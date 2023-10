Bocian: Efterårets lave inflation er desværre næppe et blivende fænomen

Nye tal fra Danmarks Statistik viste tirsdag, at inflationen i Danmark for første gang siden 2021 er dykket ned under 1 pct. Helt præcist var inflationen i september på 0,9 pct. – hvilket jo må siges at være et noget andet niveau end samme tid sidste år, hvor inflationen var tocifret.

Det markante fald i inflationen skal i høj grad tilskrives lavere energi- og fødevarepriser – men det er heldigvis ikke hele forklaringen. Den såkaldte kerneinflation – hvor der netop renses for energi- og fødevarepriserne – er også faldet. Kerneinflationen toppede noget senere end den samlede inflation. Så sent som i februar i år nåede kerneinflationen op på 6,7 pct. Den er nu faldet til 3,7 pct. Så kerneinflationen er faldet – men den er dog faldet noget mindre end den samlede inflation.

Lønvæksten driller

Når vi får tal for oktober, vil det ikke være overraskende, om inflationen får yderligere et tryk ned. Men den lave inflation her i efteråret er desværre næppe et blivende fænomen. Inflationen måler prisudviklingen over det seneste år, og i efteråret sidste år fik priserne et ekstraordinært gok op. Det trækker aktuelt inflationen ned – men den effekt forsvinder. Derefter skal vi til at forholde os til det reelle inflationspres, og her er det for tidligt at konkludere noget håndfast, for samtidig med at fødevarepriser og energipriser ikke driller i samme omfang som tidligere, så er lønvæksten på vej op.

Højere lønvækst taler alt andet lige for højere inflation. Med udsigt til en lønvækst i størrelsesordenen 5-5,5 pct. i både ind- og udland bliver det svært at holde prisstigningerne på eller under 2 pct. En så høj lønvækst taler snarere for en inflation på 3-4 pct. Det er selvsagt bedre, end da inflationen var 10 pct. – men det er fortsat højere end normalt – og det er også så højt, at det vil bekymre centralbankerne, og det taler for høje renter længe.

Hvor meget den højere lønvækst trækker inflationen op, afhænger af, om virksomhederne kan overvælte omkostningerne på forbrugerne. Med udsigten til afmatning i den globale økonomi er det bestemt muligt, at virksomhederne kommer til at æde en del af udgifterne til højere løn i form af lavere indtjening, og så bliver lønvæksten kun i mindre grad inflationsdrivende. Til gengæld kan den højere lønvækst så koste nogle virksomheder livet. Det bliver ikke kedeligt at følge udviklingen.