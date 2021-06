Bocian: Den økonomiske del af coronakrisen slutter natten mellem 1. og 2. juli – det tilsiger nøgletal og min mavefornemmelse

Det er svært at spå, især om fremtiden, lyder det. Jeg vovede dog alligevel pelsen i slutningen af sidste år, hvor jeg halvt i spøg, halvt i alvor frejdigt konkluderede, at coronakrisen ville slutte 2. juli – om formiddagen.

Den sidste tilføjelse røg på, fordi min erfaring er, at jo mere usikker man er, jo større præcision bør man aflevere sit budskab med. Præcisionen får det, i hvert fald på overfladen, til at se ud, som om der ligger grundige analyser bag.

Økonomiske prognoser angives også altid med decimaler, selvom man som prognosemager skal være glad, hvis man rammer tallet før kommaet rigtigt. Selvom der måske ikke lå et kæmpe analysearbejde bag mit gæt på, at krisen ville være slut i starten af juli, så var det dog alligevel et så velovervejet bud, at jeg holder fast i det, selvom vi nu nærmer os skæringsdatoen.

I lyset af de seneste økonomiske nøgletal og ved hjælp af avancerede økonometriske metoder lyder mit opdaterede skøn dog, at det allerede bliver natten mellem 1. og 2. juli, at vi kan sætte et endegyldigt punktum for den økonomiske del af coronakrisen.

De seneste økonomiske nøgletal understøtter nemlig et billede af en økonomi i kraftig bedring – og samtidig har de økonomiske effekter af vinterens nedlukning vist sig at være mindre, end man kunne have frygtet.

I første kvartal faldt bnp med 1,3 pct., og selvom det var et større fald end gennemsnittet for Europa, så var det under det halve af, hvad vi så i det værste kvartal sidste år – og de indikatorer, vi har for udviklingen her i andet kvartal, tydeliggør, at der efter alt at dømme var tale om en enlig svale.

Dansk bnp banker op

Nationalbankens nowcast-model peger på en vækst her i andet kvartal på 3,4 pct. Modellens forudsigelser er usikre, men det illustrerer, at der er stærk fremgang at spore i både dansk og international økonomi.

Holder den vækstforudsigelse, så vil dansk bnp allerede i andet kvartal være oppe over niveauet, inden corona ramte. Jeg vælger at tolke det, som at Nationalbanken er enig i, at krisen er slut 2. juli – men måske er konklusionen snarere, at krisen sluttede i løbet af andet kvartal, hvorfor den i skrivende stund meget vel allerede kan være slut.

Vaccinerne gør en kæmpe forskel

Fremgangen i dansk og international økonomi over de seneste måneder skyldes først og fremmest vaccinerne. Selvom vaccinekalenderen mandag eftermiddag blev skudt yderligere to uger, så har vi efterhånden fået givet så mange stik, at der ikke er grund til at frygte et nyt coronarelateret økonomisk tilbageslag, medmindre at vi pludseligt skal til at forholde os til en mutation, som i langt højere grad end dem, vi kender til aktuelt, ikke reagerer på vaccinerne.

Over 2,1 mio. danskere har fået første stik – og da sommeren samtidig mindsker smitten, er der ikke grund til at tro, at antallet af indlagte kommer til at stige voldsomt fra det nuværende niveau på 150-200 personer, til trods for at vi med ganske stor hast fjerner de mange restriktioner, der blev indført i løbet af vinteren.

Når restriktionerne fjernes, vender den økonomiske aktivitet også i vid udstrækning tilbage.

Høj vækst globalt

Vi står ikke alene med udsigterne til hastig økonomisk genopretning. Det samme billede gør sig gældende i hele den vestlige verden. OECD udgav mandag en ny prognose for den globale økonomi. De venter, at væksten globalt vil nå op på næsten 6 pct. i år.

Helt så høj vækst ventes ikke i Europa – men selv i Europa ventes en vækst på 4,3 pct. Coronakrisen ser således ikke ud til at ende som finanskrisen, hvor krisen trak ud i årevis. Alt tegner til, at økonomierne springer frem, når restriktionerne fjernes.

Med til at understøtte billedet af en usædvanligt hurtig genopretning er, at den økonomiske politik er blevet lempet i et omfang, så der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved, om det er fornuftigt. Særligt i USA er der både blevet trådt voldsomt på den finanspolitiske og den pengepolitiske speeder. Helt lige så voldsomt har det ikke været i Europa, men også her er den økonomiske politik eksperimentel.

Et økonomisk eksperiment

På den korte bane kommer det til at løfte den økonomiske aktivitet markant – spørgsmålet er dog, om bivirkningerne hen ad vejen viser sig at vokse sig så store, at de overskygger gevinsterne. Læs eventuelt min kollega Kenneth Praefkes artikler om vejen ud af krisen.

Første skud var et langt interview med den danske økonomstands grand old man, professor emeritus Niels Thygesen, suppleret af Poul Thomsen, der tidligere var europæisk direktør i IMF – det andet skud er et interview med Mohamed A. El-Erian, en af de helt store spillere i den globale debat. Det interview er bragt i tirsdagens avis – og flere artikler kommer til at følge i serien, som strækker sig over de kommende uger.

I takt med at krisen lægges bag os, skal den økonomiske politik også redesignes herhjemme. Der skal nu fuldt fokus på, at vi undgår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Vi skal have den fulde glæde af genopretningen. Ingen grund til at løbe en risiko for at køre i grøften fra start.