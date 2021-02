Bocian: Glædeligt med genåbning - en total nedlukning koster nemlig både økonomisk og menneskeligt

Efter en mørk og trist corona-januar startede februar med godt nyt. Regeringen valgte således mandag aften at genåbne skolerne for de mindre elever. Allerede i sidste uge var det tydeligt, at smittetallene var kraftigt faldende og med nu under 500 nysmittede om dagen giver det mening at lempe restriktionerne en smule, selvom den engelsk coronamutation fortsat er en trussel.

At lade de små børn komme tilbage i skole er både godt nyt for børnene, for deres forældre og for økonomien som en helhed.

“ Stiger smittetrykket ikke som følge af genåbningen af skolerne, så er det tid til at genåbne dele af detailhandlen

Når der lempes, vil der altid være et pres for at sparke døren åben – men jeg tror, at det er fornuftigt at starte med at åbne døren på klem. Vi er nødt til at blive klogere på den engelske mutation, og derudover er det en selvstændig udfordring, at vi fortsat er midt på vinteren. Vejret vil den kommende måned give gode vækstbetingelser for en virus som corona, så det er vigtigt, at vi sikrer, at smitten ikke løber løbsk.

Nu må de kommende uger vise, om smittetrykket kommer til at stige markant som følge af genåbningen af skolerne. Er det ikke tilfældet, så mener jeg, at det er tid til at genåbne dele af detailhandlen – naturligvis med skærpede afstandskrav m.v.

Genåbningsbeslutningerne er svære. Der vil altid være en risiko for, at smitten stiger mere end forventet. Så præcist kan man heller ikke forudsige udviklingen. Men det er i mine øjne også vigtigt at erindre, at der er store menneskelige og økonomiske konsekvenser af at lukke så store dele af samfundet ned, som vi har haft gjort i løbet af januar.

Så vi er som samfund nødt til at tage små chancer for at bringe normaliteten tilbage. I mine øjne er skoleåbningen en fornuftig afvejning af risici over for gevinster. Det skrev jeg også en leder om i sidste uge.

Gæld gæld gæld

Coronakrisen har fået den offentlige gæld til at stige markant. Det har vi på Børsen sat fokus på i form af tre lange og grundige artikler om økonomernes syn på gæld. Læs dem alle tre. De er skrevet af min kollega Kenneth Praefke. Den første havde et dansk udgangspunkt – herefter skiftede fokus til den internationale debat og seneste i tirsdagens avis sætter Praefke fokus på den europæiske gældsopbygning og risikoen for at de europæiske økonomier knækker over på midten. Læs dem alle sammen.

Min personlige holdning er, at vi i Danmark her under coronakrisen skal give den fuld gas med hjælpepakker og tillade, at gælden vokser sig større. Renten er lav – og de negative økonomiske konsekvenser af ikke at gennemføre de ekstremt dyre hjælpepakker i den aktuelle situation ville være ekstrem.

Der er ikke umiddelbart grund til at gennemføre en genopretningspakke efter coronakrisen. Vi kan fint leve med lidt højere gæld. Vi gik ind i krisen med overholdbare offentlige finanser.

Men så meget desto mere afgørende er det i mine øjne, at man får styr på budgetstyringen, når krisen er slut. Det temposkift bliver ikke nødvendigvis nemt rent politisk. Den nuværende regering lagde frem til coronakrisen ikke stor vægt på budgetdisciplin og reformer, der ville kunne konsolidere de offentlige finanser – og med udsigt til en velfærdslov, der nemt kan få udgiftspresset til at stige, så er det værd at holde øje med, hvad der kommer til at ske.

Så i mine øjne er den store test om et halvt eller helt år – når krisen forhåbentligt er ved at ebbe ud. Lige nu skal finanspolitikken være ekspansiv – det fjerner ikke de økonomiske konsekvenser af krisen – men det flytter dem over på de bredeste skuldre, statskassen.

I forhold til den europæiske diskussion er jeg til gengæld ret bekymret. Jeg synes, at man med den store genopretningspakke har forsømt at få styr på incitamenterne – og statsgældskrisen, og forløbet siden, har vist os, at en lang række lande benytter enhver lejlighed til at springe over, hvor gærdet er lavest i stedet for at få styr på egen økonomi. Det kan få de europæiske økonomier til at knække over.