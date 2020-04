Bocian: Genåbningen bliver en maraton og ikke en spurt, og det skal kunne ses i krisepakkerne

Påsken er nu lagt bag os – og da de fleste af os i hvert fald i et vist omfang levede op til sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger, kan vi nu tillade os at tage en lille del af samfundet op af coronadybfryseren.

Onsdag starter de første skoler og daginstitutioner således op igen efter, at de har været lukket i godt en måned – men sandheden er, at genåbningen af samfundet kommer til at være ekstremt langvarig og fyldt med dilemmaer i de valg, vi er nødt til at foretage som samfund.

Næste skridt i genåbningen planlægges til midten af maj – og mon ikke, at der kommer et skridt mere i juni. Og så et i juli, august, september, oktober, november og december. Vejen tilbage til normalitet bliver præget af små skidt – og vi kan sagtens komme i en situation, hvor vi i en periode endda må finde os i at gå baglæns.

Så længe coronaepidemien ikke er under kontrol globalt, vil den kunne blusse op igen. De økonomiske vismænd opererer i deres ene økonomiske scenarie med en antagelse om en anden smittebølge til efteråret. Du kan læse deres prognose her. Udsættes vi for en anden smittebølge, kan vi være tvunget til at lukke dele af samfundet ned igen.

Vi skal derfor vænne os til en periode på et måske to år, hvor vi holder afstand – mindst et par meter. Og selv, når vi har fået bugt med corona, så vil vi være pinligt bevidste om, at risikoen for, at en tilsvarende epidemi dukker op igen, er betydelig.

Vi ændrer adfærd som følge af corona

Så ikke blot er vejen lang – den fører heller ikke nødvendigvis tilbage til dér, vi kom fra. Vi kommer til at ændre adfærd – og adfærdsændringerne kan sagtens have meget langvarige konsekvenser.

Præcis hvordan vores adfærd ændres, må tiden vise, så nedenstående er blot et par tænkte eksempler. Men tanken om et krydstogt forekommer måske ikke helt lige så fristende som for bare to måneder siden. Vi ved nu, at der er en risiko for at blive fanget i en smittefælde – det vil givetvis sidde i mange forbrugeres baghoved længe endnu.

Eller hvad med barer og natklubber? Hvor sjov en tur i byen har man lige, hvis man skal være to meter fra alle andre – og hvad med en lang række af de andre oplevelser, som vi alle har nydt og taget som en selvfølge inden corona.

På den endnu større klinge, vender den urbaniseringstendens, vi har været vidner til globalt siden starten af 1990’erne, når det er tydeligt, at epidemier som corona trives bedre i storbyer?

Tilsvarende kommer mange virksomheder til at ændre produktionsprocesser. Forsyningssikkerhed kommer til at spille en større rolle. Lagre må i en længere periode forventes at være højere – og så er der det helt store spørgsmål, om coronakrisen trækker i retningen af mere regional protektionisme. Det kunne man desværre nemt forstille sig.

Jeg skal ikke være dommer over, hvordan vi kommer til at reagere – vi vil sikkert reagere forskelligt – men reagere det kommer vi til. Corona får dermed ikke blot konsekvenser her og nu – en del af konsekvenserne vil tendere at være permanente.

Ændret adfærd stiller krav til den økonomiske politik

Det kommer til at stille store krav til, hvordan vi på den lidt længere bane designer vores krisepolitik. Den hidtidige krisepolitik har været designet til at kunne håndtere en forholdsvis kortvarig krise. Grundidéen er, at vi fryser samfundet fast, som det så ud inden corona – så vi hurtigt kan komme i gang igen, når corona er væk. Det har været den helt rigtige strategi på kort sigt.

Men det er ikke den rigtige medicin, hvis forbrugere og virksomheder gennem en længere periode ændrer adfærd. Vi skal derfor i løbet af den kommende tid have redesignet krisepakkerne. Og her venter en række svære politiske valg. Lige nu holdes alle skibe kunstigt i søen.

Det er politisk relativt ukontroversielt – men også ekstremt dyrt, hvis det skal fortsætte i mere end et år – hvilket bestemt ikke er en urealistisk tidshorisont. Og det er heller ikke hensigtsmæssigt at holde dele af økonomien i live, hvis de pågældende dele af økonomien heller ikke er økonomisk bæredygtige om to, tre eller fire år, fordi vi har ændret adfærd.

Skulle jeg designe krisepolitikken, ville jeg dog starte med at forlænge den nuværende økonomiske nødhjælp 2-3 måneder. De nuværende krisepakker udløber i juni, hvor det ikke er realistisk, at samfundet er tøet op. Derefter skal der designes krisepolitik, som tillader økonomien at tilpasse sig, men som trods alt holder hånden under vores samfundsøkonomi.

Det bliver ikke nemt politisk – for det betyder i realiteten også, at dele af dansk erhvervsliv kommer til at bukke under. Politisk er det meget nemmere at love guld og grønne skove til alle, men det er ikke hensigtsmæssigt i længden.

Nu begynder kampen om pengene for alvor

Der er ingen tvivl om, at politikerne kommer til at blive bombarderet med mere eller mindre gode råd om hvilke brancher og sektorer, der skal have en ekstra hjælpende hånd, når vi skal tage næste skridt i krisepolitikken. Skattelettelser, øgede offentlige udgifter, it-investeringer, klimatiltag, bedre boligjobordning, fuld momsafløftning for virksomheders restaurantbesøg, gratis tur over Storebælt, lavere afgifter, osv.

Forslagene er allerede mange, og der kommer flere til. Men mange af forslagene bærer også præg af at være udtryk for snæver interessevaretagelse. Mange bruger coronakrisen til at skubbe bag på forslag, som de under alle omstændigheder gerne ville have fremmet.

Men vi bliver nødt til at være mere nøjeregnende med pengene i den næste fase af kriseinitiativer. Det vil være initiativer, som kan komme til at løbe i en længere periode, og mange udgifter (eller skatte/afgiftslettelser) kan være politisk svære at skære væk, hvis vælgerne først har vænnet sig til dem.

Vi skal have designet vores økonomiske politik, så den bedre afspejler, at coronakrisen er en maraton – ikke en spurt, når vi lige er kommet igennem den første hektiske tid.