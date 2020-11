Bocian: Glem coronapessimismen, dansk økonomi har det langt bedre end frygtet

Min vigtigste iagttagelse fra ugen, der er gået, er, at det rent økonomisk set faktisk går bedre, end man kunne have frygtet.

Vi medier har en tendens til at overdrive de dårlige nyheder og glemme de gode – så i et forsøg på at opveje de mange pessimistiske nyhedsbreve fra min hånd, så er her et, hvor fokus er på de positive nyheder – så tager vi fat på de dårlige nyheder igen i næste uge.

Beskæftigelsen ikke langt fra rekord

Lad mig starte med udviklingen i beskæftigelsen herhjemme. Fredag kom der tal for udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen frem til september. De viste en fremgang i beskæftigelsen på 9000 personer sammenlignet med august.

Dermed er beskæftigelsen nu kun ca. 29.000 personer lavere, end da den nåede sin absolutte top i februar i år. Det er da i bund og grund ikke så ringe – når man husker på, hvor voldsom den økonomiske udvikling har været i løbet af i år.

Vi må jo ikke glemme, at beskæftigelsen altså var på et usædvanligt højt niveau, da coronakrisen ramte. Vurderingen hos de økonomiske vismænd og Finansministeriet var, at beskæftigelsen faktisk var højere, end de økonomiske strukturer tilsagde. Finansministeriet vurderede i december 2019, at beskæftigelsesgabet for 2019 var på ca. 20.000 personer.

Det vil sige, at beskæftigelsen allerede på det tidspunkt var højere, end hvad der blev vurderet langtidsholdbart. Beskæftigelsen steg frem til februar i år, så det gab blev udvidet. Så trods faldet i beskæftigelsen i år er beskæftigelsen ikke en i strukturel sammenhæng lav.

“ Ja, dansk økonomi præsterede bedre i 2019 og 2018, men ellers aldrig

Ser vi på beskæftigelsen over en lidt længere periode, så har beskæftigelsen da også kun i 13 måneder været højere, end den var i september i år. Det er i mine øjne helt vildt. Så når økonomer taler om blivende konsekvenser af krisen, skal man lige huske, at krisen på arbejdsmarkedet faktisk ikke er særligt vild længere. I 2018 var beskæftigelsen lavere end nu.

Vi var ikke just i krise i 2018.

Den økonomiske aktivitet er også høj

Det samme billede gør sig gældende, når man kigger på bnp for året i år. Det tegner til at blive det tredje mest værdiskabende i danmarkshistorien. Ja, dansk økonomi præsterede bedre i 2019 og 2018, men ellers aldrig.

At bnp-udviklingen slet ikke er så ringe endda, kunne vi dels se af tallene for tredje kvartal – men derudover tyder de hurtige indikatorer for fjerde kvartal heller ikke på økonomisk katastrofe.

Nationalbankens nowcast-model, som indtil videre faktisk har været en fin indikator for den helt aktuelle udvikling, peger på positiv vækst i fjerde kvartal.

Der er tale om en tidlig indikator, som endnu kan flytte sig meget – men lige nu indikerer den en vækst på 1,1 pct. fra tredje til fjerde kvartal. Holder det stik, så vil der være tale om en positiv overraskelse.

Dermed vil væksten for 2020 som helhed være på -3,5 pct. Det er selvsagt skidt, men det er mindre slemt, end mange havde frygtet. Og igen, så er det måske værd at bide mærke i, at niveauet for den økonomiske aktivitet i fjerde kvartal faktisk vil være højere, end det var i 2018, som gennemsnit. Igen, vi var ikke i krise i 2018.

Gode nyheder

Det er som nævnt langt fra sikkert, at Nationalbankens nowcast-model rammer plet – vi får løbende mere og mere viden om udviklingen i indeværende kvartal. Men der er både gode og dårlige nyheder.

Blandt de absolut bedre nyheder hører, at den meget omfattende nedlukning af Nordjylland blev væsentligt kortere end frygtet.

Og tal for udviklingen i antallet af jobannoncer indikerer også frem til udgangen af sidste uge, at der er fin aktivitet på arbejdsmarkedet. Og ja boligmarkedet ser bare ud til at buldre afsted, og aktiekurserne danser både globalt og lokalt på toppen.

Så tager vi alle bekymringerne og de dårlige nøgletal en anden uge.

Ananas i egen juice

Tillad mig lige at slutte af med en gang ananas i egen juice. Nationalbanken har i dag offentliggjort et såkaldt usikkerhedsindeks på basis af Børsens artikler siden 2000. Se Nationalbankens lille analyse af indekset her. Der er også et længere arbejdspapir med en masse græske bogstaver.

Ved at gennemtrawle alle Børsens artikler kan Nationalbanken ved hjælp af avanceret matematik uddrage information, der øger vores viden om økonomiens helt aktuelle sundhedstilstand.

Det nye indeks er Nationalbankens værk, men vi er da stolte over, at vi her på Børsen kan bidrage til den type formaliserede analyser af dansk økonomi.

Jeg har personligt været med til at knytte kontakten, men det er min seje kollega Rasmus Olesen, som teknisk har sørget for, at Nationalbanken har fået adgang til vores artikler – og så er det jo ellers Børsens journalister gennem de seneste 20 år, som har gjort den afgørende forskel.

Nationalbankens usikkerhedsindeks er i øvrigt ikke avisens eneste statistiske bidrag til den økonomiske viden.

Vi har jo i årtier udarbejdet Greens konjunkturindikator – og de sidste par år har vi også været med at udarbejde Dansk Jobindex, der følger den helt dagsaktuelle udvikling på jobmarkedet.