Bocian: Det opadgående inflationspres er en af genopretningens helt store udfordringer

Der er ingen tvivl om, at inflation er blevet det helt store økonomiske og finansielle tema i år. I takt med at coronakrisen er ved at blive lagt i graven, slår effekterne af den ekstremt lempelige økonomiske politik igennem.

Særligt i USA, hvor inflationen nu er oppe på 5 pct., er der tydeligt et opadgående inflationspres, hvilket trækker i retningen af strammere pengepolitik.

Grundlæggende er inflationen som nævnt i vid udstrækning en konsekvens af den meget lempelige økonomiske politik – særligt den ekspansive pengepolitik. Lave renter og så voldsomme opkøbsprogrammer, som der har været sat i værk over det seneste år, vil under normale omstændigheder give høj inflation, og nu er omstændighederne atter ved at være normale.

Det store spørgsmål er dog, om inflationen alene bliver af midlertidig karakter, eller om den bider sig fast. En del af inflationen skyldes de midlertidige flaskehalse, som coronakrisen naturligt har givet anledning til – og dertil kommer, at inflationen måles på årsbasis.

Når man sammenligner med samme tid sidste år, skal man være opmærksom på, at det også var en speciel tid som følge af de massive coronarestriktioner globalt. Det giver et kunstigt løft i den målte inflation.

Hvor hurtigt strammes pengepolitikken?

Om vi havner i et scenarie med midlertidig eller mere permanent høj inflation, afhænger i vid udstrækning af, hvordan den amerikanske centralbank håndterer situationen.

På den ene side taler den allerede høje inflation for, at man nu begynder at stramme pengepolitikken – på den anden side er ledigheden fortsat forholdsvis høj i USA, og den amerikanske centralbank vil heller ikke risikere at slå opsvinget ihjel, før at det for alvor har bidt sig fast.

Hvis pengepolitikken strammes for tidligt, risikerer man, at realøkonomien bremser op, og man kan heller ikke ignorere, at de finansielle markeder kan reagere voldsomt, hvis pengepolitikken strammes for hurtigt.

Onsdag bliver vi lidt klogere på, hvor hurtigt pengepolitikken bliver strammet, da der i disse dage er møde i den amerikanske centralbank.

Det er ikke sådan, at der er grund til at vente rentestigninger i år – men det bliver interessant at følge, hvor tydeligt centralbanken ønsker at signalere højere renter over de kommende år. Vigtigere bliver det dog, om der kommer nye signaler, for så vidt angår det store opkøbsprogram.

Aktuelt er signalet fra centralbanken, at man fortsætter opkøbsprogrammet, indtil man har set en markant økonomisk fremgang, men det er ikke just krystalklart, hvad det i praksis betyder.

Fortsat moderat inflation i Europa og Danmark

I Europa og Danmark er inflationspresset betydeligt lavere, men også her stiger priserne i et højere tempo end tidligere. Sidste år var den danske inflation betydeligt under 1 pct. – men stigende oliepriser og højere afgifter på tobak har sendt inflationen op, så den i maj lå på 1,7 pct. Det er det højeste niveau i knap ni år.

Da inflationen herhjemme primært er drevet af udefrakommende forhold, som eksempelvis højere oliepris og afgiftsforhøjelser, så er der ikke på nuværende tidspunkt grund til at være inflationsforskrækket, men det er klart, at de stigende råvarepriser også smitter af på dansk økonomi.

Inflationen kommer dermed sandsynligvis til at tage toppen af opsvinget – men det er på nuværende tidspunkt ikke noget, som bør give anledning til dybe panderynker.

