Bocian: Det lysner for dansk økonomi efter måneder i coronamørke

Jeg har været inde på det før i mine nyhedsbreve og analyser – men den økonomiske side af coronakrisen er på alle måder markant forskellig fra tidligere kriser, som jeg har haft fulgt og analyseret i mine snart 25 år som uddannet økonom.

Coronakrisen tager sit afsæt i en sygdom. Underliggende var verdensøkonomien op til pandemiens udbrud i marts i år i rimeligt fin form. Der var lommer af økonomiske ubalancer – men vi var ikke på vej ind i en dyb krise drevet frem af økonomiske ubalancer. Sådan var det hverken i finanskrisen, i krisen efter it-aktiernes kollaps eller i den danske krise fra 1987-1993.

Da pandemien eksploderede, og sygdomsfrygten spredte sig, gik meget selvsagt i stå også rent økonomisk. Vi blev bange for at blive smittede – og samtidig valgte stort set alle lande at lukke ned for store dele af den økonomiske aktivitet. Resultatet blev et ekstremt dyk i den økonomiske aktivitet på meget kort tid.

De hårdest ramte lande var Storbritannien og Spanien, men hele verdensøkonomien blev ramt. Det store dyk i den økonomiske aktivitet fik beskæftigelsen til at falde globalt – men hjælpepakker spillede dog en rolle for krisens gennemslag på de enkelte landes arbejdsmarkeder.

Siden maj er den økonomiske udvikling imidlertid vendt – og det er vel at mærke med at større styrke, end jeg havde turdet håbe.

Ledigheden falder kraftigt

Herhjemme er ledighed faldet kraftigt, siden den toppede i 186.000 i starten af juli. De seneste ledighedstal viser, at ledigheden er nu nået ned på 158.000 personer. Ledigheden er klart højere end inden corona, men det går dog den rigtige vej.

Ledigheden faldt også i sidste uge. Faktisk bød ugen samlet set på det største fald i ledigheden siden coronakrisens start. I starten af sidste uge så det ellers ud til, at udviklingen gik den forkerte vej.

Første september steg ledigheden kraftigt, men man skal være varsom med at overfortolke de daglige udsving i ledigheden – særligt omkring månedsskift har vi efterhånden lært, at antallet af nytilmeldte ledige erfaringsmæssigt stiger. Men dagen efter falder ledigheden atter.

Ledigheden vil teknisk set stige

En del økonomer koblede ledighedsstigningen sammen med lønkompensationsordningens udløb lørdag den 29. august. Der var trods alt 20-30.000 danskere på lønkompensation ved ordningens ophør.

Sagen er imidlertid, at opsigelsesvarsler gør, at ledighedstallene først for alvor kan forventes at blive påvirket af det endelige ophør af lønkompensationsordningen gradvist over de kommende måneder. De fleste har mindst en opsigelsesperiode på 14 dage – og virksomhederne kunne ikke blive i lønkompensationsordningen i opsigelsesperioden.

Det er svært at sige, hvor meget ophøret af lønkompensationsordningen kommer til at betyde for antallet af ledige, men pilen peger alt andet lige opad. Medarbejdere på lønkompensation blev statistisk set anset som værende i beskæftigelse. Nogle af dem vil nu blive fyret.

Dertil kommer, at man som erstatning for lønkompensationsordningen er blevet enige om en arbejdsfordelingsordning, hvor medarbejderne kan arbejde på nedsat tid, men kompenseres for indkomsttabet i form af forhøjede dagpenge. Er man på arbejdsfordelingsordningen, er man statistisk set ledig – dog kun ledig på deltid.

Så hvis nogle af de medarbejdere, der var på lønkompensation indtil ordningens udløb, i stedet kommer over på den nye arbejdsfordelingsordning, vil de gå fra at være fuldtidsbeskæftigede til at være delvist ledige. Det er endda, til trods for at de på lønkompensationsordningen slet ikke måtte arbejde – mens de jo faktisk skal arbejde en del af ugen, hvis de er på arbejdsfordelingsordningen. Sådan kan statistik være så pudsigt.

Bortset fra det tekniske forbehold i forhold til hjælpepakkerne tyder meget grundlæggende på, at arbejdsmarkedet underliggende er i bedring – men det er svært at vide, om fremgangen kan fortsætte.

Med et stigende smittetal er der en risiko for et midlertidigt økonomisk tilbageslag. Vi må ikke glemme, at coronakrisen er dikteret af sygdommen, ikke af økonomien – det betyder også, at de månedlige udsving ofte vil være bestemt af smitten, ikke virksomhedernes underliggende sundhedstilstand.

Ledigheden falder også i USA – kan påvirke valget

Det er glædeligvis ikke kun i Danmark, at ledigheden falder. Det gør sig også gældende i USA – verdens største og vigtigste økonomi. I USA er ledigheden faldet fra at udgøre knap 15 pct. af arbejdsstyrken i april til “kun” at udgøre 8,4 pct. i august.

Ledigheden er fortsat markant højere end før corona, hvor den nåede helt ned på 3,5 pct. – men udviklingen på det amerikanske arbejdsmarked illustrerer også fint, at coronakrisen er markant forskellig fra tidligere kriser.

Tempoet er grundlæggende bare et helt andet – både op og ned. Ledighedsfaldet i USA er endda fundet sted, til trods for at coronaepidemien har været betydeligt voldsommere i USA hen over sommeren, end tilfældet har været i Europa.

Den faldende ledighed og den generelle økonomiske fremgang kan give den siddende præsident et rygstød frem mod valgdatoen den 3. november. Desværre for Trump offentliggøres kun et yderligere ledighedstal før valget – men det økonomiske momentum er med den siddende præsident.

Om det vil være nok til at sikre Trump genvalg, må tiden vise – men valget kan sagtens vise sig at blive tættere, end mange aktuelt tror. Corona har sat den normale valgkampsdynamik ud af kraft.