Bocian: Centralbankernes store dilemma kan føre til store politikfejl

Centralbankerne i den vestlige verden har i grunden en rimeligt simpel opgave. De skal sikre lav og stabil inflation – konkret skal de holde inflationen i nærheden af 2 pct.

Centralbankerne har flere midler til at nå dette mål. Traditionelt har centralbankerne dog kun benyttet ét, nemlig renten. Det seneste årti er værktøjskassen blevet udvidet med forskellige former for likviditetstiltag – som med en samlebetegnelse kan kaldes kvantitative lettelser eller ditto stramninger.

Tårnhøj inflation taler for stramninger

Så langt så godt. Over det seneste halvandet år er inflationen skudt i vejret i den vestlige verden. Både i USA, Europa og Storbritannien er inflationen steget til et niveau, som er helt uforligneligt med centralbankernes målsætninger. I USA er inflationen godt 8 pct. – mens den på vores side af Atlanten er ca. 10 pct.

“ Personligt mener jeg, at renterne skal væsentligt højere op – ellers frygter jeg, at inflationen bider sig fast

Med så høj inflation er der ingen tvivl om, at centralbankerne skal reagere med pengepolitiske stramninger – og selvom centralbankerne nok reagerede lidt vel langsomt, så har de dog reageret. I USA er centralbankrenten hævet med 3 procentpoint siden marts. I Europa med 1,25 procentpoint siden juli – mens den britiske rente er sat op med 2,15 procentpoint.

I tillæg hertil er de såkaldte kvantitative lettelser blevet afløst af kvantitative stramninger – hvor centralbankerne opsuger likviditet i markedet. Pengepolitiske stramninger har ikke effekt fra den ene dag til den anden – inflationen er derfor også fortsat stigende, men når vi kigger ind i 2023, må de højere renter forventes at dæmpe den økonomiske aktivitet i en grad, at det mindsker prispresset globalt.

Finansielle spændinger – grænsende til krise

Selvom pengepolitikken nu strammes, er renteniveauerne ikke just høje i et historiske perspektiv – men det til trods begynder vi allerede nu at se det finansielle system vånde sig voldsomt. I sidste uge var den britiske centralbank nødt til at holde hånden under et pensionssystem, der syntes at være på vej ind i en dødsspiral, og de seneste dage har rygterne om to store europæiske bankers udfordringer løbet i markedet.

Og kigger vi mere lavpraktisk på sådan noget som boligmarkedet – så er det gået helt i stå i mange lande, da markedsrenterne er steget betydeligt mere end centralbankrenterne.

Med så store spændinger i de finansielle og økonomiske system er det et godt spørgsmål, om centralbankerne reelt kan tillade sig at stramme pengepolitikken så meget, som inflationen isoleret set taler for. For selvom centralbankernes mandat er ret simpelt, så er der heller ingen tvivl om, at centralbankerne også kigger på den finansielle stabilitet og i det europæiske tilfælde også på sammenhængskraften i valutaområdet.

Personligt mener jeg, at renterne skal væsentligt højere op – ellers frygter jeg, at inflationen bider sig fast. Vi ser jo også politikerne lempe finanspolitikken i mange lande – herunder Tyskland – hvilket øger inflationspresset. Men jeg er ikke sikker på, at det er sådan, centralbankerne kommer til at reagere.

Jeg kan meget vel forestille mig, at særligt centralbankerne på vores side af Atlanten allerede inden udgangen af året i år føler sig nødsaget til at stoppe op i forhold til de pengepolitiske stramninger.

Det virker til, at markederne har samme fokus – renterne falder i hvert fald voldsomt i disse dage.

Tisser centralbankerne i bukserne?

Men spørgsmålet er, om det reelt ikke blot bliver som at tisse i bukserne for at holde varmen. Det varmer muligvis lige nu, men det bliver hurtigt koldt og klamt.

Jeg er i hvert fald bekymret for, at centralbankerne stopper for tidligt op til rigtigt at få inflationen ned – og det sker endda samtidig med, at politikerne er begyndt at lempe finanspolitikken i Europa for at adressere de meget reelle udfordringer, mange forbrugere står med som følge af de skyhøje energipriser.

Det lyder i mine ører som en cocktail, som kan få inflationskrisen til at trække voldsomt ud. Jeg mener derfor, at vi reelt er bedre tjent med finansielle spændinger på den korte bane, hvis vi så ellers bare får inflationen under kontrol. Jeg forstår godt, centralbankerne ikke er sat på en nem opgave – men det er trods alt deres kerneopgave.

Hvis jeg får ret i mine bekymringer om centralbankernes lyst til at stramme pengepolitikken, bør det i mine øjne også føre til en diskussion om, hvorvidt vi så kan tillade os at lempe pengepolitikken så meget, som tilfældet har været det seneste årti.

Det nytter ikke, hvis resultatet reelt bliver, at det finansielle system bliver så afhængigt af lempelig pengepolitik, at vi ikke længere kan kontrollere inflationen.