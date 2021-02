Bocian: Coronakrisens første år nærmer sig finanskrisens værste år – men kriserne er vidt forskellige

Da vi tog hul på året 2020, blev det gjort med advarsler om potentielle farer, der kunne lure i horisonten, men firkanten sagt var der godt styr på den økonomiske udvikling både globalt og herhjemme. Det ændrede corona som bekendt på, og bnp endte med at falde med knap fire procent sidste år – viser nye, men dog usikre, bnp-tal fra Danmarks Statistik mandag.

Dermed nærmer coronakrisen sig finanskrisens værste år – men selvom dykket i den økonomiske aktivitet havde en voldsomhed, der tåler sammenligning med finanskrisen, er der generelt flere forskelle end lighedspunkter de to kriser imellem.

Finanskrisen var en bolig- og gældsboble, der brast – hvilket satte krav til en efterfølgende økonomisk genopretning, der tog tid. Sådan forholder det sig ikke med coronakrisen.

At økonomien i udgangspunktet var langt mere balanceret end under finanskrisen spiller en stor rolle i forhold til, hvor aggressivt man har kunnet gå til værks i den økonomiske politik – der har ikke været grund til tilsvarende bekymringer om de umiddelbare bivirkninger af den økonomiske politisk, som der var grund til under finanskrisen – heldigvis.

Danskernes gæld tiltrak sig stor opmærksomhed under finanskrisen

Selvom mange synes at have glemt det i dag, så var straffen fra de finansielle markeder hård, hvis den politiske linje blev opfattet som bare en smule uansvarlig under finanskrisen. Herhjemme havde vi ikke problemer med statsgælden, det problem var isoleret til Sydeuropa, men vi gik ind i finanskrisen med verdensrekord i husholdningsgæld.

I ingen andre lande havde husholdningerne så stor gæld, som herhjemme – og gælden var endda i vid udstrækning med variabel rente, hvilket gjorde den ekstra sårbar. Dertil kom, at den danske banksektor var meget stor i forhold til økonomiens størrelse, hvilket blot bidrog til bekymringerne om samspillet mellem den finansielle stabilitet og den makroøkonomiske stabilitet.

Vi var derfor i den samlede økonomiske politik var nødt til at operere med en betydelig sikkerhedsmargin i forhold til tiltag, der kunne så tvivl om den finansielle stabilitet herunder få renten til at stige. Under finanskrisen var jeg ansat som cheføkonom i Danske Bank, og vi brugte ualmindeligt mange ressourcer på at forsøge at forklare internationale ratingbureauer og investorer, hvorfor danskernes privatøkonomi ikke var helt til rotterne.

Det var ikke altid lige nemt – mange mente, at dansk økonomi var meget sårbar, som følge af den meget høje husholdningsgæld – selvom det var og er en gæld, der mere end modsvares af opsparing – nemlig pensionsopsparing. Det var først i 2014-15, at de internationale gældsbekymringer for alvor tog af i relation til de danske husholdninger. Og i dag synes vi næsten at have glemt, at bekymringerne var der.

I dag er det nemt at sige, at vi ikke skulle have strammet finanspolitikken i årene efter finanskrisen initiale rasen – men man må bare ikke glemme, at stigende renter og finansiel ustabilitet dengang var andet end en teoretisk diskussion.

Sydeuropa blev i den grad straffet af de finansielle markeder – og selvom der lå andre årsager bag, oplevede vi også i finanskrisens indledende faser markant stigende renter herhjemme. Med andre ord var der et tænkesæt, der tilsagde, at vi burde være helligere end paven i Rom. Og det var vi så – på godt og ondt.

Sådan er det ikke i denne krise – dels fordi vi har bedre styr på husholdningernes gæld – dels fordi renterne er faldet strukturelt. Derudover er bankernes betydning faldet – og de er i øvrigt langt bedre polstret end under finanskrisen. Sidst, men ikke mindst har vi modsat tiden op til finanskrisen ikke haft en ubalanceret økonomi med ukontrollabel høj offentlige udgiftsvækst eller en gældsdrevet boligboble.

Statsgælden stiger mindre end frygtet

Selvom der i den igangværende krise har været plads til og behov for markante ekspansive tiltag for at mildne krisen, så er det også værd at hæfte sig ved, at hullet i statskassen ser ud til at blive betydeligt mindre end frygtet. Meget tyder på, at statens indtægter fra pensionsafkastskatten bliver langt større end forventet.

Det er i høj grad en funktion af den økonomiske politiks andet ben – den lempelige pengepolitik. Siden marts sidste år har centralbankerne trådt på den pengepolitiske speeder, hvilket har sendt aktivpriserne på himmelflugt. Dermed endte pensionskasserne med at have et ganske godt år, hvilket kommer statskassen til gavn.

Samlet ser det ud til, at underskuddet på den offentlige saldo sidste år blev begrænset til 60-70 mia. kr. Det er rigtigt mange penge – men dog et mindre underskud, end det overskud vi havde året før.

I Danmark har diskussionen om den rette krise politik fyldt meget – særligt med fokus på gæld. Men det er ingenting i forhold til i USA. Se eventuelt denne debat om Bidens kriseplan mellem to af de helt centrale spillere i den amerikanske diskussion – Krugman og Summers. Med al respekt for de danske økonomer, men her er vi i den globale superliga.