Bocian: Dyre overenskomster understreger presset på dansk økonomi

Overenskomstforhandlingerne er endnu ikke ved vejs ende, men vi nærmer os. Vi har nu både fået gennembrudsforlig på mindstebetalingsområdet og på normallønsområdet. Dermed er der ved at tegne sig et rimeligt sikkert billede af, hvilken lønudvikling vi står over for over de kommende år.

Særligt overenskomsten på normallønsområdet er i den forbindelse interessant. Selvom normallønsområdet kun udgør en mindre del af det private arbejdsmarked, er der stor information at hente ud af overenskomsterne. For på normallønsområdet fastlægges lønudviklingen ved de centrale forhandlinger. Sådan er det ikke på mindstebetalingsområdet.

På mindstebetalingsområdet forhandler man alene fællesforhold som barsel og pension ved det centrale forhandlingsbord – løn forhandles på den enkelte virksomhed. Det gør det vanskeligt at sige noget særligt sikkert om lønudviklingen i overenskomstperioden. De lokale forhandlinger er jo ikke færdiggjort.

Lønvækst på 5,5-6 pct. om året

Så vidt jeg kan regne mig frem til, medfører gennembrudsforliget på normallønsområdet en lønvækst i størrelsesordenen 5,5-6 pct. om året. Hvis det holder stik, har vi udsigt til den højeste lønvækst siden 1988.

Der er dermed også udsigt til, at reallønstabet fra 2022 i hvert fald delvist neutraliseres. Hvorvidt vi taler om en fuldstændig neutralisering, afhænger af, om inflationen kommer under kontrol – og her kan jeg dog godt være en smule bekymret.

De fleste økonomer forventer, at inflationen kommer til at falde mærkbart de kommende måneder – og næste år, mener de, er der udsigt til en inflation, som ikke er væsentligt højere end normalt.

Men de seneste økonomiske nøgletal – og lønudviklingen i ind- og udland – gør, at det kan tage længere tid at få inflationen ned. Der er mere gang i hjulene end tidligere vurderet – og dermed bliver det sværere at få inflationen ned. Hvis det ikke sker, så genoprettes reallønnen ikke inden for overenskomstperioden. Men man kommer et godt stykke ad vejen.

Stærk økonomi pressede lønvæksten op

Havde du spurgt mig for et par måneder siden, om lønvæksten på normallønsområdet ville havne i størrelsesordenen 5,5-6 pct., ville jeg have svaret nej.

“ Kan dansk økonomi holde til høj lønvækst? Det korte svar er “ja”

Jeg regnede snarere med en lønvækst på 4,5-5 pct. Men her spiller ovennævnte stærke økonomiske nøgletal også en rolle. Vi har længe talt om, at dansk og international økonomi havde kurs mod en krise.

Men krisen har endnu ikke meldt sin ankomst på arbejdsmarkederne globalt – og når der skal forhandles løn, i en situation hvor inflationen er højere end ventet, og ledigheden er lavere end ventet, så bliver det dyrt.

Plads til høj lønvækst i dansk økonomi

Kan dansk økonomi holde til høj lønvækst? Det korte svar er ja. Vi har en stærk konkurrenceevne, og selvom der er tale om et markant hop op i lønvæksten, må man ikke glemme, at landene omkring os gennemlever en mere eller mindre tilsvarende udvikling.

En lønvækst på 5,5-6 pct. er dog i den høje ende sammenlignet med vores konkurrenter, så et vist tab af konkurrenceevne er der udsigt til.

Det vil koste arbejdspladser på kort sigt, men da vi i forvejen har et arbejdsmarked med overefterspørgsel på medarbejdere, er det ikke just unaturligt.

Ikke klassisk lønprisspiral – men risikoen er der

Højere lønvækst taler for højere inflation – men det er for tidligt at tale om en såkaldt lønprisspiral. Det kan dog blive en relevant diskussion, når vi kigger nogle år ud i tid. En lønprisspiral er en situation, hvor høj inflation avler højere løn, som så skubber inflationen yderligere op, hvorfor lønnen skal stige endnu mere – og så har vi en selvforstærkende situation.

Det er ikke dér, vi er endnu. Lige nu indhenter lønmodtagerne det forsømte – tiden må vise, om det ændrer sig.

Nationalbanken havde ret

Overenskomstresultatet afspejler dog en makroøkonomi, der balancerer på kanten af en økonomisk overophedning. I starten af efteråret sidste år anbefalede Danmarks Nationalbank en betydelig finanspolitisk stramning.

Anbefalingen blev hældt ned ad brættet af de økonomiske vismænd og mange ledende økonomer, men med den viden vi har nu, var det faktisk et rigtigt fornuftigt råd, Nationalbanken kom med.

Pointen er ikke, at vi nødvendigvis ender i en overophedning med en selvforstærkende lønprisspiral; pointen er, at den økonomiske politik bør indrettes, så økonomien i en usikker tid med bred margin styrer uden om de truende rev. Det har man forsømt.

Det kan komme til at skabe os problemer, men vi kan også bare håbe på, at den høje inflation ikke bider sig fast.

Høj lønvækst taler for “ja”, men bededag spøger

Som omtalt indledningsvis er overenskomstforhandlingerne endnu ikke ved vejs ende. Der mangler fortsat at blive forhandlet overenskomst på en række områder – men vigtigere, så skal overenskomstresultatet til urafstemning.

Den høje lønvækst taler isoleret set for et klart “ja” blandt fagbevægelsens medlemmer, men spørgsmålet er, om polemikken omkring store bededag påvirker afstemningen. Hvis medlemmerne af fagbevægelsen i højere grad benytter afstemningen til at protestere over afskaffelsen af store bededag som fridag, kan det godt ende med et nej.

I den forbindelse bliver det afgørende, at fagbevægelsens top sender et klart signal til medlemmerne, om at der er tale om et for dem gunstigt forhandlingsresultat. Tiden må vise, om fagbevægelsen evner det efter at have brugt måneder på at rase over storebededagindgrebet.