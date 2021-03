Bocian: Biden presser speederen i bund og renterne op – og kun en tåbe frygter ikke højere renter

Et af de helt store økonomiske og finansielle temaer i disse uger er de stigende lange renter – både globalt og lokalt. Den rente, vi danskere kan låne til, bestemmes primært uden for vores lands grænser – og i øjeblikket er det USA, der svinger taktstokken.

USA har fuld drøn på vaccinationsindsatsen. Der er givet langt over 100 mio. stik, og Bidens plan er, at alle amerikanere skal være vaccineret inden udgangen af maj. Dermed må økonomien også forventes at komme i langt bedre form. Den økonomiske krise har sit udgangspunkt i pandemien.

Når pandemien kommer under kontrol, må vi forvente, at den økonomiske hverdag bliver mere normal. Det taler for højere vækst – og dermed højere realrente.

Knyttet hertil er inflationsforventningerne steget, hvilket i sig selv taler for højere nominelle renter. Endelig så er der også et selvstændigt bidrag til de højere renter fra den ekspansive finanspolitik. Bidens hjælpepakke på 1900 mia. dollar er nu vedtaget – dermed er der udsigt til et boost af den økonomiske aktivitet, hvilket trækker renterne op.

Derudover skal pakken finansieres ved udstedelse af statsobligationer, hvilket i sig selv trækker kurserne på statsobligationer ned – og dermed renterne op. Den tiårige amerikanske rente er derfor steget til 1,6 pct. Det er i en historisk kontekst fortsat en lav rente – men det er alligevel et stort hop op i renten på kort tid. Sidste år nåede den amerikanske rente kortvarigt ned i nærheden af en halv procent.

De europæiske renter trækkes med op

De stigende amerikanske renter påvirker også renterne i Europa. I Europa går det langsommere med vaccinationsindsatsen, og inflationsforventningerne er ikke steget som i USA, men når renterne stiger i USA, trækker det også de europæiske og danske renter med op.

Renteniveauet er dog fortsat betydeligt lavere i Europa end i USA. Herhjemme ligger renten på en tiårig dansk statsobligation og danser på nulstregen. Det er med andre ord stadig billigt at låne penge – men også her er der tale om et markant skift på kort tid. Vi skal ikke mange måneder tilbage, før at den danske statsobligationsrente var på minus en halv procent.

I Europa er rentestigninger knap så naturlige og velkomne som i USA. Flere Europæiske lande synes at være på vej ind i den tredje coronabølge, og vaccinationsindsatsen er betydeligt langsommere end i USA.

Den Europæiske Centralbank forsøgte derfor også i sidste uge at tale de lange renter lidt ned, ved at indikere at der vil blive skruet op for tempoet i det allerede eksisterende opkøbsprogram – men selvom det fik renterne til at falde lidt, så skal vi nok indstille os på, at renterne næppe falder tilbage til det niveau, vi så for kort tid siden.

Højere renter påvirker hele det finansielle system

Når renterne stiger, påvirker det hele det finansielle system og den finansielle stabilitet. Gearet (belånt) aktivet bliver i sin natur mindre interessant, når renterne er steget. Det gælder eksempelvis boligmarkedet; det er trods alt de færreste, der køber fast ejendom kontant. Men effekterne er bredere end som så. Aktiemarkedet påvirkes ligeledes.

Påvirkningen af aktiemarkedet kan teoretisk set gå begge veje, når de højere renter er knyttet til mere positive vækstudsigter. Men der vil være typer af aktier, der er meget sårbare, når renterne stiger. Omvendt vil eksempelvis bankaktier drage nytte af den stejlere rentekurve. Så om aktiemarkedet samlet set stiger eller falder, når renterne stiger, kan man ikke sige noget klippefast om. Det afhænger i høj grad også af tempoet, hvormed renterne stiger.

Men selvom markedet måske ikke samlet set sætter sig, så skal man som investor holde sig for øje, at den højere rente påvirker, hvilke aktier der klarer sig bedst.

Lyt eventuelt til sidste uges udgave af Corydon & Co., hvor Corydon havde inviteret undertegnede og Børsens aktiehaj Simon Kirketerp (vores investorredaktør) i studiet til en snak om renterne og aktiemarkedet.

Jeg tror ikke, at renterne pisker videre op

Jeg tror ikke, at centralbankerne vil tillade, at renterne stiger ret meget mere, end de allerede har haft gjort. Den Europæiske Centralbank forsøgte som nævnt allerede i forbindelse med deres rentemøde i sidste uge at tale renterne en smule ned.

Noget tilsvarende ser vi fra den amerikanske centralbank, som i hvert fald gang på gang har haft understreget, at højere inflationsforventninger ikke er noget, der holder dem vågne. Og at første rentestigning fra deres hånd først er i 2023. Den amerikanske centralbank har møde i denne uge, og så får vi at se, om der er noget mere konkret på bedding.

Selvom renterne næppe pisker videre op, så er de rentestigninger, vi allerede har set, en lejlighed til at tænke sin finansielle sårbarhed igennem. Selvom dansk økonomi ikke er lige så rentefølsom som for ti år siden, hvor stort set alle lån var med variabel rente, så er det dog fortsat værd at bemærke, at rigtigt mange danskere fortsat har variabelt forrentede lån.

Andelen af lån med variabel rente kan endda forventes at stige, når den lange rente stiger – mens den kort rente i højere grad holdes i skak af centralbanken. Så der er bestemt grund til at følge renteudviklingen tæt over den kommende tid. Stiger renterne, modsat hvad jeg forventer, for eksplosivt, er der grund til bekymring, for så vidt angår den finansielle stabilitet.

Nye pengepolitiske instrumenter i Danmark

Som nævnt indledningsvis bestemmes vores renter primært uden for landets grænser. Vores nationalbank styrer godt nok efter en inflationsmålsætning, men i praksis sker det via vores fastkurspolitik, som siden starten af 1982’erne har stået som et helt centralt element i vores økonomiske politik. Intet tyder på, at det bliver ændret foreløbigt.

Men det system, hvormed vi styrer vores fastkurspolitik, ændres nu. Nationalbanken har således valgt at gennemføre en teknisk ændring af de pengepolitiske instrumenter. Det kan du læse mere om her. Målet er ikke at få renten til at stige eller falde – og målet er heller ikke at straffe eller begunstige bankerne.

Målet er at få et mere effektivt system og en mere stabil udvikling i de helt korte pengemarkedsrenter. Om det lykkes, må tiden vise.