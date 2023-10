Bocian: En lille skattereform uden stor effekt til 6,8 milliarder

Vi kunne på Børsen mandag løfte sløret for regeringens kommende skattereform. Reformen har været længe undervejs – men nu ved vi altså ret præcist, hvad den indeholder. Helt centralt i reformen står forslaget om at øge beskæftigelsesfradrag fra 10,65 pct. til 12,75 pct. Det koster efter tilbageløb og adfærd i underkanten af 5 mia. kr.

Hertil kommer, at topskatten i indkomstintervallet 618.000 kr. til 750.000 kr. erstattes af en mellemskat på 7,5 pct. For indkomster over 750.000 kr. fastholdes topskatten dog, og den suppleres endda af en yderligere toptopskat på 5 procentpoint for indkomster over 2,5 mio. kr.

Samlet vurderes skattereformen at koste statskassen 6,8 mia. kr., når man tager højde for, at en del af den umiddelbare skattelettelse svømmer tilbage i de offentlige kasser, da skattelettelserne påvirker den økonomiske aktivitet herunder det private forbrug, som er momsbelagt.

“ Topskatten rammer i mindre grad den middelklasse, som alle partier så desperat ønsker at appellere til

Det betyder dog også, at den reelle skattelettelse er noget større end de 6,8 mia. kr. – formentlig over 10 mia. kr. før tilbageløb og adfærd.

Lille arbejdsudbudseffekt

Målt på arbejdsudbud har skattereformen dog ikke larmende stor effekt. Ifølge ministeriernes regneregler hæver skattereformen arbejdsudbuddet med i størrelsesordenen 5.000 personer. Det er en mindre arbejdsudbudseffekt, end der har været i spil ved mange af de tidligere reformer.

Regeringen har ønsket at øge incitamentet til at arbejde via beskæftigelsesfradraget og incitamentet til at arbejde mere via introduktionen af en mellemskat, men der er ingen tvivl om, at der også er blevet fokuseret på, at reformen ikke skulle have en for stor effekt på uligheden. Hvis man alene havde fokuseret på arbejdsudbudseffekter, ville skattelettelserne i langt højere grad have fokuseret på topskatten.

Det højere beskæftigelsesfradrag påvirker ikke i større omfang uligheden målt ved den såkaldte ginikoefficient – det gør en højere topskattegrænse derimod.

Er det en rimelig afvejning af hensynene til henholdsvis arbejdsudbudseffekt og ulighedseffekt? Det er jo i sidste ende et politisk spørgsmål – men man kan i hvert fald konstatere, at regeringens snak om arbejdskraft, som den nye politiske valuta ikke har fyldt meget i udformningen af skattereformen.

Man kunne have fået mere for pengene

Et højere beskæftigelsesfradrag har nemlig en arbejdsudbudseffekt, der er under en tredjedel af effekten ved at hæve topskattegrænsen – hvis den umiddelbare provenueffekt ellers er den samme.

Tager man højde for, at de dynamiske effekter – og dermed selvfinansieringsgraden – er betydeligt højere, hvis man vælger at hæve topskattegrænsen frem for at hæve beskæftigelsesfradraget, så ville man samtidig have råd til endnu større lempelser af topskatten, hvis det var dér, man havde sat ind. Men topskattelettelser fylder ikke meget i reformen.

Politisk er det nemlig blevet en sværere øvelse at løfte topskattegrænsen – for grænsen er ved de tidligere skattereformer allerede blevet løftet så meget, at andelen af danskere, der i dag betaler topskat, er betydeligt lavere end for få år siden.

Antallet af topskattebetalere toppede i 2008, hvor over 1 mio. danskere betalte topskat. I dag er antallet af topskattebetalere faldet til i omegnen af 450.000 danskere, svarende til 9 pct. af de skattepligtige.

Det betyder, at topskatten i mindre grad rammer den middelklasse, som alle partier så desperat ønsker at appellere til. I mine øjne er det også årsagen til, at man ikke bare løfter topskattegrænsen uden at introducere en ny mellemskat.

Der er simpelthen færre stemmer i en højere topskattegrænse, end der var. Og ja toptopskatten er i endnu mere udtalt grad et eksempel på en skat, hvor meget få rammes, hvorfor den politisk set er nem at introducere - desværre, for den gør ikke noget godt.