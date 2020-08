Bocian: Arne-udspil kan blive starten på en politisk glidebane, der vil åbne statkassen låg på vid gab

Den seneste uge har stået i Arnes tegn. For ret præcis en uge siden fremlagde regeringen det længe ventede bud på en ret til tidlig pension for personer med mange år på arbejdsmarkedet. Ordningen betyder lidt firkantet sagt, at personer, der konstant har været på arbejdsmarkedet (bredt defineret), siden de var 17, 18 eller 19 år, får ret til at trække sig 3, 2 eller 1 år tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, end den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

De politiske forhandlinger om ordningen er kun lige ved at blive løbet i gang – men mon ikke, at regeringens forslag ender med at blive vedtaget. Jeg tror dog, at der kommer justeringer, der gør, at ordningen ender med at blive betydeligt dyrere end de 3 mia. kr., som regeringen budgetterer med. Men jeg har svært ved at se, at forslaget ikke skulle blive til virkelighed. Dertil har Mette Frederiksen for meget medvind i sejlene.

Det politiske og folkelige pres handler da også mest om, hvorfor der ikke er flere grupper, der omfattes af forslaget frem for, om forslaget overhovedet bør gennemføres.

Unge skal arbejde til de er over 70 år

Som jeg skrev i en leder tirsdag for en uge siden – inden forslaget i sin endelige form var kendt – ville tirsdagen blive Arnes dag – men også skuffelsernes dag for mange andre. For sandheden er, at selv med retten til tidligere tilbagetrækning skal alle unge arbejde til, at de er over 70 år uanset, hvornår de startede på arbejdsmarkedet. Jeg tror, at mange lidt naivt troede, at flere ville blive omfattet af reglerne for tidlig tilbagetrækning, og at ordningen ville få større effekt.

Højere pensionsalder er at foretrække frem for alternativerne

Man kan måske synes, at det er urimeligt, at man skal blive så længe på arbejdsmarkedet i fremtiden. Sandheden er blot, at alternativerne er langt mindre tillokkende. Fakta er, at vi bliver ældre og ældre. Min generation bliver ældre end vores forældres generation – og vores børn bliver endnu ældre – og der er ikke meget, som tyder på, at udviklingen er ved at stoppe.

Med en fast pensionsalder er der derfor over tid udsigt til, at vi i en større og større del af vores liv skal forsørges af det offentlige – hvis vi ellers vælger at holde fast i, at der skal være en offentlig folkepension, hvilket der synes at være en bred opbakning til. Flere år på offentlig forsørgelse øger de offentlige udgifter, hvilket der ikke er finansiering til.

Højere skat er næppe vej frem

Den finansiering kan man dog finde på flere måneder. Man kunne vælge at sætte skatten op. Vi har imidlertid i forvejen et ekstremt højt skattetryk, hvilket gør, at det næppe vil være hensigtsmæssigt i nogen større stil. Jo højere skattetrykket er i udgangspunktet, jo større er de økonomiske skadesvirkninger ved at sætte skatten yderligere op.

Man kan selvsagt have et ideologisk ønske om, at skatten skal være højere – men økonomisk set er det en svær vej.

Lavere vækst i offentlige udgifter ikke nem vej

Alternativet er at skære ned på udgifterne til offentlig service i forhold til det, som befolkningsudviklingen og den almindelige velstandsudvikling tilsiger. Det er bestemt en mulighed – men sandheden er jo nok, at vi også om både 20, 30 og 40 år forventer, at den offentlige service er tidssvarende – hvilket vil sige i en eller anden grad er fulgt med den almindelige velstands- og befolkningsudvikling.

Mange af de serviceydelser, vi finansierer via skatten, er serviceydelser, som vi prioriterer højt. Man kan nok producere serviceydelserne billigere, men på en række områder er der grænser for effektiviseringsmulighederne, så selvom der nok et vist spillerum her, så er det ikke en mirakelkur. Man må heller ikke glemme, at effektiviseringer betyder fyringer, hvilket sjældent er politisk populært.

Man kan selvsagt have et ideologisk ønske om, at den offentlige sektor skal være mindre – men i praksis er det ikke en så nem vej endda.

Andre reformer kan også lukke hullet på statsfinanserne, men er der politisk vilje?

Sidste mulighed er initiativer, som rykker balancen mellem forsørgere og forsørgede tilbage til udgangspunktet. Det kunne være ved at sætte arbejdstiden op. Tænk bare tilbage til S’s tidligere forslag om 12 minutter mere. Rent økonomisk er det en farbar vej – men i praksis er det nok umuligt, da vi prioriterer mere fritid i takt med, at vi bliver rigere. Alternativt kan man kigge på andre veje til at flytte folk i den erhvervsaktive alder fra passiv forsørgelse ud på arbejdsmarkedet.

I praksis er det imidlertid nok svært at finde bedre veje til at lukke finansieringshullet end den højere pensionsalder.

Velfærdsforliget er helt centralt

Et bredt flertal i Folketinget valgte derfor i 2006 at lade tilbagetrækningsalderen følge levetiden. Og det gør altså, at en 20-årig kan forvente at gå på almindelig folkepension, som ca. 75 år.

Det ændrer Arne-udspillet ikke på – medmindre, at vi altså har at gøre med en person, der startede på arbejdsmarkedet som 17, 18 eller 19-årige og har været på arbejdsmarkedet uden pauser i perioden siden. Så hedder pensionsalderen potentielt 72, 73 eller 74 år. Men uanset hvad, så er pensionsalderen altså over 70 år. Arne-udspillet bryder da heller ikke med velfærdsforliget i en økonomisk forstand.

Tidlig tilbagetrækning bør være behovsbestemt

Jeg har stort forståelse for, at der skal være mulighed for tidlig tilbagetrækning for nogle grupper. Men den stigende levetid begrænser mulighederne, der er kun råd til nålestiksangreb, hvis man skal fravige vejen med højere pensionsalder. Arne-udspillet er netop et sådant nålestiksangreb. Det er derfor ikke en reform, som bryder med velfærdsforliget – men det ændrer altså heller ved, at vi skal blive flere år på arbejdsmarkedet i takt med, at befolkningen aldres.

Det ændrer dog ikke ved, at jeg synes, at det er den forkerte vej at gå. For med Arne-udspillet foranstiller vi ret arbitrært nogle typer nedslidning frem for andre. Fysisk nedslidning afgøres ikke kun af antallet af år på arbejdsmarkedet – og det gør psykisk nedslidning heller ikke. Den type nedslidning kan muligvis gøre én berettiget til seniorpension, som man skal visiteres til. Men det er i min optik ikke oplagt, at mange år på arbejdsmarkedet i sig selv skal være et fast-track til tidligere pension – hvilket vil sige mere betalt fritid.

Efter min opfattelse bør vi derfor holde fast i den generelt stigende pensionsalder. Der skal selvsagt være undtagelser, men undtagelser bør være behovsbestemt.

Finansieringssiden er et problem

I tillæg til at jeg synes hele grundtanken i Arne-udspillet er forkert, mener jeg også, at man vælger at finansiere det uhensigtsmæssigt. Forvridningstabet ved de foreslåede skattekilder er stort – og man gør derfor uforholdsmæssig stor skade på vores økonomiske velstand uden at få et særligt stort provenu i hus. Dertil kommer det problematiske i, at man har udvalgt særlige sektorer, der skal betale – uden at man kan pege på, at de er årsagen til problemerne. Det bryder i mine øjne med ret fundamentale principper i, hvordan et skattesystem skal skrues sammen. Læs kloge Niels Lundes leder om bankbeskatningen her.

Som noget helt uhørt er der i øvrigt slet ikke tale om færdige finansieringsforslag. Både udspillet til beskatning af banker og udspillet til øget beskatning af ejendomsavancer er ufærdige finansieringsudspil, der ikke lever op til de krav, vi normalt stiller i forbindelse med finansiering af offentlige udgifter.

Bliver let en glidebane statsfinansielt

Arne-udspillet underminerer ikke i sig selv holdbarheden af de offentlige finanser. Det er som nævnt et forholdsvist lille indgreb. Men jeg ser måske også mere Arne-udspillet som starten på en politisk glidebane, som ikke stopper med et indgreb til 3 mia. kr. Levetidsindekseringen er allerede politisk under pres – og det samme gælder de generelle finanspolitiske spilleregler. Det kommer til at ske langsomt og glidende, men jeg har svært ved at se, hvem der skal læne sig mod presset.

Vi har kørt nogle år med overholdbarhed på de offentlige finanser. Nu har coronakrisen fået løsnet hængslerne til statskassen – og jeg tror, at vi over den kommende tid kommer til at se flere udspil a la udspillet til tidlig pension, som vil åbne statskassens låg på vid gab. Det vil sige udspil, hvor man ikke helt har finansieringen på plads – hvilket man på den korte bane kan forsvares med hensynet til økonomien her i coronakrisen. Vi må ikke glemme, at presset for dyre initiativer er stort. Tænk bare på den helt nødvendige grønne omstilling.

Problemerne opstår ikke fra den ene dag til den anden – men at vi har stærke offentlige finanser skyldes knap 40 år med ansvarlig økonomisk politik. Slipper vi styringen, risikerer vi umærkeligt at vende tilbage til den situation, vi havde for 30 år siden, hvor finanspolitikken var uholdbar.

Det må være nok om Arne-udspillet for denne omgang. Som sagt vil jeg bliver overrasket, hvis man ikke når til politisk enighed. Dansk økonomi vil skam køre videre, men det er et lille, principielt skridt i den forkerte retning. Læs eventuelt Bjarne Corydons leder om reformen her.