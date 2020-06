Bocian: Efter fornuftig sommerpakken er eksporten nu vores største hovedpine

Vi nærmer os sommerferien – men der er ingen tvivl om, at denne sommer kommer til at adskille sig markant fra, hvad vi normalt er vant til. Corona gør, at vi fortsat holder vores grænser delvist lukkede. Turen til Sydeuropa bliver derfor ikke til noget i år – og omvendt så kommer vi heller ikke til at se sydeuropæere, amerikanere eller kinesere på sightseeing i Københavns kringelkrogede gader, i H.C. Andersens hus i Odense, eller hvor de nu kan finde på at tage hen.

Hjælpepakkerne forsvinder lige om lidt

Rent økonomisk bliver sommermånederne udfordrende for mange virksomheder. Store dele af oplevelsesindustrien rammes direkte af fraværet af turister, og mange andre virksomheder påvirkes af, at det nu er besluttet at udfase corona-hjælpepakkerne.

Lønkompensationsordningen får lov til at løbe til slutningen af august – men kompensationsordningen for faste udgifter udløber for de fleste virksomheder allerede 8. juli.

Dermed vender dansk erhvervsliv tilbage til den barske hverdag, hvor virksomhederne skal stå på egne ben. For at sige det klart, så er der ingen, der kender de fulde økonomiske konsekvenser af at fjerne hjælpepakkerne, men vi må nok forvente, at en del virksomheder kommer til at dreje nøglen om i løbet af de kommende måneder. Det til trods er det efter min opfattelse fornuftigt at udfase hjælpepakkerne, som vi har haft kendt dem.

Det var da også den klare anbefaling fra regeringens økonomiske eksperter. Det er faktisk glædeligt, hvor meget der er blevet lyttet til dem. Hjælpepakkerne har haft fastlåst de økonomiske strukturer – hvorved de reelt har haft frataget os vores største økonomiske styrke – fleksibiliteten.

“ Hjælpepakkerne har haft fastlåst de økonomiske strukturer – hvorved de reelt har haft frataget os vores største økonomiske styrke – fleksibiliteten

Eksporten er vores største hovedpine

Ikke desto mindre har hjælpepakkerne holdt dele af dansk erhvervsliv oven vande i coronakrisen – og en del virksomheder kommer derfor forventeligt til at gå konkurs. Krisen er desværre ikke lagt i graven endnu. Herhjemme er vi forholdsvis langt i genåbningen af økonomien – og da coronaepidemien aldrig blev så voldsom i Danmark, vil vi nok relativt hurtigt vende tilbage til en hverdag, der minder en del om tiden inden corona. Men sådan er det bestemt ikke i hele Europa og heller ikke i USA. I USA er epidemien endda endnu ikke stilnet helt af. Med 20.000 nye registrerede smittede om dagen er der langt til hverdagen, som de kendte den i USA.

Da vi er længere fremme med genåbningen end landene omkring os, så er der grund til at forvente, at eksporten på sigt bliver en større udfordring end den indenlandske efterspørgsel. Der har i debatten været stor fokus på forbrugsudviklingen – og forbrugskrisen har også været dyb, men vi har over de seneste måneder set klar fremgang i forbruget, som nu kun ligger i størrelsesordenen 3 pct. under niveauet sidste år.

Eksporten har omvendt været overraskende modstandsdygtig – men ikke desto mindre lå vareeksporten i april ca. 12 pct. under niveauet sidste år – og da eksporten reagerer med en vis forsinkelse pga. ordrer og lagrer, kan der sagtens være yderligere fald i eksporten i vente, når vi får tal for maj.

Selvom eksporten således bør være vores største hovedpine, fokuserer man i den økonomiske politik på at stimulere det private forbrug. Efter min vurdering er det ikke fordi, at politikerne ikke også gerne vil løfte eksporten – det er imidlertid bare svært at iværksætte initiativer, som med sikkerhed styrker eksporten. Det grundlæggende problem er vigende efterspørgsel. Man kan selvsagt støtte eksporten via den økonomiske politik – men det er alt andet lige nemmere at holde hånden under forbruget.

Fornuftigt sommerpakke-forlig

Sommerpakke-forliget, der blev indgået natten til søndag, indeholdt efter min opfattelse en række fornuftige løsninger – og et par vildskud. Du kan eventuelt læse min chef Bjarnes leder om emnet.

Vigtigst så besluttede man som nævnt at stoppe kompensationsordningen for faste udgifter, hvilket er det rigtige at gøre. Til gengæld synes jeg, at det er mærkeligt eksplicit at vælge ikke at give helt almindelige lønmodtagere og selvstændige en økonomisk håndsrækning her i krisen. Beløbet på 1.000 kr. er ikke svimlende – men de eneste, der ikke får penge, er de, der forsørger sig selv.

De får til gengæld mulighed for at bruge deres egne feriepenge, hvilket selvsagt kan være rart her og nu – men det er jo folks egne penge, så det er ikke en økonomisk håndsrækning – hvilket mange ellers nok kunne have brug for. Mange er gået ned i løn eller indkomst, andre er blevet fyrede efter skæringsdatoen i april, og i det hele taget er den økonomiske usikkerhed steget, hvilket man efter min opfattelse godt kunne give et lille plaster på såret for – hvilket selvsagt også ville øge efterspørgslen herhjemme. Ved at give 1.000 kr. til alle ville man også undgå at skabe præcedens for, at overførselsindkomsterne hæves i krisetider.

Omvendt giver det efter min opfattelse fin mening at opdele feriepengene i to portioner. Vi kender ikke behovet til efteråret, hvor pengene kommer til udbetaling, men vi ved, at det politisk set altid er nemmere at skrue op end ned. Hvis behovet viser sig større end ventet, vil jeg ikke være overrasket, hvis den sidste portion også relativt hurtigt kommer til udbetaling. Hvis behovet viser sig ikke at være så stort, er det godt at have lidt frihedsgrader til en yderligere vækstpakke, måske næste år.