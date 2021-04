Bocian: Eksportrekord og ulmende jobboom – her er grundene til at finde ja-hatten frem

Selvom coronapandemien fortsat har sit tag i dansk og international økonomi, giver de aktuelle økonomiske nøgletal efter min opfattelse anledning til at grave dybt i bunden af klædeskabet og finde ja-hatten frem.

Både i ind- og udland ser coronakrisen ud til at være ved at mildnes. Der er fortsat udfordringer – og vi får da også fortsat fra tid til anden skuffende nøgletal, men det meste tyder på, at vi går lyse tider i møde.

Smitten under kontrol herhjemme

For at kunne forholde sig til de økonomiske nøgletal bliver man dog først nødt til lige at kaste et blik på selve pandemien – men også her er der godt nyt. Modsat hvad eksperterne havde frygtet, er antallet af indlagte indtil videre ikke steget som følge af den gradvise genåbning. Vi har i nu snart to måneder konstant haft 200-250 indlagte, hvilket er langt under sundhedsvæsenets smertegrænse – og foråret nærmer sig.

Det betyder også, at vi efter alt at dømme som minimum kommer til at følge genåbningsplanen – men vi burde faktisk fremskynde dele af den, ligesom vi efter min opfattelse burde indskrænke kravet til coronapas en smule. Der er ikke grund til coronapas, hvis man skal en tur i den del af en zoologisk have, der foregår udenfor – og det samme gælder udeservering.

Tag ikke fejl, jeg er stor fan af coronapasset, men det skal bare kun bruges der, hvor det giver mening, og det gør det ikke udenfor, hvor smittefaren er ret lille, hvis man ellers overholder de gængse afstandsregler.

Ud over at smitten er overraskende godt under kontrol, får vi glædeligvis vaccineret flere og flere, for hver dag der går. Mandag var store stikkedag med 105.000 stik. Dermed er vi snart oppe på 1,5 mio. stik. Selvom det er frustrerende, at ikke alle har fået tilbudt vaccinen, så er det trods alt glædeligt, at vi nu er nået ret langt med de mest sårbare grupper, hvilket også tydeligt ses i dødstallene. De seneste måneder har der i gennemsnit været lidt under to døde med corona om dagen. Det er faktisk ikke mange.

Det er med til at sikre, at den overdødelighed, vi så i starten af året, hvor smittetallene var høje, nu er blevet vendt til en underdødelighed. Ikke nok med at kun få dør med corona, så er der heller ingen influenzaepidemi i år, og når vi er mere hjemme end normalt, er der eksempelvis også færre dødsfald i trafikken.

Der har været snakket meget om, hvorvidt restriktionerne måske kunne give flere dødsfald pga. udiagnosticeret kræft eller lignende, men selvom det endnu er for tidligt at fælde dom, så er det nok mere sandsynligt, at restriktionerne samlet set får antallet af dødsfald til at falde. Desværre får restriktionerne også livskvaliteten til at falde – jeg tror mere, at det er dér, at det reelle tradeoff er.

Stærk eksport og ulmende jobboom

Uanset hvad, så har vinterens nedlukning været betydeligt mildere end nedlukningen sidste forår. Vareeksporten nåede faktisk i februar det højeste niveau nogensinde, og boligmarkedet og byggeriet buldrer afsted med høj fart.

Det er klart, at dele af servicesektoren har været ualmindeligt hårdt ramt, men nu lysner det. Om under en måned, den 6. maj, ventes hovedparten af coronarestriktionerne at være fjernet.

Faktisk tyder antallet af nye jobannoncer lagt på nettet allerede nu på, at vi står over for et solidt jobopsving over de kommende måneder. Ikke siden tiden op til finanskrisen har der været lagt så mange nye jobannoncer på nettet, som det har været tilfældet de seneste to måneder.

Selvom der selvsagt ikke er mangel på arbejdskraft på hoteller eller restauranter, så begynder det at være en spirende udfordring i andre dele af økonomien. På nuværende tidspunkt er der ikke grund til stor bekymring – men det understreger i mine øjne, at der ikke på nuværende tidspunkt er behov for yderligere finanspolitiske stimuli. Mere finansministerielt kul på kedlerne risikerer at gøre mere skade end gavn.

Når vi kigger et halvt eller et helt år frem i tid, kan agendaen have skiftet markant karakter. Så bliver det måske igen relevant at tale om reformer, der udvider den effektive arbejdsstyrke. Den diskussion har af gode grunde været skubbet noget i baggrunden det seneste år – men udfordringerne er ikke forsvundet.