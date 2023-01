Bocian: Debuterer Kettel Thomsen med øget rentespænd til ECB i store inflations- og centralbankuge?

Det er store inflations- og centralbankuge. Mandag fik vi tal for inflationen i Spanien i januar (som overraskende steg), tirsdag fra Frankrig (som også steg), og onsdag får vi tal for hele euro-området.

Udviklingen i inflationen er helt central for den fremtidige renteudvikling – og den bliver vi klogere på, når den amerikanske centralbank holder møde onsdag, og den europæiske centralbank mødes torsdag. Og så har vi jo også debut til vores nye nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen, når det om eftermiddagen torsdag skal besluttes, hvordan Danmark skal reagere på de store centralbankers beslutninger.

“ Det bliver interessant, om Nationalbanken af hensyn til fastkurspolitikken føler sig tvunget til at udvide rentespændet til Europa yderligere

Der er næppe tvivl om, at ugen kommer til at byde på yderligere renteforhøjelser. Særligt i Europa – hvor renten forventes at blive hævet med yderligere et halvt procentpoint, så den rammer 3 pct.

I USA er det mest sandsynlige, at man kommer til at skrue lidt ned for tempoet for renteforhøjelserne, så renten kun hæves med en kvart procentpoint – men det skal også ses i lyset af, at den amerikanske centralbank rente allerede nu er på 4,5 pct.

Missionen er jo ikke at slå økonomien til plukfisk – inflationen skal blot under kontrol.

Ny nationalbankdirektør kan debutere med øget rentespænd

I Danmark bliver det interessant, om Nationalbanken af hensyn til fastkurspolitikken føler sig tvunget til at udvide rentespændet til Europa yderligere.

I forvejen er vores rente lavere end den europæiske rente, men det store danske betalingsbalanceoverskud og de generelt stærke økonomiske strukturer gør, at der er et opadgående pres på kronen.

Det gør, at det er muligt, at Nationalbanken ikke følger Den Europæiske Centralbank en til en. Danske Bank forventer i hvert fald, at rentespændet til Europa udvides med yderligere 0,1 procentpoint – så Nationalbanken i stedet for at hæve renten med et halvt procentpoint kun hæver den med 0,4 procentpoint.

Man tager fejl, hvis man tror, at Nationalbanken udvider rentespændet af hensyn til det skrøbelige boligmarked eller af bekymring over den stigende ledighed. Det er ikke Nationalbankens rolle. Nationalbanken kigger alene på kronekursen over for euro – men den kan altså godt tale for, at renten kommer til at stige lidt mindre i Danmark end i resten af Europa.

Som nævnt er det første gang, at Christian Kettel Thomsen skal sidde for bordenden, når der skal træffes beslutninger om den danske rente. Modsat de fleste andre centralbanker er der dog ikke grund til at forvente et ændret reaktionsmønster som følge deraf.

Fastkurspolitikken lægger meget snærende bånd på nationalbankens reaktionsmønster – så det er ikke her, at vi kan forvente at se en forskel som konsekvens af, at Lars Rohde tirsdag stopper som nationalbankdirektør, og Kettel Thomsen onsdag overtager rollen.

Politisk indsigt

Om det kommer til at gøre en forskel på andre områder, må tiden vise, men man kunne godt forestille sig, at Kettel Thomsen ville have en anden tilgang til rollen som formand for Det Systemiske Risikoråd.

I den rolle er samspillet med det politiske system afgørende. Kettel Thomsens styrke må forventes at være hans indsigt i, hvordan de politisk-økonomisk tandhjul snurrer – hvis han evner at omsætte den indsigt til indflydelse, er det muligt, at der i højere grad vil blive lyttet til nationalbankens anbefalinger i forhold til særligt boligmarkedet.

Men heller ikke når vi taler det systemiske risikoråd, er der grund til at forvente revolutioner. Nationalbankens direktion er i vid udstrækning en konsensus direktion, så Nationalbankens rolle ændres typisk kun i ganske små skridt.