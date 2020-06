Bocian: De værste skrækscenarier for den danske og internationale økonomi må vurderes at være for pessimistiske med den viden vi har nu

Jeg har over de seneste måneder skrevet adskillige analyser af, hvor bekymrende de økonomiske aspekter ved coronakrisen har været og er. Det har jeg sådan set ikke ændret holdning til, men der er bestemt også lyspunkter, som gør, at de værste skrækscenarier for den danske og internationale økonomi må vurderes at være for pessimistiske med den viden, vi har nu.

“ Meget tyder således på, at vi forbrugere ikke er blevet skræmt fra vid og sans som følge af corona og epidemiens økonomiske effekter.

Forbruget på vej op i fart

Vi har bestemt ikke lagt krisen bag os på nuværende tidspunkt, men i takt med at epidemien er stilnet af, og vi har kunnet genåbne vores økonomi, er det værd at glæde sig over, at det private forbrug relativt hurtigt er vendt tilbage til et niveau, der ikke er langt fra fordoms styrke. Korrigeret for kontantbetalinger ligger det private forbrug nok i størrelsesordenen 3-5 pct. under niveauet sidste år. Se eventuelt Dansk Banks analyser på baggrund af deres transaktionsdata.

Det er et voldsomt dyk – men over de seneste måneder har der trods alt været en solid fremgang at spore. Meget tyder således på, at vi forbrugere ikke er blevet skræmt fra vid og sans som følge af corona og epidemiens økonomiske effekter.

At forbruget trods alt er faldet over det seneste år skal ses i lyset af, at der desværre er en del, der har haft mistet deres job i coronakrisen – og endnu flere job er i farezonen. Men det er trods alt ikke blevet en selvforstærkende dødsspiral. Når ledigheden stiger, kommer den største effekt på forbruget ikke sjældent fra, at de, der fortsat har deres job, også ændrer adfærd. I krisetider er der en tendens til, at alle bliver mere forsigtige – men den effekt synes indtil videre at være udeblevet.

At forbruget ser ud til at være ved at komme op i fart igen skal også ses i lyset af, at boligmarkedet indtil videre er sluppet fornuftigt gennem coronakrisen – læs eventuelt min lille analyse her. Man kunne ellers godt have frygtet en nedgang i handelsaktiviteten med faldende boligpriser som følge af den forhøjede økonomiske usikkerhed og den faldende beskæftigelse. Men selvom boligpriserne da også faldt noget i marts – så ser markedet overraskende stabilt ud. I april steg priserne faktisk en smule, og handelsaktiviteten er steget efter det initiale chok.

Eksporten klarer sig også hæderligt

Det er ikke alene den indenlandske del af danske økonomi, som har klaret sig overraskende fornuftigt gennem coronakrisens start. Det samme gør sig gældende for vareeksporten, som samlet fra februar til april (seneste tal) er faldet med 10 pct. Det er et markant fald – men når man sammenligner med Tyskland, så er det tydeligt, at det kunne have været meget værre. I Tyskland er eksporten målt over det seneste år faldet med 31,1 pct. I Danmark er faldet på ca. 12 pct., når man måler det over et år.

Industriproduktionen, som er tæt koblet til vareeksporten, er i perioden fra februar til april faldet med knap 5 pct. Igen er det billigt sluppet, når man sammenligner med Tyskland. Den tyske industriproduktion er i samme periode faldet med 25 pct. Det er svært at komme med en entydig forklaring på, hvorfor den danske eksport og industriproduktion synes mere stabil her i coronakrisens første måneder – men det skal nok dels ses i lyset af, at vi ikke haft lukket ned for produktionen, og så har vi samtidig haft glæde af, at medicinalproduktionen ikke rammes af coronakrisen. Tyskland er til gengæld meget afhængig af bilindustrien, som har været hårdt ramt.

Kigger vi på arbejdsmarkedet synes der også at være godt nyt. Antallet af ledige synes at være svagt faldende over de seneste måneder – og samtidig tyder noget på, at færre virksomheder søger om lønkompensation for hjemsendte medarbejdere her i juni.

Aktiemarkederne tror på et “V”

Det er ikke blot de økonomiske nøgletal, der har haft overrasket positivt. Det gør aktiemarkedet så sandelig også. S&P 500 er nu tilbage på niveauet fra årets start – og C25 er steget med ca. 7 pct. fra starten af året til nu. De finansielle markeder forventer således, at krisen bliver ganske kortvarig.

Jeg er nok ikke helt så optimistisk – jeg tror, at de kommende måneder kommer til at byde på betydelig økonomisk modvind, men de stigende aktiekurser mindsker i sig selv risikoen for en dyb og langvarig krise.

Hold det finanspolitiske krudt tørt

Alt er ikke fryd og gammen – men hvis man skal råde de danske politikere med udgangspunkt i de nuværende danske nøgletal, så synes det ikke oplagt at fyre en stor finanspolitiske bazooka af i disse dage.

Der kan sagtens blive behov senere på året – når hjælpepakkerne fjernes, men her og nu er det nok bedre at se tiden en smule an, så vi bedre kan vurdere behovet. For selvom finansministerens lommer er dybe, så er der trods alt en bund et sted – så hvis vi først har haft brugt 30-40-50-60 mia. kr. på en markant finanspolitisk lempelse, så er der næppe basis for at gentage kunststykket om et par måneder. Det samme gælder, hvis vi frigiver de indefrosne feriepenge.

Hvis vi gør det nu, så kan vi ikke gøre det senere.

Så hvis jeg var finansminister, ville jeg nok sætte mig på hænderne en måned eller to. Med udgangen af august udfases lønkompensationsordningen. Det kan give nogle betydelige økonomiske bølgeskvulp, det vil være nyttigt at have noget tørt krudt til at håndtere den situation.

Det her papir skal læses

Corona og den konjunkturelle udvikling fylder rigtigt meget i min hverdag i disse måneder – men der skal naturligvis også være tid til andet. Når der er et “hul” i kalenderen, skal jeg have nærlæst det her arbejdspapir af økonomerne Andreas Kuchler og Henrik Yde Andersen fra Nationalbanken og Niels Lynggård Hansen fra Den Europæiske Stabilitetsmekanisme.

Det handler om sammenhængen mellem opsparing og gæld. I Danmark har vi opbygget betydelige pensionsopsparinger, hvilket er en del af forklaringen på den meget høje gæld i danske husholdninger.