aktuelle konjunkturer.

Inden valgkampen blev skudt i gang, var Nationalbanken på banen med en anbefaling om en betydelig finanspolitisk stramning i størrelsesordenen 25 mia. kr. sammenholdt med forslaget til finanslov fra august. Ifølge Nationalbanken taler det stramme arbejdsmarked for at tage presset af kedlerne.

De økonomiske vismænd har imidlertid et noget andet syn på udviklingen i dansk økonomi og behovet for finanspolitiske stramninger.

I valgkampens start offentliggjorde vismændene deres prognose og deres finanspolitiske anbefalinger, og med henvisning til et forventet fald i beskæftigelsen på 100.000 personer over de år anbefalede vismændene en uændret finanspolitisk stramhedsgrad sammenlignet med forslaget til finanslov.

Fordel til Nationalbankens anbefalinger

En forskel i anbefalingerne på 25 mia. kr. er ekstremt stor. Normalt diskuterer vi måske 5-10 mia. kr. i forskel i anbefalingerne – oftest er vismænd og nationalbank faktisk enige. Nu er der gået nogle uger siden de to rapporter. Det er endnu for tidligt at fælde dom, men beskæftigelsestallene for august og ledighedstallene for september gør os da en smule klogere.

Begge tal indikerer, at der fortsat er højtryk på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsen steg med over 10.000 personer fra juli til august – og ledigheden faldt en smule fra august til september.

Den økonomiske usikkerhed er fortsat betydelig, men alt andet lige taler det fortsat strammere arbejdsmarked til fordel for Nationalbankens anbefalinger om finanspolitiske stramninger.

Om der netop er brug for en opstramning på 25 mia. kr., skal jeg ikke kunne sige, men det stramme arbejdsmarked øger risikoen for, at inflationen bider sig fast som følge af højere lønvækst. Det er en ny regering nødt til at tage med i betragtningerne, når finanspolitikken skal fremlægges.

Svær opgave uagtet regeringens farve

Under alle omstændigheder understreger det stramme arbejdsmarked, at det ikke vil være en god idé at lempe den økonomiske politik. Glædeligvis har valgkampen ikke i større stil budt på uansvarlige finanspolitiske lempelser (de fleste initiativer har faktisk været finansierede), men også efter valget vil det være en fristelse for den nye regering.

Alle kan se, at den høje inflation og de stigende renter udfordrer mange danskere, og det er derfor naturligt, hvis det frister at skrue lidt op for det finanspolitiske blus for at mildne inflationens ubehageligheder – men det er bare en dårlig idé, medmindre arbejdsmarkedet vender meget abrupt.

Det er således politisk set ikke nemt at indrette den optimale finanspolitik, det gælder uanset, hvem der sidder med magten efter dagens valg.