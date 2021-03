Bocian: Det går bedre end frygtet, og der er plads til at fjerne flere restriktioner – lad det blive forår i dansk økonomi

Den økonomiske vækst er i disse tider uløseligt knyttet til udsvingene i den pandemi, der nu har været vores uvelkomne følgesvend i et år. Kigger man på de aktuelle smittetal, så er der i mine øjne grund til optimisme, hvilket også gør, at der er basis for økonomisk optimisme.

Grundlæggende er smittetrykket, trods B117’s fortsatte fremmarch, ikke stigende. Det var ellers frygtet, at B117’s højere smitsomhed ville få smitten til at stige i disse uger. Men når vi kigger på smittetallene, så var antallet af smittede i uge 9 – sidste uge – faktisk marginalt lavere end antallet af smittede ugen før. Det var endda, til trods for at der faktisk blev gennemført flere test i sidste uge.

B117 er dog stadig i fremmarch, og vi skal derfor stadig følge udviklingen i smitten tæt. Men hvor antallet af nysmittede med B117 steg med 71 pct. fra uge 6 til 7, så var væksten kun på 29 pct. fra uge 7 til 8 – og fra uge 8 til 9 var væksten i antallet af nysmittede med B117 efter alt at dømme etcifret. En del af vækstafmatningen skyldes restriktionerne, men vaccinationer og bedre vejr gør sandsynligvis også en forskel.

Antallet af indlagte er da også faldende. I mandagens opgørelse var der 234 indlagte – ni færre end mandag i sidste uge.

Det er ikke kun mig, der vurderer, at det går bedre end frygtet. Det gør Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, også. Han skrev således på Twitter mandag: “Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier, vores modellører regnede på. Så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt april.”

Der er plads til at fjerne flere restriktioner

At smitten ikke stiger så hastigt som frygtet, er voldsomt glædeligt – ikke mindst fordi det sker, til trods for at skolerne for en måned siden åbnede for de små klasser. Man kan ikke deraf slutte, at skoleåbningen ikke har haft effekt på smittespredningen; vi ved jo ikke, hvordan tallene havde set ud uden skoleåbningen. Men effekten har i hvert fald ikke været stor.

Det er endnu for tidligt at sige noget om effekterne af at genåbne for dele af detailhandlen.

I lyset af den aktuelle smitteudvikling bør man i mine øjne genåbne større dele af samfundet. Selv hvis det får smitten til at stige, så nærmer vi os nu foråret i en grad, som gør, at vi kan tillade os at tage lidt større chancer. Der er ingen tvivl om, at corona også er en sæsonsygdom.

Dertil kommer, at vi jo løbende skruer op for vaccineindsatsen – når stigningen i smittespredningen blot udskydes et par uger, som tilfældet er, gør det en stor forskel i forhold til at få vaccineret de svageste grupper.

Vi skal ikke blive dumdristige – men at åbne for eksempelvis storcentre med skærpede regler og fjerne nogle af de mest uforståelige regler i forhold til de store butikker ville være et naturligt næste skridt. Udeservering burde også kunne håndteres – så vi langsomt men sikkert kan vende tilbage til hverdagen, som vi kendte den. Dertil kommer naturligvis, at børnene i højere grad skal tilbage i skolerne.

Det sidste kan eventuelt ske på nedsat tid, så afstandsregler m.v. kan opretholdes – men det har store menneskelige omkostninger at holde børn isoleret gennem så lang tid, som det allerede har været tilfældet.

Regeringen har forladt det såkaldte forsigtighedsprincip og har valgt at løbe en kalkuleret risiko. Det bør vi blive ved med, for nedlukningen har også store negative konsekvenser.

Forår i dansk økonomi

Hvis regeringen og Folketinget genåbner yderligere, er der basis for vækst i dansk økonomi. Det var den klare erfaring fra sidste år. Væksten og jobbene vender i vid udstrækning tilbage, når restriktionerne fjernes. Så jeg tillader mig med det udgangspunkt at være optimist med hensyn til den økonomiske udvikling i andet kvartal.

Det er i den forbindelse jo også værd at bemærke, at økonomien snart får endnu et skub fremad af udbetalingen af den sidste store rest feriepenge. Vinteren er lagt bag os – foråret er kommet, også rent økonomisk.