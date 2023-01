Bocian: Gode nyheder fra gasfronten

Vi kommer ikke til at løbe tør for gas i Europa denne vinter. Så enkelt kan det siges. Bekymringerne har været udtalte, men der er ikke noget, der tyder på, at vi kommer til at stå i en akut mangelsituation.

De seneste statistikker viser solide gaslagre i Europa – så med mindre, at der sker noget højdramatisk med vejret over de kommende uger, undgår vi en tilspidset forsyningssituation. Det er godt nyt for europæisk og dermed dansk økonomi.

Den europæiske afhængighed af russisk gas har ellers givet mange økonomiske panderynker over det seneste år. Det er desværre ikke sådan, at rynkerne er glattet helt ud, særligt når vi kigger frem mod vinteren 2023/2024, kan der fortsat godt opstå problemer, men den gunstige situation øger trods alt sandsynligheden for, at de europæiske økonomiske kun lander halvhårdt oven på inflationskrisen.

Skidt nyt for klima og miljø

Men selvom der er grund til at glæde sig over, at udviklingen er mindre højdramatisk end frygtet. Så gemmer udviklingen også på bekymrende tendenser. Mange virksomheder har skiftet fra gas til olie og kul. Det er bestemt ikke godt nyt for klima og miljø, og det forøger også i mange tilfælde produktionsomkostningerne.

Der er også en del virksomheder, der har valgt at skære ned for eller flytte produktionen i lyset af de høje energipriser – det koster vækst og velstand.

Men i sidste ende er det godt nyt, at al tale om periodevise nedlukninger af industrien eller lukning af elproduktionen ikke ser ud til at blive relevant denne vinter.

Vi køber os dermed tid til at komme længere i den nødvendige tilpasning, så vi står stærkere inden næste vinter. Det handler i første række om at finde alternative leverandører af gas – særligt gas transporteret på skib.

Men det handler også om at udvide produktionen af vindenergi yderligere – og så er yderligere besparelser på forbruget altså også bare stærkt våben i kampen mod knaphed, og jo mere tid man har til at foretage den slags investeringer, jo bedre.

Vores gaslagre rækker som minimum til sommer

Kigger vi til den specifikt danske situation, så viser tal fra Danmarks Statistik, at vi de nuværende lagre uden yderligere import af gas rækker til sommeren forudsat, at vi har samme forbrug som sidste vinter.

Så heller ikke her løber vi tør foreløbigt – og næste vinter kan vi håbe på at Tyra-gasfeltet så småt kan komme op i omdrejninger, så bekymringerne kan mindskes yderligere.

Selvom der således primært – rent økonomisk – er tale om godt nyt, så må man dog ikke ignorere, at gaspriserne, selvom de er faldet meget markant gennem de seneste måneder, fortsat er meget høje sammenlignet med for blot et par år siden.

Mange virksomheder og husholdninger er derfor fortsat udfordret, men det ultimative rædselsscenarie undgås.