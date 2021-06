Bocian: Fra nedlukning til beskæftigelsesrekord på tre måneder – nu er det store spørgsmål, om det her ender godt?

Vi har længe kunnet se det i tallene for nye jobannoncer lagt på nettet – og nu bliver det også bekræftet i de officielle jobstatistikker – der er nu igen fuldt blus på arbejdsmarkedet, efter vinterens mange restriktioner er begyndt at blive fjernet.

Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede, målt ved Dansk Jobindex, allerede i februar op på niveauet fra før corona, og siden er det kun steget yderligere. I maj satte Dansk Jobindex rekord – bortset fra en kort periode under overophedningen inden finanskrisen har efterspørgslen efter nye medarbejdere aldrig været større.

Vi har endnu ikke tal for beskæftigelsen i maj, men tallene for april, som blev offentliggjort mandag, viste solid fremgang. Lønmodtagerbeskæftigelsen steg således med 16.000 personer fra marts til april – selvom langtfra alle restriktioner var fjernet i april.

“ Med noget der ligner fuld beskæftigelse, så risikerer flere offentligt ansatte at stå i vejen for vækst og værdiskabelse i den private sektor

Faktisk skulle vi en uge ind i april, før de liberale serviceerhverv, som frisører, fik lov til at genåbne. Derefter fulgte de mindre indkøbscentre den 13. april og de større centre den 21. april – men der var fortsat krav om mundbind. Det var også først den 21. april, at restauranter, caféer og barer fik lov til at åbne for indendørs servering – og det var endda med det meget omdiskuterede krav om reservation mindst 30 minutter før ankomst.

Selvom der således fortsat var mange restriktioner i april, var beskæftigelsen samlet set kun 14.200 personer under rekordniveauet, fra før corona ramte. Givet at vi først får det fulde gennemslag fra lempelserne af restriktionerne i beskæftigelsestallene for maj og juni, er det faktisk ikke usandsynligt, at vi allerede i år kommer til at sætte en ny beskæftigelsesrekord.

Rekordmange offentligt beskæftigede

At beskæftigelsen allerede nu er så høj, skyldes dog ikke alene genopretningen oven på genåbningen af det danske samfund – det skal også ses, i lyset af at den offentlige beskæftigelse er steget uventet kraftigt. Siden februar sidste år er den offentlige beskæftigelse steget med 22.300 personer til det højeste niveau siden 2010.

Faktisk har der bortset fra seks måneder i 2010 aldrig været så mange offentligt ansatte som netop nu. En del af forklaringen på den høje offentlige beskæftigelse er selve kampen mod corona – men det er ikke hele forklaringen.

Antallet af ansatte i sundhedssektoren er steget med 20.400 personer fra februar sidste år til april i år – men derudover er antallet af offentligt ansatte inden for administration, forsvar og politi steget med 9000 personer.

Det gav nok god mening i krisens start at lade den offentlige beskæftigelse stige, men nu hvor dansk og international økonomi kommer blæsende ud af krisen, er det i mine øjne værd at genoverveje, om det er tiden til rekordhøj beskæftigelse i den offentlige sektor. Med noget der ligner fuld beskæftigelse, så risikerer flere offentligt ansatte at stå i vejen for vækst og værdiskabelse i den private sektor.

Boom på boligmarkedet og i byggeriet

Selvom vi er tæt på beskæftigelsesrekord, er der desværre også sektorer, som fortsat har svært ved at komme op i gear igen. Særligt hoteller og restauranter har fortsat væsentligt færre ansatte, end inden corona ramte.

Der var i april i år et efterslæb på 35.000 medarbejdere. Til gengæld sætter byggeriet solid rekord, og der er ingen tvivl om, at byggeriet nærmer sig en klassisk overophedning.

Den høje fart i byggeriet skal ses i lyset af den høje fart på boligmarkedet. Boligpriserne er over det seneste år steget, i et tempo der bør give anledning til bekymring.

Tirsdag kommer Det Systemiske Risikoråd med deres indstilling til politikerne. Indstillingen har været længe ventet, da rådet allerede på deres forrige møde indikerede, at de ville komme til at anbefale strammere kreditpolitik. Med andre ord flere skal have nej til lån.

Ender det her godt?

Den høje fart på boligmarkedet og i byggeriet er en konsekvens af krisepolitikken. Der er blevet trådt voldsomt på både den pengepolitiske og finanspolitiske speeder. Man har forsøgt at lære af finanskrisen, hvor man set retrospektivt nok var for nølende. Måske har man ramt timingen og doseringen rigtigt denne gang, men man må ikke glemme, at den økonomiske politik er eksperimentel.

Vi kender ikke de fulde bivirkninger. Der er derfor også en betydelig risiko for, at vi om nogle år kommer til at konstatere, at vi heller ikke denne gang ramte balancen perfekt. Denne gang er risikoen primært, at vi kan være kommet til at overdosere – og at politikerne vil have meget svært ved at stramme op, også selvom det måske på et tidspunkt bliver meget tydeligt, at man burde.